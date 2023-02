Im Video: Exklusiver Einblick in die renovierte Villa Wiesental

«Dieses Haus hat eine eigene Sprache!»: Exklusiver Einblick in die renovierte St.Galler Villa Wiesental

20 Jahre lotterte sie vor sich hin, jetzt ist sie herausgeputzt: Die Villa Wiesental in der Stadt St.Gallen zeigt sich in neuem Glanz. Nach knapp zwei Jahren sind die Sanierungsarbeiten bald abgeschlossen. Zeit einen Blick in die altehrwürdige Villa zu werfen. Warum das Haus eine eigene Sprach spricht und den Rundgang durch die Stockwerke sehen Sie im Video.