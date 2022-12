Harsche Kritik an den neuen Buslinien in der Region Rorschach

Verschlechterung Neue Buslinien am See in der Kritik: 30 Minuten Fahrzeit für 2,4 Kilometer nach Tübach Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr Kanton St.Gallen und Roland Ochsner, Unternehmensleiter von Bus Ostschweiz, haben das seit 11. Dezember geltende neue Busangebot am See kurz vor der Einführung in den höchsten Tönen gelobt. In der Bevölkerung, vor allem in Goldach, fallen die neuen Buslinien aber mehrheitlich durch. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Politiker, Busbetreiber und Verantwortliche des Kantons bei der Präsentation des neuen Busangebots für die Region Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Knapp 20 Leute sitzen im Bus der Linie 252, als sich dieser beim Bahnhof Goldach in Bewegung setzt. Einige davon wollen nach Tübach, wo seit dem 11. Dezember neu die Haltestelle Tennishalle angefahren wird. Laut Routenplaner sind es über die Schul- und Tübacherstrasse 2,4 Kilometer bis zur besagten Haltestelle. Dumm nur, dass sich der Bus zuerst in Richtung Rorschacherberg bewegt, dort bei der Mehrzweckhalle links nach Rorschach abbiegt, runter zur Signalsstrasse fährt, beim Cornetkreisel wieder in Goldach ankommt und dort schliesslich über die Sonnenhalde, die Rietbergstrasse und den Kronenkreisel nach Tübach fährt.

Sie ahnen es, liebe Leserinnen und Leser, die Fahrt von Goldach nach Tübach dauert so geschlagene 30 Minuten, und dies auch in umgekehrter Fahrtrichtung. Wer gut zu Fuss ist, kommt vermutlich vor dem Bus in Tübach an. Da nutzt auch das gefiederte neue Logo wenig. Die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) mit der Marke Seebus wurden ja bekanntlich durch die Bus Ostschweiz AG mit der Marke RTB Rheintal Bus abgelöst. Als Wiedererkennungsmerkmal prangt das Logo mit einer Möwe an Bussen und Infotafeln.

Vom Bahnhof zum Kronenplatz über Rorschacherberg

Busbenutzende könnten in Goldach beim Kronenkreisel einsteigen, um nach Tübach zu fahren, könnte man argumentieren. Das Gegenargument ist einfach, was nutzt der regionale Bus, wenn Fahrgäste zuerst beinahe einen Kilometer zu Fuss gehen müssen. Ein Blick auf das Busnetz zeigt, wer vom Bahnhof nach Untergoldach will, der muss tatsächlich zuerst eine Rundfahrt über Rorschacherberg und Goldach in Kauf nehmen. Zwar ist es möglich, mit der Linie 253 vom Bahnhof Goldach zum Kronenkreisel zu fahren, allerdings fährt dieser Bus nur frühmorgens (6.56/7,26/7,56) und dann erst wieder ab 16.26 Uhr.

Die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) mit der Marke Seebus wurden in der Region Rorschach durch die Bus Ostschweiz AG mit der Marke Rheintal Bus (RTB) abgelöst. Bild: Marius Eckert

Nicht weiter erstaunlich also, dass sich die Freude über das neue Busangebot insbesondere in Goldach in Grenzen hält. So stellt etwa ein Mitglied der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Goldach wenn ...» die Frage in den Raum: «Was nützt die Erschliessung Thannäcker, wenn ich am Mittag vom Bahnhof Goldach zum Kronenplatz Goldach möchte und dafür via Rorschacherberg, Rorschach fahren muss?»

Eine Userin stellt fest: «Die Verbindungen zwischen den Gemeinden mögen nun besser sein. Die Verbindungen innerhalb der Gemeinde Goldach aber nicht. Es kann doch nicht sein, dass, wenn man zum Bahnhof beziehungsweise ins Zentrum der eigenen Gemeinde möchte, zuerst über zwei andere Gemeinden fahren muss.»

Direktbusse fahren nicht zum Bahnhof

Eine andere Frau kritisiert: «Für meine Mutter (bald 80, schlecht zu Fuss) sind die neuen Linien eine Verschlechterung. Sonnenhalde-Goldach Bahnhof neu 22 Minuten (vorher 7 Minuten), da über Rorschach und Rorschacherberg! Zudem keine Direktkurse mehr nach St.Gallen, da fühle ich mich ins Jahr 1992 zurückversetzt.» An die Leute, die nicht mehr gut zu Fuss seien, werde überhaupt nicht gedacht, diese müssten jetzt den Tag über ein Taxi nehmen.

Dass keine Direktbusse mehr ab Goldach nach St.Gallen fahren, ist allerings nicht korrekt. Die neue PostAuto-Linie 254 wird zu Pendlerzeiten sogar bis St.Gallen zur Kantonsschule verlängert, und zwar Montag bis Freitag im Halbstundentakt von 6 bis 20.30 Uhr, anschliessend im Stundentakt bis 00.30 Uhr. Sie ersetzt die beiden bisherigen Direktkurs-Linien 240 und 241. Allerdings, sind vor dem Fahrplanwechsel wenigstens drei Busse morgens, einer mittags und drei abends über den Bahnhof Goldach gefahren, so fährt der 254er den nagelneuen Goldacher Busbahnhof nun nicht mehr an. Wer den Direktbus nutzen möchte, muss weit unter der Bahnlinie, bei Kronenplatz oder TZM/Kellen, einsteigen. Wer beispielsweise an der Hohrainstrasse wohnt, muss dafür mindesten einen viertelstündigen Fussweg in Kauf nehmen.

Goldach wollte an der Linie 241 festhalten

Das Goldacher Zentrum, insbesondere die Haltestelle Bahnhof, wurde durch das neue Buskonzept sozusagen abgenabelt, hat sich der Gemeinderat über den Tisch ziehen lassen? «Nein, der Gemeinderat hat sich sicher nicht über den Tisch ziehen lassen, sondern sich für gute Busverbindungen eingesetzt», betont Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Es gehe bei der konkreten Frage und Feststellung um die Linie 241. «Wir wollten an dieser Linienführung festhalten, das Amt für öffentlichen Verkehr wollte diese Verbindung a priori nicht mehr, ebenso wenig hat sich die Gemeinde Rorschacherberg dafür eingesetzt», sagt Gemperli.

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Bild: Tobias Garcia

Auch Kostenüberlegungen hätten bei dieser Beurteilung eine gewisse Rolle gespielt. Mit anderen Worten, so der Gemeindepräsident: «Wir hatten keine Möglichkeit, an dieser Linie festzuhalten. Im Übrigen fahren die Busse – bis auf den Direktbus von Rorschach – immer noch über den Bahnhof Goldach.»

Nutzung entscheidet über Angebot

Ist es nicht ein Unding, dass die Direktbusse nicht über Goldach Bahnhof fahren, wieso hat der Gemeinderat dem zugestimmt? «Die Verbindung 242 über Untereggen fährt den Bahnhof Goldach immer noch an. Wir müssen uns beim Amt für öffentlichen Verkehr immer wieder dafür einsetzen, dass wir überhaupt einen Direktbus erhalten. Nun hat Untergoldach einen Direktbus und Obergoldach den Zug. Das ist aus meiner Beurteilung kein Unding», kontert Dominik Gemperli.

Die Zeitverzögerung sowie die Konkurrenz zur SBB wären laut dem Gemeindepräsidenten zu stark. Letztlich müsse man auch das Konzept verstehen: Das Amt für öffentlichen Verkehr wolle die Busverbindungen vor allem für die innerörtlichen Erschliessungen gewährleisten, für die Verbindung nach St.Gallen stünde vor allem die S-Bahn zur Verfügung. Gemperli betont: «Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist halt letztlich die Philosophie, die dem Gesamtangebot zugrunde liegt. Auch darf nicht vergessen werden, dass Fragen der Wirtschaftlichkeit zunehmend eine Rolle spielen und letztlich auch die konkrete Nutzung über ein Angebot entscheidet.»

Wird Goldach darauf pochen, dass die Fahrpläne bald angepasst werden? «Goldach wird sich immer für einen harmonischen Bus- und SBB-Fahrplan und die bestmögliche Erschliessung einsetzen. Nicht vergessen darf man hier, dass Goldach nicht alleine entscheiden kann und das Verkehrskonzept immer einer Gesamtschau folgt. Die Abstimmungen zwischen Bus- und Zugfahrplan müssen stimmen.»

Schüler kommen zu früh, oder zu spät an

Nicht beachtet wurden beim neuen Direktbus nach St.Gallen die Schulgepflogenheiten. Die Busse kommen ein paar wenige Minuten nach der halben oder der vollen Stunde bei Schulen an, etwa bei der Kanti. Entweder sind Schülerinnen und Schüler so eine halbe Stunde zur früh dran, oder aber sie kommen drei Minuten zu spät. Zudem sind die Busse jeweils extrem voll, weil sie nicht mehr bei der Signalstrasse in Rorschach losfahren, sondern schon Leute von Rorschacherberg her mitbringen. Die Jugendlichen könnten die ÖV-Benutzer der Zukunft sein, Lust darauf wecken die neuen Fahrpläne bei ihnen allerdings nicht.

Tübachs Gemeindepräsident Michael Götte freut sich in erster Linie, dass sein Dorf nach acht Jahren Pause mit dem ÖV wieder mit der Region Rorschach verbunden ist. Über zwei Jahre lang habe ein Team von Planern, Behördenmitgliedern und Gemeindeangestellten an unzähligen Sitzungen die neuen Linien und Busfahrpläne ausgetüftelt. Er habe derart viele Entwürfe und Pläne gesehen, dass es schwer gewesen sei, den Überblick zu behalten. «Es gibt auch von Tübach noch Wünsche für eine bessere Anbindung. Doch jeder zusätzliche Schwenker und Halt, wenn es auch nur fünf Minuten sind, fehlt am Schluss im gesamten Konzept», so Götte. Beispielsweise wäre eine direktere Verbindung zum Bahnhof Goldach wünschenswert. Ob dies beim nächsten Fahrplanwechsel möglich sei, werde sich zeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen