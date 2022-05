St.Gallen: Im Notfall hat die Stadt rasch kein Trinkwasser mehr

Versorgungssicherheit St.Gallen hat ein Problem: Bei einem Totalausfall der Seewasserwerke geht der Stadt innert 20 Stunden das Trinkwasser aus Der Bericht des St.Galler Stadtrats auf ein vor zwei Jahren eingereichtes Postulat lässt aufhorchen: Weil im Breitfeld seit dem Bau des Fussballstadions, des Einkaufszentrums und neuer Strassen aus Qualitätsgründen im Notfall kein Grundwasser mehr gepumpt werden darf, muss für rund 40 Millionen Franken ein neues Seewasserwerk gebaut werden. Sonst wird das Trinkwasser in der Stadt bei einem Notfall sehr schnell sehr knapp. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Hier herrscht Siedlungsdruck: Im Breitfeld darf seit dem Bau der Arena und neuer Strassen kein sauberes Trinkwasser mehr gepumpt werden. Bild: Urs Bucher

Das Postulat zur Trinkwasserversorgung hatte Beat Weber (SP) im Jahr 2020 eingereicht. Der Titel des Vorstosses: «Hat die Stadt im Notfall Wasser?» Der Vorstoss wurde erheblich erklärt. Am Dienstag lieferte der Stadtrat den Bericht. Dieser fällt ernüchternd aus: Wenn kein Seewasser mehr zu Trinkwasser aufbereitet und in die Stadt hinaufgepumpt werden kann, haben die rund 80'000 Einwohnerinnen und Einwohner nur etwa 20 Stunden lang Trinkwasser – danach ist Schluss. Das soll sich ändern.

Die Stadt St.Gallen bezieht ihr Trinkwasser via die Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSG) seit 1998 zur Hauptsache aus dem Seewasserwerk in Frasnacht bei Arbon. Im Rietli in Goldach haben die RWSG noch ein Hochdruckpumpwerk. Von dort kann ebenfalls Trinkwasser aus den Seewasserwerken Arbon und Rorschach in die Gallusstadt hinaufgepumpt werden. Weil aber in einem Notfall im Breitfeld kein Grundwasser mehr gepumpt werden darf seit dem Bau der Fussballarena, des Shoppingcenters und neuer Strassen, hat die Stadt St.Gallen ein ernsthaftes Problem: Bei einer Katastrophe, bei der Strom ausfallen oder der Bodensee kontaminiert würde, ginge in der Stadt sehr schnell das Trinkwasser aus.

Stadtrat Peter Jans, Technische Betriebe. Benjamin Manser

Bericht ist laut Stadtrat Peter Jans «unangenehm»

Stadtrat Peter Jans, Vorsteher der Direktion Technische Betriebe, sagt:

«Wir haben dringenden Handlungsbedarf.»

Das Ergebnis, das der Postulatsbericht zu Tag brachte, sei zwar nicht überraschend, aber gleichwohl unangenehm, sagt Jans. Die Stadtwerke St.Gallen (SGSW) und die Regionale Wasserversorgungsgesellschaft stünden aber nicht bei Null. Ein Vorprojekt für ein neues Seewasserwerk im Rietli in Goldach sei aufgegleist. Jörg Hohl, Leiter Betrieb bei den SGSW und bei der RWSG, sagt, das Vorprojekt sollte Ende dieses Jahrs vorliegen.

Weil in der Nähe der Stadt St.Gallen kein anderer See, kein Fluss oder kein grosser Grundwasserspeicher vorhanden sei, um im Notfall Trinkwasser zu fördern, brauche es ein weiteres Seewasserwerk – und zwar eines, dass auch bei einer Kontamination des Bodensees Trinkwasser aufbereiten könne. Das sei heute möglich, sagt Jörg Hohl. Dadurch könne die Trinkwasserversorgung auch bei einem Notfall gewährleistet werden. Zusätzlich werden zukünftigen ungewissen Faktoren wie Veränderungen des Bodenseewassers infolge Klimaerwärmung ebenfalls mit der modernen Aufbereitungstechnik begegnet, wie Hohl ausführt.

Investitionskosten von rund 40 Millionen Franken

Er rechnet mit Kosten von rund 40 Millionen Franken für den Bau des Seewasserwerks samt Seeleitungen und Filterhallen. Ziel sei es, das Seewasserwerk Riet II bis 2027 realisiert zu haben. Über den Bau entscheiden muss die Generalversammlung der RWSG. Das Land am See in der Gemeinde Goldach gehört der Stadt St.Gallen und liege auch in der richtigen Bauzone für ein neues Seewasserwerk, das mehr könne als das in Frasnacht.

Gesellschaft mit zwölf Partnern in elf Gemeinden Zu den Aktionären der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSW) gehören elf Städte und Gemeinden. Partner sind es insgesamt zwölf: Abtwil-St.Josefen, Andwil-Arnegg, Arbon, Gaiserwald, Goldach, Gossau, Herisau, Mörschwil, Rorschach, Speicher und St.Gallen. Gegründet wurde die Gesellschaft im Jahr 1993. Das Seewasserwerk in Frasnacht beliefert die Partner über verschiedene Pumpwerke und Wasserreservoire mit Trinkwasser. Jährlich werden über 8,5 Millionen Kubikmeter Wasser transportiert. Der Durchschnittsverbrauch der Stadt St.Gallen beträgt circa 20'000 Kubikmeter am Tag. Der maximale Verbrauch betrug 31'277 Kubikmeter an einem Tag im Jahrhundertsommer 2003.

Laut Hohl beschäftigen die RWSG aktuell zwei Dinge intensiv: Für den Fall eines Stromausfalls wird im Seewasserwerk in Frasnacht eine leistungsfähige Notstromanlage eingebaut, damit jederzeit, auch bei einem Blackout, Wasser in die Stadt St.Gallen hinaufgepumpt werden kann.

Ein ständiges Thema sei auch die rasante Verbreitung der Quaggamuschel, die das Fassen von Wasser im Bodensee erschwere. Im geplanten neuen Seewasserwerk brauche des deswegen zwei spezielle Leitungen in den See, sagt Hohl, damit die Seeleitung gemolcht, also mechanisch gereinigt werden können.

Dass im Breitfeld wegen des Siedlungsdrucks und der Verschmutzung kein Trinkwasser mehr gepumpt werden könne, sei zwar ein Problem der Stadt St.Gallen, welches aber am See gelöst werden könne, sagt Hohl. Doch die Versorgungssicherheit kenne keine Grenzen. Deshalb werde die Versorgung in einem Notfall zu einem Problem der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG. Das sagen Jans und Hohl unisono.

Peter Jans sagt, das Bedürfnis nach einem neuen Seewasserwerk in Goldach sei nicht in sämtlichen zwölf Partnern gleich gross. Es gebe Gemeinden, die hätten zusätzlich zum aufbereiteten Seewasser, Wasserzuflüsse in Form von Quellen oder Grundwasserspeichern. Gleichwohl sei er zuversichtlich, dass die RWSG-Partner dem Bau eines neuen Seewasserwerks zustimmen würden. Der Prozess dorthin müsse aber zuerst noch stattfinden.

Rasenpflegemittel verschmutzt Grundwasser

Bis zur Aufgabe der Nutzung des Grundwasserpumpwerks Breitfeld für die ordentliche Trinkwasserversorgung 1999 wurde das geförderte Wasser ohne Aufbereitung ins Netz abgegeben. Die regelmässig durchgeführten Qualitätskontrollen ergaben durchwegs Resultate, die den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser entsprachen. Das ist heute nicht mehr so, wie aus dem Postulatsbericht hervorgeht. Die unsichere Qualität des Grundwassers stellte ein enormes Gefährdungspotenzial dar und liess aus heutiger Sicht die Verwendung des Brunnens selbst als Notwasser nicht zu. Eine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung könne nicht ausgeschlossen werden, wenn Wasser aus dem Breitfeld ins Netz gepumpt würde. Das zeigten aktuelle Spurenstoffuntersuchungen. So wurden im Wasser aus dem Brunnen das Fungizid Chlorothalonil nachgewiesen, wobei der gesetzliche Höchstwert weit überschritten wurde. Dieses Fungizid wurde vermutlich für die Behandlung des Rasens im Fussballstadion eingesetzt, wie es im Postulatsbericht heisst.

Auf der Höhe des Goldacher Hafens soll das neue Seewasserwerk Riet II gebaut werden. Ziel: bis 2027. Bild: Christophe Raimund Lutz

