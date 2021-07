Der Veloverkehr in der Stadt St.Gallen hat 2020 stark zugenommen

VERKEHRSZAHLEN «Wir spüren den Rückenwind»: Der Veloverkehr in der Stadt St.Gallen hat im Pandemiejahr um 20 Prozent zugenommen Kein Verkehrsmittel hat so von der Coronakrise profitiert wie das Velo. Ob E-Bike oder normales Velo: Der Markt boomt. Das zeigt sich auch in der Stadt: Die Velozählstellen haben 2020 einen Rekordanstieg verzeichnet. Ob der Trend anhält, ist unklar – die Vorzeichen stehen aber gut. Luca Ghiselli 27.07.2021, 05.00 Uhr

Im Coronajahr 2020 sind viele St.Gallerinnen und St.Galler öfter aufs Velo gestiegen. Bild: Arthur Gamsa

Noch nie wurden so viele Wege in der Stadt St.Gallen auf dem Velo zurückgelegt wie 2020. Die Coronapandemie hat dem Zweirad zu einem regelrechten Boom verholfen: Über alle zehn Zählstellen gesehen beträgt die Zunahme der gezählten Velos rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf beliebten Pendlerstrecken wie der Vadianstrasse in der St.Galler Innenstadt ist die Zunahme des Veloverkehrs aber weit grösser. Wurden 2019 noch 268'459 Velos gezählt, waren es im Jahr danach 417'244. Das entspricht einer Zunahme von 55 Prozent.

Die Zahlen der städtischen Messstationen bestätigen, was sich im Frühjahr mit Bekanntwerden der Velomarktzahlen bereits abzeichnete: Velofahren ist im Trend. Der Stadt kommt das entgegen. Im Mobilitätskonzept 2040 hat sie sich das Ziel gesetzt, den Veloverkehr in Bezug auf die Wege bis dahin im Vergleich zu 2010 von drei auf sechs Prozent zu verdoppeln.

Die Stadtpolitik drückt aufs Tempo

Der politische Druck hat auch darüber hinaus zugenommen, vielen geht diese eher vorsichtige Zielsetzung nicht weit genug. So forderte die Velo-Initiative der SP, dass bereits bis 2030 15 Prozent der innerstädtischen Wege mit dem Velo zurückgelegt werden sollten. Der Stadtrat hiess in seinem Gegenvorschlag die Stossrichtung und den 15-Millionen-Franken-Kredit dafür gut, formuliert das Ziel aber vorsichtiger: Der Anteil der mit dem Velo zurückgelegten Wege solle «deutlich» ansteigen. Eine Mehrheit des Stadtparlaments sprach sich für den Gegenvorschlag aus, das Initiativkomitee zog das Volksbegehren wenige Tage später zurück.

In eine ähnliche Kerbe hauen die beiden Stadtklima-Initiativen des Vereins Umverkehr. Namentlich wollen sie Verkehrsfläche vom Autoverkehr für Fussgänger, Velofahrerinnen und Grünflächen freimachen. Und auch der städtische Baudirektor Markus Buschor betonte im Frühjahr, dass noch einiges passieren müsse, bis sich St.Gallen Velostadt nennen könne.

Beim Blick auf die aktuellen Zahlen stellt sich die Frage: Kann dieser Trend anhalten? Oder kommt es aufgrund der aussergewöhnlichen Situation 2020 in naher Zukunft zu einem Jo-Jo-Effekt im Veloverkehr?

Anstieg hat viele mögliche Gründe

Nachfrage bei Stefan Pfiffner, Abteilungsleiter Verkehrsplanung beim städtischen Tiefbauamt. Er sagt: «Der sprunghafte Anstieg im Jahr 2020 hat viele Einflüsse.» Die Pandemie habe wohl einige Städterinnen und Städter zum Umsteigen bewogen, sei es für den Freizeit- oder den Pendlerverkehr. Zudem gehe das Tiefbauamt davon aus, dass der Lebensstil einiger St. Gallerinnen und St. Galler urbaner geworden sei. «Hinzu kam, dass es gerade im Frühling und Sommer 2020 oft sehr warm war. Schönes Wetter hilft.» Schliesslich spiele auch die zunehmende Bedeutung von E-Bikes eine Rolle: Rund ein Drittel der 2020 in der Schweiz verkauften Velos haben einen Elektroantrieb. Pfiffner sagt: «Es ist sehr schwierig, herauszufinden, wie genau dieser Anstieg zu Stande gekommen ist.»

Stefan Pfiffner, Abteilungsleiter Verkehrsplanung beim städtischen Tiefbauamt. Bild: PD

Sicher ist: Die Zunahme im Veloverkehr freut die Stadt. «Wir hoffen, dass der Trend anhält.» Natürlich sei es aufgrund der vielen Faktoren, die das Velofahren 2020 begünstigt haben, aber möglich, dass das vergangene Jahr ein Ausreisser nach oben bleibe und die Zahlen nun nicht mehr so stark steigen. Generell könne man festhalten, dass der Anstieg sehr erfreulich sei. Aber:

«Im Vergleich zu anderen Schweizer Städten ist der Veloanteil am Gesamtverkehr immer noch mittelmässig.»

St.Gallen habe also trotz des beachtlichen Anstiegs noch Luft nach oben. Dabei helfe, dass sich die Zahlen positiv entwickeln. «Wir spüren den Rückenwind.»

Wichtig sei, dass man den Schwung mitnehme und seitens Stadtverwaltung weiterhin mit Hochdruck daran arbeite, die Veloinfrastruktur auf Stadtgebiet zu verbessern. Zum Beispiel auf der SBB-Sitterbrücke: Dort beginnen im September nach jahrelanger Planung die Bauarbeiten für die Verbreiterung des Wegs für den Fuss- und Veloverkehr. Am östlichen Ende der Brücke befindet sich seit Mitte 2018 auch eine Velozählstelle. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 2018 fuhren hochgerechnet auf das ganze Jahr rund 120'000 Velos über die Brücke, 2019 waren es rund 144'000. Und 2020 registrierte die Zählstelle bereits über 200'000 Velos.

Platz ist eine begrenzte Ressource

Neben Schlüsselprojekten wie der Verbreiterung der SBB-Sitterbrücke können aber auch kleinere Massnahmen für Velofahrerinnen und Velofahrer einen Mehrwert bringen. Ein Beispiel dafür ist die Bahnhofstrasse, die seit kurzem nach der Aufhebung der oberirdischen Parkplätze in beide Richtungen befahrbar ist. «Da haben wir die Chance für eine Sofortmassnahme gepackt.»

Letztlich – das zeigen auch intensive Diskussionen in anderen Städten wie Zürich oder Bern – sei der Platz für den Verkehr in urbanen Zentren nur beschränkt vorhanden, sagt Stefan Pfiffner. Will man also den Velos mehr Platz geben, muss man ihn anderen Verkehrsträgern und Nutzenden anteilsmässig wegnehmen oder den Strassenraum ausbauen. Kontroversen sind programmiert. «Die Frage der Verhältnismässigkeit ist zentral.»

Die Daten der einzelnen Zählstationen sind über das Open-Data-Portal der Stadt St.Gallen aufrufbar.