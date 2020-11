Verwirrung vor der Abstimmung: Was passiert bei einem Nein zum Millionenkredit für das neue Gossauer Stadtmagazin? Am 29. November entscheiden die Gossauer Stimmberechtigten, ob sie in den nächsten vier Jahren 1,05 Millionen Franken für ein neues Stadtmagazin ausgeben möchten. Nun ist ein Streit entfacht über die Frage, was bei einem Nein passiert. Michel Burtscher 10.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Stadtrat will ein neues Stadtmagazin lancieren: Früher hatten die Gossauerinnen und Gossauer viele Informationsquellen. Ralph Ribi

Es habe in den letzten Jahren vermutlich kein Geschäft gegeben, über das an den Stammtischen so hitzig diskutiert worden sei, sagte Markus Rosenberger (SVP) an der Septembersitzung des Stadtparlaments. Dieses hatte gerade für das geplante Stadtmagazin einen Rahmenkredit in der Höhe von 1,05 Millionen Franken für die Jahre 2021 bis 2024 gutgeheissen, als er ans Rednerpult trat und ein Ratsreferendum lancierte. Mit Stimmen aus den Reihen der SVP und der CVP wurde dieses dann tatsächlich ergriffen. «Das Volk soll entscheiden können, ob es ein Stadtmagazin in diesem Ausmass will», sagte Rosenberger.

Am 29. November haben die Gossauer Stimmberechtigten nun die Möglichkeit dazu. Geplant ist ein crossmediales Stadtmagazin, dessen Inhalte sowohl auf digitalen Kanälen als auch als gedruckte Publikation verbreitet werden sollen. Online soll tagesaktuell berichtet werden, zudem soll alle zwei Wochen ein gedrucktes Magazin gratis an die Haushalte gehen.

Der Stadtrat hat Anfang 2020 im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung einen Anbieter dafür gesucht. Der Auftrag ging an die Druckerei Appenzeller Volksfreund. Das löste Kritik aus, weil sich mit der Cavelti AG und ihrem Magazin «Goinside» auch ein Gossauer Unternehmen um den Auftrag beworben hatte. Dieses hat in den letzten Monaten auch immer wieder für ein Nein zum Kredit geweibelt.

Widersprüchliche Aussagen lösen Verwirrung aus

Nun rückt jedoch eine Frage in den Fokus, die für die Stimmberechtigten bei ihrer Entscheidung eine nicht unbedeutende Rolle spielen dürfte: Was passiert bei einem Nein zum Kredit?

Dazu gibt es widersprüchliche Aussagen. In den Abstimmungsunterlagen, die das Parlamentspräsidium erstellt hat und die an die Gossauer Haushalte verteilt wurden, heisst es unter «Weiteres Vorgehen» ganz klar: «Bei einer Zustimmung zum Kredit werden Bietergemeinschaft und Stadt das Stadtmagazin rasch lancieren. Bei einer Ablehnung ist das weitere Vorgehen offen.»

Stadtpräsident Wolfgang Giella ist nicht einverstanden

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Ralph Ribi

Stadtpräsident Wolfgang Giella ist mit letzterer Aussage jedoch nicht einverstanden. Auf Anfrage schreibt er: «Es ist falsch zu glauben, dass bei einer Ablehnung der Vorlage das weitere Vorgehen offen sei.» Dem sei definitiv nicht so, betont Giella:

«Es wird bei einer Ablehnung kein von der Stadt unterstütztes Projekt geben. Und somit gibt es auch keinen Plan B.»

Man habe im Vorfeld seit 2016 neben Cavelti noch drei weitere Anbieter gehabt, die sich für das Produkt beworben hätten. Das Submissionsverfahren habe acht Anbieter hervorgebracht. «Jeder der Konkurrenten kann bei einer weiteren – auch durch das Parlament unterstützten Finanzierung – von ‹Goinside› klagen. Der Ausgang der Klage wäre klar», schreibt Giella. Will heissen: Vergibt die Stadt einen künftigen Auftrag für das Stadtmagazin an einen anderen Anbieter als die Druckerei Appenzeller Volksfreund, macht sie das juristisch angreifbar.

Parlamentspräsidentin bereut Formulierung

Doch wie kann es sein, dass die Informationen in den Abstimmungsunterlagen so stark von jenen des Stadtrates abweichen? Immerhin wäre dieser für die Umsetzung eines Stadtmagazins zuständig. Dem Vernehmen nach gab es durchaus Diskussionen über die richtige Formulierung in den Abstimmungsunterlagen. Unterschrieben ist das Dokument von Stadtschreiber Toni Inauen und Parlamentspräsidentin Silvia Galli Aepli (FDP).

Sivlia Galli Aepli, Parlamentspräsidentin (FDP). Michel Canonica

Sie kann die Kritik von Wolfgang Giella nachvollziehen, wie Galli auf Anfrage erklärt – und sie sagt auch, dass man den Satz, bei einer Ablehnung sei das weitere Vorgehen offen, nachträglich gesehen anders hätte formulieren müssen. Galli betont:

«Die grosse Mehrheit des Parlamentspräsidiums war der Ansicht, dass man sich nicht schon vor der Abstimmung auf mögliche Schlussfolgerungen festlegen sollte.»

Neben Galli gehören dem Präsidium Vizepräsident Matthias Ebneter (Flig), die Stimmenzähler Werner Bischofberger (SP) und Florin Scherrer (CVP), die Ersatzstimmenzähler sowie die Fraktionspräsidenten aller Parteien an. Die Mehrheit sei zum Schluss gekommen, dass man noch nicht wisse, was nach einem Nein passiere und ob nicht doch noch eine Lösung möglich sei, betont Galli. Gleichzeitig sagt aber auch sie: «Bei einem Nein der Stimmberechtigten zum Kredit gibt es keinen substanziellen Beitrag der Stadt Gossau an ein Stadtmagazin oder ein anderes Medium.» Und damit gibt sie Wolfgang Giella recht.