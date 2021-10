Versteigerung Eigene Villa zurückgekauft: Frau ersteigert 17-Zimmer-Haus des Ehemanns in Rorschacherberg für zehn Millionen Franken Die öffentliche Versteigerung des Wohn- und Geschäftshauses von Rudi Sprügel in Rorschacherberg dauerte nur wenige Minuten. Sie bleibt damit im Familienbesitz. Rita Bolt 1 Kommentar 05.10.2021, 05.00 Uhr

Diese Anlage mit Blick auf den Bodensee ist kürzlich versteigert worden. Bild: Ralph Ribi

Eine Villa mit 17 Zimmern in Rorschacherberg mit Blick auf den Bodensee, eine grosszügige, parkähnliche Anlage mit einem Rebberg, einem Hallen- und einem Aussenschwimmbad: ein Traum. Dieses Anwesen für mehrere Millionen Franken wurde auf einem Immobilienportal zum Verkauf angepriesen. Es war aber auch zur Versteigerung ausgeschrieben.

Da die Gant öffentlich war, wurde vorsorglich für 30 Personen gestuhlt. Zum Termin von vergangener Woche sind nur wenige Leute erschienen: der Besitzer der 17-Zimmer-Villa Rudi Sprügel mit seiner Ehefrau Heidi, Rechtsanwalt Peter Dietsche und eine Handvoll Zuschauer. Drei davon sind vermutlich Angehörige der Sprügels. Pünktlich um 14 Uhr ging’s los. «Ich amte zum ersten Mal als Auktionator», begrüsst Beat Hirs, Gemeindepräsident von Rorschacherberg, die Sprügels und das Publikum. Hirs bat um Nachsicht und verlas die Fakten.

Unter den Hammer kam das Wohn- und Geschäftshaus an der Schönheimstrasse 3/5 mit Gartenanlage und Gartenpavillon, Wasserbecken und Reben. Die Liegenschaft ist 4014 Quadratmeter gross. Nach Schätzung von Ende November 2019 beträgt der Grundstückswert des Anwesens 8,15 Millionen Franken. Gemeinderatsschreiber Philipp Hengartner als Protokollführer sagte, dass das Mindestgebot bei 3,007 Millionen Franken liegt. Es entspreche der Grundpfandforderung der Credit Suisse AG Schweiz zuzüglich Zinsen und Gebühren per Steigerungstag.

In Millionenschritten gesteigert

Beat Hirs, Gemeindepräsident Rorschacherberg, amtete zum ersten Mal als Auktionator.

Bild: Benjamin Manser

Auktionator Beat Hirs eröffnet die Versteigerung. Er nennt das Mindestgebot von 3,007 Millionen Franken und fragt, wer ein Angebot abgeben möchte. Gesteigert werden darf nur in Schritten von 10‘000 Franken; der Bieter muss Name und Wohnort angeben. Heidi Sprügel, die Ehefrau des Villa-Besitzers, hebt die Hand und bietet nicht in 10'000er- Schritten, sondern in Millionenschritten. «Zehn Millionen», sagt sie.

Es ist ruhig in der Aula des Schulhauses Wildenstein, niemand bietet mit. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft. Die Ersteigerin muss eine Anzahlung von 100'000 Franken in bar machen oder einen Bankscheck vorlegen. Heidi Sprüngel zahlt bar. Hengartner und Hirs kontrollieren die Scheine und die Summe. Alles in Ordnung. Die Versteigerung ist nach wenigen Minuten vorbei. Der restliche Zuschlagspreis muss spätestens innert zehn Tagen nach der Steigerung geleistet werden.

Zum Grundstück gehören auch Rebberge. Bild: Ralph Ribi

Auftraggeber ist das Vermittleramt Rorschach

«Eine solche Versteigerung ist sehr selten», sagt Gemeindepräsident Beat Hirs, nachdem alles abgewickelt ist. Selten deshalb, weil nicht das Konkursamt die Versteigerung veranlasst hat, sondern das Vermittleramt der Stadt Rorschach die Gantkommission Rorschacherberg beauftragt hat, diese Grundstückversteigerung durchzuführen.

Aus der Nachfrage bei Rudi Sprügel geht hervor, dass es sich um eine Bewilligungsangelegenheit handelt. Mehr dazu will er im Moment nicht sagen, weil das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Da es nicht um eine finanzielle Angelegenheit geht, sind im Vorfeld bei Philipp Hengartner auch keine schriftlichen Anträge von potenziellen Käufern eingegangen. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass die Versteigerung eine Privatangelegenheit der Sprügels war.

Rudi Sprügel hat das Anwesen im Rorschacherberg 2007 gekauft. Der 64-Jährige hat sich mit dem Logo «Jako» als Teamsportausrüster einen Namen gemacht. Das Unternehmen Jako wurde am 1. November 1989 von Rudi Sprügel in Deutschland gegründet. Ziel der Unternehmung war es, alle Fussballvereine zwischen den namensgebenden Flüssen Jagst und Kocher auszustatten. 1994 setzte das Unternehmen bereits zweistellige Millionenbeträge um.

2014 war «Jako» Partner von mehr als 100'000 Vereinen aus dem Amateur- und Profibereich in verschiedenen Sportarten, vorwiegend im Fussball. Der Sportartikelhersteller wurde aufgrund verschiedener Leistungen vom Deutschen Sporthandel mehrfach ausgezeichnet. Gemäss einer Medienmitteilung vom 15. Januar 2021 hat Gründer Rudi Sprügel die operative Leitung seines Unternehmens seinen Töchtern Nadine und Yvonne Sprügel übergeben. Er selber hat den Aufsichtsratsvorsitz übernommen. Er freue sich, dass «Jako» ein Familienunternehmen bleibe, heisst es in der Medienmitteilung weiter.