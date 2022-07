Goldach: VCS fordert mehr Sicherheit beim "Künzlerpass"

Verkehrssicherheit Nach Unfall: VCS fordert mehr Sicherheit für Kinder beim «Künzlerpass» in Goldach Die Regionalgruppe Rorschach des Verkehrs-Club der Schweiz hat dem Gemeinderat einen Antrag eingereicht, der von 67 Eltern unterschrieben wurde. Die Polizei sieht keinen Handlungsbedarf. Daniel Wirth 27.07.2022, 12.00 Uhr

Der sogenannte «Künzlerpass» in Goldach. Bild: VCS

Besorgte Eltern hätten sich nach einem Unfall mit einem Kind auf dem Kindergartenweg beim «Künzlerpass» im Mai dieses Jahres an den VCS gewandt und um Unterstützung gebeten, heisst es in einem Communiqué der Regionalgruppe Rorschach. Zuvor hätten die Eltern sich an die Gemeinde Goldach gewandt und um Verbesserungen für den Fussgängerübergang an der Kreuzung Klosterstrasse/Florastrasse gebeten.

Die VCS Regionalgruppe, vertreten durch Kantonsrätin Jeannette Losa (Grüne) und VCS-Vorstandsmitglied Richi Faust, habe daraufhin in einem Gespräch mit Gemeindepräsident Dominik Gemperli erfahren, dass Abklärungen mit der Kantonspolizei St.Gallen und eine Anfrage an die BfU (Beratungsstelle für Unfallverhütung) gemacht worden seien.

Polizei sieht keinen Bedarf für weitere Massnahmen

Im Polizeibericht wird gemäss VCS festgehalten, dass diese Kreuzung im Zusammenhang mit der steilen Abfahrt vom Bahnübergang problematisch sei und die querenden Fussgänger sehr spät wahrgenommen würden. Dies hat 2015 dazu geführt, dass die Signalisation verbessert und gelbe Fussspuren auf das Trottoir gemalt worden seien. Es wird gemäss VCS im Bericht noch aufgeführt, wie das Signal «Achtung Kinder» eingesetzt werden könnte.

Jedoch komme die Polizei in ihrem Bericht zum Schluss, dass keine weiteren Massnahmen ergriffen werden sollen. Zum einen, weil bauliche Massnahmen nur in grösserem Umfang wirksam seien, und weil diese der Gemeinderat nicht wolle, da der «Künzlerpass» nach dem Bau des Autobahnanschlusses, in 10 bis 15 Jahren, ohnehin gesperrt würde.

Abklärungen des VCS mit ihren Verkehrssachverständigen hätten jedoch ergeben, dass sehr wohl auch kleinere Massnahmen, wie das Anbringen des Signals «Achtung Kinder», oder von grossflächigen Farbmarkierungen, die Sicherheit verbessern könnten. Und wenn die Sicherheit erhöht werden könne, seien auch etwas grössere bauliche Massnahmen zumutbar. Es erscheint dem VCS und den betroffenen Eltern der Kindergärtner sinnvoll und wünschenswert, wie es heisst, dass die Sachlage nochmals und vertieft mit Verkehrsexperten angeschaut wird und dann die entsprechenden Massnahmen getroffen werden.

Dem Gemeinderat einen Antrag eingereicht

Der VCS Region Rorschach hat daher gestern Dienstag den nachfolgenden Antrag an die Gemeinde Goldach eingereicht. Der Antrag wurde von 67 betroffenen Eltern mitunterzeichnet: «Die Verkehrs- und Gefahrensituation beim ‹Künzlerpass›, Kreuzung Klosterstrasse/Florastrasse soll erneut und vertieft beurteilt werden und es sollen zeitnah Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit realisiert werden. Zudem sollte durch provisorische Massnahmen auf das neue Schuljahr eine unmittelbare Verbesserung herbeigeführt werden.»

Der Antrag wird folgendermassen begründet vom VCS:

Sechs Punkte Die Situation sei für die Autofahrenden äusserst unübersichtlich. Von Osten her versperre der Bahnübergang lange Zeit die Sicht auf die Kreuzung. Die Strasse sei sehr eng und steil, und man müsse den Fokus auf den Gegenverkehr richten. Kinder würden dadurch erst sehr spät wahrgenommen.

Für kleine Kinder sei die Situation noch unübersichtlicher. Sie könnten die herannahenden Autos von oben erst sehen, wenn diese den Bahnübergang passiert hätten. Dadurch bestehe eine grosse Unsicherheit und die Regel «Rad steht – Kind geht» führe dazu, dass sie warteten, bis ein Auto herannahe und dann anhalte. Die von der Florastrasse und von Westen aus der Klosterstrasse her kommenden Fahrzeuge machten eine richtige Einschätzung für kleine Kinder sehr schwer, da nicht klar sei, ob diese abbiegen würden beziehungsweise, dass dazu die Blinkeranzeige mit einbezogen werden müsse.

Generell handle es sich vor allem zu den Stosszeiten um eine viel befahrene Strecke und häufig werde schnell gefahren, um noch die Barriere vor der Schliessung passieren zu können.

Bisher sei die Situation offenbar bereits als problematisch beurteilt worden. Es gebe eine Gefahrentafel, die auf Fussgänger hinweise und es seien für die Kinder Fussspuren aufgemalt worden. Die Fussspuren verbesserten möglicherweise die Achtsamkeit der Kinder. Die Gefahrentafel finde aber kaum Beachtung, da sich die Autofahrer auf anderes konzentrieren müssten.

Kleine Kinder benötigten einen sicheren Schulweg, damit die Eltern sie unbesorgt alleine auf den Weg schicken könnten. Nicht alle Eltern hätten die Möglichkeit, die Kinder täglich zu begleiten. Zudem solle unbedingt vermieden werden, dass die Eltern aus Sicherheitsgründen die Kinder mit dem Elterntaxi zur Schule bringen würden.

Die aufgemalten Fussspuren seien möglicherweise hilfreich für die Achtsamkeit der Kinder. Sie seien jedoch zu nahe an der Kreuzung. Für die Autofahrenden seien sie zudem kaum sichtbar und daher könnte den Kindern ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt werden. Ein Fussgängerstreifen würde gemäss Signalisationsverordnung nie so nahe an der Kreuzung angebracht.

Richi Faust und Désirée Bösch mit dem VCS-Antrag vor dem Goldacher Rathaus. Bild: VCS

VCS verzichtet auf eigene Vorschläge

Der VCS verzichtet darauf, Vorschläge zu machen, wie die Situation verbessert werden könnte. Dies sei Sache von professionellen Verkehrsplanern. Mögliche signaltechnische Massnahmen seien in der Stellungnahme der Kantonspolizei erwähnt, jedoch nicht umgesetzt. Die Vertreter der Eltern seien mit dem Fazit der Stellungnahme der Polizei nicht einverstanden, heisst es im Communiqué. Es sei nicht verständlich, wie die BfU in ihrem Schreiben zum Schluss komme, dass keine weiteren Massnahmen erforderlich seien, denn die BfU habe sich die Situation nicht vor Ort angeschaut, wäre jedoch dazu bereit, weitere Abklärungen für die Schulwege in Goldach durchzuführen. Es wäre möglicherweise hilfreich, so der VCS, der BfU einen entsprechenden Auftrag zu geben, auch bezüglich der Situation beim «Künzlerpass». Von Seiten der Gemeinde stellt der VCS eine ablehnende Haltung gegenüber baulichen Massnahmen fest. Diese Haltung stosse aufgrund der beschriebenen Gefahrensituation bei uns und den betroffenen Eltern auf wenig Verständnis, so der VCS.