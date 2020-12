Aller guten Dinge sind drei: Der Gossauer Stadtrat legt das Projekt für den Bushof ein weiteres Mal neu auf

«Die Situation am Bahnhof Gossau ist enorm unbefriedigend»: CVP-Stadtparlamentarier Patrik Mauchle will wissen, wieso es beim geplanten Bushof nicht weitergeht

Immer wieder komme es am Bahnhof in Gossau zu gefährlichen Situationen, schreibt CVP-Stadtparlamentarier Patrik Mauchle in einem Vorstoss. Abhilfe schaffen könnte der neue Bushof, der schon lange geplant ist. Mauchle will vom Stadtrat nun wissen, wieso das Projekt noch nicht umgesetzt wurde.