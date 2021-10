Vorschläge zur Lösung des Gossauer Verkehrsproblems

Verkehrsproblem Die ewige Blechlawine: Wie Gossau sein Verkehrsproblem bisher lösen wollte – und warum der grosse Wurf nie gelang Das Verkehrsproblem ist ein Dauerbrenner in Gossau. An Vorschlägen, wie man es lösen könnte, hat es in der Vergangenheit nicht gemangelt. Der grosse Wurf gelang jedoch nie. Nun wagt der Stadtrat einen neuen Anlauf. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auto an Auto an Lastwagen an Auto: Ein alltägliches Bild auf der St.Gallerstrasse in Gossau. Bild: Benjamin Manser

Zu Tausenden fahren sie durch Gossau, jeden Tag: Autos, Lastwagen, Busse. Verstopfen das Stadtzentrum, besonders zu Stosszeiten, erzeugen Lärm und Abgase. Das grosse Gossauer Verkehrsproblem ist ein Dauerbrenner – in der Bevölkerung und in der Politik. Letztere schickt sich nun abermals an, das Problem zu lösen. Der Stadtrat hat kürzlich den ersten Entwurf seiner neuen Mobilitätsstrategie präsentiert.

Diese soll zeigen, wie die steigende Nachfrage im Verkehr befriedigt werden kann – und zwar ohne den Neu- oder Ausbau von Strassen. Denn 2017 hatte eine Studie gezeigt, dass das Stadtzentrum dadurch nicht wunschgemäss entlastet würde. Stattdessen setzt der Stadtrat auf Temporeduktionen, weniger Parkplätze und verschiedene Velorouten.

Über die letzten Jahre und Jahrzehnte gab es immer wieder Vorschläge, Vorstösse und Vorlagen mit dem Ziel, das Gossauer Zentrum zu entlasten. Einige waren realistischer, andere weniger. Einige kamen weit im politischen Prozess, andere wurden gleich zu Beginn abgeschmettert. Allen gemein ist, dass keine bis ins Ziel kam. Eine kleine, nicht vollständige Fahrt durch die Ideengeschichte:

Die Anfänge

Schon 1953 ist der Durchgangsverkehr in Gossau so intensiv, dass auf Initiative der Kantonsregierung Gespräche über eine Umfahrungsstrasse aufgenommen werden. Das schreiben Karl Eschenmoser, Wolfgang Göldi und Karl Schmuki in ihrem Buch «Gossau im 20. Jahrhundert». Das Problem sei aber nicht allein in Gossau akut. Die Schweiz entscheidet darum, auch hierzulande Autobahnen zu bauen. Jener Teil der A1, der an Gossau vorbeiführt, wird schliesslich 1973 eröffnet.

Die Autobahn bei Gossau. Bild: Ralph Ribi

Doch das Versprechen, dass damit die «Verkehrsverhältnisse in unserer Ortschaft in Zukunft besser werden», gehen nicht in Erfüllung. Ganz im Gegenteil: Zwei Jahre nach der Eröffnung der Autobahn klagt man in Gossau wie zuvor über «Lärm und Luftverpestung», wie es im Buch weiter heisst. Doch das Problem sind nicht die Durchreisenden, sondern die Gossauerinnen und Gossauer selbst. Zählungen ergeben, dass an Werktagen nur jedes fünfte Auto zum Durchgangsverkehr gehört.

Die Lichtsignalkette

Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre heisst die grosse Frage: Einbahnsystem oder Lichtsignalkette? Damals liegt die St.Gallerstrasse auf dem fünften Rang der am stärksten belasteten Staatsstrassen im Kanton. Das «Komitee für mehr Wohn- und Lebensqualität im Gossauer Ortszentrum» setzt sich für eine Verkehrsregelung mit einem Einbahnnetz ein. Eine Petition mit dieser Forderung wird von 168 Gossauerinnen und Gossauern unterschrieben und der Gemeinde übergeben.

Lichtsignal bei der Mettendorf-Kreuzung. Bild: Hanspeter Schiess

Verkehrsplaner favorisieren jedoch eine Lichtsignal-Regelung. Das Einbahnsystem würde zu Mehrwegen von 60 Prozent führen, argumentieren sie. Es würde in Gossau demzufolge auch um 60 Prozent mehr stinken, heisst es wörtlich in einer Studie. Der Gemeinderat spricht sich schliesslich für eine Lichtsignalkette aus. Vorgesehen ist eine «grüne Welle» mit Pförtneranlagen an den Einfallsachsen. Davon will die Bevölkerung nichts wissen: Sie lehnt die Idee an der Urne klar ab.

Der Tunnel

Der wohl spektakulärste und auch teuerste Vorschlag, um das Verkehrsproblem zu lösen: ein Tunnel. Der Ortskern Gossaus soll mit einer 600 Meter langen Umfahrungsstrasse, wovon 380 Meter durch einen Tunnel führen sollen, entlastet werden. Diesem 63 Millionen Franken teuren Projekt stimmt der Gossauer Gemeinderat 1995 zu. Der Gossauer Anteil wäre lediglich 1,85 Millionen.

Die Stadt Gossau hat keinen Tunnel erhalten.

Bild: Benjamin Manser

Die damals noch junge Freie Liste Gossau (Flig) ergreift erfolgreich das Referendum gegen das Projekt. Der Tunnel leiste keinen Beitrag zur Lösung des Verkehrsproblems, findet die Partei. Er erzeugte Umwegverkehr habe auf verschiedenen Nebenstrassen Mehrverkehr zur Folge. Die Flig kann die Bevölkerung überzeugen. Diese lehnt den Tunnel mit 85 Prozent Nein-Stimmen ab.

Die Umfahrung

Über eine Umfahrung wird immer wieder diskutiert – auch ohne Tunnel. Es gibt Ideen für eine grosse Umfahrung und eine kleine. Am konkretesten werden die Pläne im Jahr 2007. Der Stadtrat will einen Teil des innerstädtischen Ost-West-Verkehrs auf eine zweite Achse verlegen. Von den zwei geprüften Linienführungen habe sich diejenige über Post- und Quellenhofstrasse zur Mooswiesstrasse als geeigneter erwiesen.

Es bleibt bei einer Achse: die St.Gallerstrasse in Gossau. Bild: Benjamin Manser

Sie habe insbesondere den Vorteil, dass sich wenig Umwegfahrten ergeben und der Verkehr weitgehend über das bestehende Strassennetz abgewickelt werden könne, argumentiert der Stadtrat. Kostenpunkt für das Projekt: knapp 6,5 Millionen Franken. Das Stadtparlament stimmt der Vorlage zu. An der Urne erleidet aber auch dieser Plan Schiffbruch. Rund zwei Drittel der Stimmberechtigten sagen Nein zur Umfahrung.

Der Grosskreisel

Letztes Jahr will Stadtparlamentarier Matthias Ebneter (Flig) in einem Vorstoss wissen, wie der Stadtrat zur Idee eines Grosskreisels in Gossau steht. Partielle Verbesserungen für die Verkehrssituation seien gefragt. Der Flig-Politiker verweist auf die Liechtensteiner Gemeinde Schaan, wo 2010 ein solcher Kreisel eröffnet worden sei und sich «sehr gut bewährt» habe. In Gossau liesse sich ein Grosskreisel im Geviert Ochsenkreisel, St.Gallerstrasse, Sonnenstrasse, Ringstrasse und Herisauerstrasse umsetzen, so Ebneter.

Mehr Platz für Bus und Velo verspricht sich Matthias Ebneter von einem Grosskreisel. Bild: Ralph Ribi

Da nur noch eine Fahrbahn für den Individualverkehr benötigt wird, könnte die zweite für Bus und Velo reserviert werden. Der Stadtrat ist nicht begeistert von der Idee: Er schreibt in seiner Antwort, dass ein Grosskreisel die Verkehrssituation in Gossau nicht wesentlich verbessern und punktuell gar zu neuen Problemen führen dürfte. Einbahnregime seien immer mit Mehrverkehr verbunden, da der direkte Zugang zu Liegenschaften nicht gewährleistet werden könne.

Die Zukunft

Nun wird interessant sein zu sehen, welche Vorschläge sich aus der Mobilitätsstrategie entwickeln – und ob sich damit das Verkehrsproblem nach jahrzehntelangen Diskussionen lösen lässt. Im Buch «Gossau im 20. Jahrhundert» heisst es: «Gossau träumte seit den 1960er-Jahren von der Verkehrsentlastung, aber es blieb ein Traum.» Vielleicht wird dieser Traum ja bald Wirklichkeit.