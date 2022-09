Verschwörung «Wir sind äusserst irritiert»: Eine anonyme Gruppe wirft Wittenbach organisierte Kriminalität vor – Gemeinde prüft rechtliche Schritte In Wittenbach sorgt seit einigen Tagen die «Vereinigung aufgeweckter Wittenbacher» für Unruhe. Die anonyme Gruppe wirft der Gemeinde kriminelle Machenschaften vor. So soll die Behörde eigentlich ein Unternehmen sein. Gemeindepräsident Oliver Gröble zeigt sich befremdet von den Aktionen. Perrine Woodtli 01.09.2022, 15.59 Uhr

Gemeindepräsident Oliver Gröble hat kein Verständnis für das Vorgehen der anonymen Gruppe. Urs Bucher

«Das geht doch einfach nicht», sagt Oliver Gröble. Der Wittenbacher Gemeindepräsident spricht von «krimineller Energie». Der Grund für seinen Unmut: Am vergangenen Freitag fanden zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner von Wittenbach – darunter auch Gröble selbst – einen Flyer der anonymen «Vereinigung aufgeweckter Wittenbacher» in ihren Briefkästen vor, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte.