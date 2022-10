Rorschacherberg erhöht Verkehrssicherheit für Schulkinder

Verkehrssicherheit Neues Trottoir: Nach den Herbstferien laufen Schulkinder in Rorschacherberg sicherer Über die Seeburgstrasse in Rorschacherberg wird ein Trottoir gebaut. Fahrzeuglenker müssen Schulkindern und Fussgängern an dieser Stelle künftig den Vortritt gewähren. Der Schulbus bekommt an der Brunnenstrasse eine neue Haltestelle, wodurch die Überquerung der Thalerstrasse wegfällt. Rudolf Hirtl 04.10.2022, 05.00 Uhr

Christof Schläpfer zeigt, wo das Trottoir über die Seeburgstrasse führen wird. Gegenüber dem weissen Kastenwagen, zwischen den Strassenlaternen an der Brunnenstrasse, wird die neue Haltestelle für den Schulbus erstellt. Bild: Rudolf Hirtl

Mit Beginn der Herbstferien hat der Bau für die Verlängerung des Trottoirs an der Seeburgstrasse in Rorschacherberg begonnen. Weil das Trottoir entlang der Brunnenstrasse in Richtung Bachwiesquartier durchgezogen wird, müssen Fahrzeuglenker, die von der Seeburgstrasse in die Brunnenstrasse oder umgekehrt fahren möchten, künftig den Schulkindern und Fussgängern auf dem Trottoir den Vortritt gewähren.

Gleichzeitig mit dem Trottoir wird auch eine neue Schulbushaltestelle entlang der Brunnenstrasse realisiert. Gefühlt dauern Strassenbauprojekte in der Region am See eine kleine Ewigkeit. Die Umgestaltung des Knotens Brunnenstrasse/Seeburgstrasse soll aber bereits mit Schulbeginn am Montag, 24.Oktober, grösstenteils fertiggestellt sein. Laut Christof Schläpfer, Polier des Strassenbauunternehmens Morant AG, ein ehrgeiziger, aber auch machbarer Zeitplan. «Wenn keine unvorhersehbaren Probleme oder Hindernisse auftauchen, dann werden wir pünktlich fertig sein», sagt er mit einem Schmunzeln und vereist drauf, dass schon öfters über die Schnelligkeit gestaunt wurde, mit der die Morant AG Strassenprojekte umsetze. So sei die Firma vor zwei Jahren auch bei der Sanierung der Seeburgstrasse beteiligt gewesen. «Schon damals haben mich mehrfach Leute darauf angesprochen, dass die Bauarbeiten extrem schnell vorwärtsgingen.»

Strassenquerung zum Schulbus fällt weg

Laut Christof Schläpfer wird die Trottoirüberfahrt leicht erhöht mit Absätzen gebaut, um die Verkehrsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Mit Fertigstellung der neuen Haltestelle an der Brunnenstrasse nach den Herbstferien wird die Haltestelle im Bereich Thalerstrasse aufgehoben. Ab dann wird der Schulbus die neue Bushaltestelle zum Ein- und Aussteigen der Kinder anfahren. Gemäss Gemeinderat Rorschacherberg wird so ein sicherer Schulweg zwischen Schulanlage und Schulbus, ohne Strassenquerung, zu Gunsten der Schulwegsicherheit angeboten. Das Bauprojekt bzw. der Teilstrassenplan wurde am 11. August durch das Bau- und Umweltdepartement St.Gallen genehmigt.