Gemeinde Wittenbach reicht Strafklage gegen anonyme Gruppe ein

Verleumdung «Wir wollen unsere Mitarbeitenden nicht allein lassen»: Wittenbach klagt anonyme Gruppe an, die Gemeindeangestellte an den Pranger stellt Die Gemeinde Wittenbach hat eine Strafanklage wegen Verleumdung und übler Nachrede erstattet. Dies als Reaktion auf die irritierenden Aktionen einer anonymen Gruppe, die ihr im vergangenen August illegale Machenschaften unterstelle. Melissa Müller Jetzt kommentieren 03.02.2023, 10.21 Uhr

Eine anonyme Gruppe hat 100 Briefe im Namen von Wittenbacherinnen und Wittenbachern verschickt - ohne deren Kenntnis. Symbolbild: Getty

Eine selbst ernannte «Vereinigung aufgeweckter Wittenbacher» hat die Gemeinde im vergangenen August mit einer anonymen Aktion aufgeschreckt - und beschäftigt die Wittenbacherinnen und Wittenbacher immer noch. Nun hat die Gemeinde bei der Staatsanwaltschaft eine Strafklage wegen Verleumdung und übler Nachrede erstattet. «Die Vorwürfe sind offensichtlich unbegründet und in der Ecke der Verschwörungstheorien einzuordnen», heisst es im aktuellen Gemeindeblatt «Puls».

Identität von Bewohnerinnen und Bewohnern missbraucht

Die anonyme Gruppe hatte Flyer in Briefkästen gestreut. Darin wurde den Behörden organisierte Kriminalität vorgeworfen. Gröble sei eigentlich gar nicht Gemeindepräsident, sondern der Geschäftsführer der Firma Wittenbach, so die Theorie der Gruppe.

Zudem lancierte die Gruppe eine Website, in der sie Angestellte der Wittenbacher Gemeinde namentlich erwähnte und ihnen Amtsmissbrauch und Urkundenfälschung unterstellte. Auf Flyer und Webseite wurden unrechtmässig Gemeindelogo, Gemeindewappen und Fotos von Angestellten verwendet.

Doch damit nicht genug. Bei verschiedenen Amtsstellen der Gemeinde Wittenbach trafen über 100 Briefe ein. Dabei handelt es sich um Musterbriefe der anonymen Gruppe. Als Absender waren Wittenbacherinnen und Wittenbacher mit ihren Vor- und Nachnamen angegeben - ohne deren Kenntnis. Ihre Identität wurde missbraucht.

Bürger bittet, den Schuldigen das Handwerk zu legen

Die sonderbaren Vorgänge hielten die Bürgerinnen und Bürger auch an der Bürgersammlung im November in Atem. Vize-Gemeindepräsident Urs Schnelli sagte damals, dass die Gemeinde «so gut wie nichts» machen könne. Die Website der Gruppe sei auf einem Server in den USA erstellt worden. «Wir können lediglich allen Betroffenen sagen, dass sie selber Anzeige einreichen können. Der Rest ist Sache der Polizei.» Man wolle dieser Gruppe eigentlich keine Aufmerksamkeit mehr schenken.

Ein Wittenbacher Bürger hatte dafür kein Verständnis. «Es kann doch nicht sein, dass weder die Gemeinde noch die Kantonspolizei in der Lage sind, diese Gruppe zu eruieren. Ich bitte die Gemeinde, nicht locker zu lassen, um den Schuldigen das Handwerk zu legen», sagte er. Zudem wollte er wissen, ob das Ganze etwas mit dem Ausfall von Gemeindepräsident Oliver Gröble zu tun habe - was dessen Stellvertreter Urs Schnelli verneinte.

Rechtliche Abklärungen brauchen viel Zeit

Warum hat sich die Gemeinde Wittenbach nun umbesinnt – und erst fünf Monate nach der Tat Strafklage erstattet? «Wir haben uns nicht umentschieden», sagt Isabel Niedermann, Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde. Man habe bereits seit Beginn der Aktion mit rechtlichen Abklärungen begonnen. Die Sachlage sei jedoch komplex, da sie verschiedene Teilaspekte beinhalte. In Bezug auf die mit falschem Absender verschickten Briefe habe die Gemeinde einen begrenzten Handlungsspielraum. Daher die Aussage an der Bürgerversammlung, dass Betroffene Anklage erheben müssten. «Rechtliche Abklärungen benötigen grundsätzlich ihre Zeit», sagt Isabel Niedermann. Hinzu kämen interne Absprachen mit betroffenen Mitarbeitenden.

Isabel Niedermann, Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde Wittenbach. Bild: PD

Laut Urs Schnelli, Gemeindepräsident as interim, hat die Gemeinde die Strafklage auch im Namen der betroffenen Mitarbeitenden eingereicht: «Es ist uns ein Anliegen, die involvierten Mitarbeitenden mit diesen haltlosen Vorwürfen nicht alleine zu lassen, sondern sie aktiv zu unterstützen.»

Auf der Website der anonymen Gruppierung würden Mitarbeitende im Rahmen in ihrer Tätigkeit als Gemeindeangestellte unbescholten an den Pranger gestellt. Ein Rechtsverfahren sei mit Aufwand verbunden, «den wir nicht einfach auf die Mitarbeitenden abschieben wollen».

Urs Schnelli leitet die Geschicke der Gemeinde Wittenbach in Abwesenheit des erkrankten Oliver Gröble. Bild: Marius Eckert

Gibt es also doch noch einen Funken Hoffnung in dieser merkwürdigen Geschichte? «Wir hoffen, dass die Strafbehörden die Urheberschaft der Homepage ermitteln können und die Homepage anschliessend möglichst gelöscht werden kann», sagt Isabel Niedermann.

Wie wahrscheinlich ist es, dass man Täterschaft finden und zur Verantwortung ziehen kann? «Dies liegt nicht in unseren Händen, der Ball liegt nun bei der Staatsanwaltschaft», sagt die Sprecherin der Gemeinde.

