Verkehrspolitik Die Linken im St.Galler Stadtparlament drücken bei Tempo 30 aufs Gaspedal: Interpellation eingereicht – FDP und SVP wehren sich gegen «ideologische Politik» «Tempo 30 in der Stadt – was läuft?»: Unter diesem Titel haben die Fraktionen von Grünen/Jungen Grünen, Grünliberale/Junge Grünliberale und SP/Juso/PFG sowie SVP-Mann Jürg Brunner eine Interpellation eingereicht. Die Temporeduktion soll vorankommen. Daniel Wirth 03.04.2021, 05.00 Uhr

Tempo 30 gilt an der Föhrenstrasse. Tobias Garcia

In verkehrspolitischen Fragen sind die Mehrheitsverhältnisse im St.Galler Stadtparlament in der laufenden Legislatur glasklar: Die Ratslinke hat das Sagen; die drei Fraktionen SP/Juso/PFG (19), Grüne/Junge Grüne (8) und Grünliberale/Junge Grünliberale (8) kommen auf insgesamt 35 Stimmen im Rat mit seinen 63 Sitzen. Die Sitzung vom 23. März hat das gezeigt: Die Vorlage zur Sanierung eines Abschnitts der St.-Leonhard-Strasse wurde prompt an den Stadtrat zurückgewiesen, eine Vorlage zur Gestaltung einer Strasse und eines Platzes im Heiligkreuz wurde erheblich abgeändert.

Andreas Hobi, Stadtparlamentarier, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Christian Widmer

An der gleichen Sitzung legten die Linken noch ein Scheit drauf: Sie reichten eine Interpellation ein, die mehr Tempo-30-Zonen in der Stadt fordert – zum Teil auch auf Kantonsstrassen. Andreas Hobi, Präsident der Fraktion von Grünen und Jungen Grünen, sagt, mit dem Vorstoss wollten die Interpellanten Druck machen auf die Verwaltung und den Stadtrat, die mit den Verantwortlichen des Kantons St.Gallens derzeit Gespräche führten, wo in der Stadt Tempo-30-Zonen geschaffen werden könnten.

Hobi sagt, mit Tempo 30 statt Tempo 50 könnte die Verkehrssicherheit erhöht, die Schadstoff- und die Lärmemissionen reduziert und alternative Verkehrsmittel wie der öffentliche Verkehr oder etwa das E-Bike gegenüber dem motorisierten Individualverkehr aufgewertet werden.

Felix Keller, Präsident der FDP-Fraktion, hält nichts vom Tempo-30-Vorstoss der Linken. Er sagt:

«Mir scheint, als verkennen die Linken die fortschreitende technologische Entwicklung in der Automobilindustrie.»

Der Freisinnige meint damit, dass immer mehr E-Autos auf den Strassen fahren und bald wohl auch Fahrzeuge mit Wasserstoff angetrieben werden.

Felix Keller, Stadtparlamentarier und Präsident der FDP-Fraktion. Michel Canonica

Keller spricht von ideologisch geprägter Politik, die von den Linken beim Verkehr praktiziert werde. Im Moment sei nicht das Auto des Teufels, sondern der Verkehr generell. Dafür habe er kein Verständnis. Keller sagt, unter einem flächendeckenden Tempo-30-Regime würde auch der öffentliche Verkehr leiden; auch die Busse kämen langsamer voran und würden dadurch unattraktiv. Das blendeten die Linken gänzlich aus.

Interpellanten lassen öffentlichen Verkehr nicht aussen vor

Allerdings: In der Interpellation wird dem Stadtrat diese Frage explizit gestellt: Wie lässt sich der öffentliche Verkehr priorisieren, wenn auf vielen Strassen Tempo 30 gilt? Weitere Fragen widmen sich den Kosten einer flächendeckenden Tempo-30-Einführung, den gesetzlichen Hindernissen und der Bereitschaft des Stadtrates, beim Kanton ein Gesuch für einen Pilotversuch mit Tempo 30 auf Kantonsstrassen in der Stadt zu stellen.

Felix Keller glaubt nicht, dass der Kanton der Stadt einen Pilotversuch bewilligen wird, wie er sagt. Gegen Tempo 30 auf Quartierstrassen habe die FDP rein gar nichts einzuwenden, auf Durchgangsstrassen ergebe eine Temporeduktion von 50 auf 30 Stundenkilometer indessen keinen Sinn.

Gleicher Meinung wie Felix Keller ist Karin Winter-Dubs, Präsidentin der SVP-Fraktion. Auch sie spricht von «ideologischer Politik» der Linken. Es sei klar, bei Verkehrsfrage seien die Linken gegenwärtig auf der Gewinnerstrasse. Allerdings, frage sie sich, ob bei flächendeckender Einführung von Tempo 30 auch die Stadt selber eine Gewinnerin sei.

Karin Winter-Dubs, Stadtparlamentarierin und Präsidentin der SVP-Fraktion. Ralph Ribi

Sie hat dieselben Bedenken wie der Präsident der FDP-Fraktion. Durch die Herabsetzung der maximal erlaubten Geschwindigkeit auf Strassen ausserhalb der Wohnquartiere würden gemäss Winter-Dubs auch die Busse der Verkehrsbetriebe der Stadt St.Gallen (VBSG) ausgebremst.

SVP-Chefin wünscht sich Spezialkommission «Verkehr»

Geht es nach Winter, sollten sich die Fraktionen im Stadtparlament in einer Spezialkommission mit dem Verkehr auseinandersetzen. Sie denkt dabei an einen runden Tisch wie vor etwas mehr als zehn Jahren, als es darum ging, zielführende Parkplatzpolitik zu betreiben und nach einem Konsens zu suchen. Das gelang 2010 nach zähen Verhandlungen auch.

Neben den Stadtparlamentsfraktionen beteiligten sich seinerzeit auch die Detailhandelsorganisation Pro City, der städtische Gewerbeverband und die Verkehrsverbände VCS, TCS und ACS an den Konsensverhandlungen. Man einigte sich im April 2010 darauf, die Zahl der Parkplätze zwischen Kreuzbleiche und Kantonsspital bis 2025 bei 4544 einzufrieren. Selbst gestandene Stadtpolitiker rieben sich ob dieser Einigung die Augen.

Als im Mai 2011 die St.Gallerinnen und St.Galler Nein sagten zur geplanten Neugestaltung von Marktplatz und Bohl mit der integrierten Tiefgarage Schibenertor, war das das Ende des Parkplatzkonsenses. Ein zweiter Anlauf ohne Parkgarage Schibenertor scheiterte schliesslich zwei Jahre später.

Obschon der zweite Parkplatzkonsens nach dem ersten Nein zur Neugestaltung von Markplatz und Bohl scheiterte, hält Winter-Dubs ein ähnliches Vorgehen in der Verkehrspolitik als ratsam:

«Wir sollten keine ideologischen Grabenkämpfe austragen, sondern gemeinsam mehrheitsfähige Lösungen für sämtliche Verkehrsteilnehmer suchen.»

Dass ihr Fraktionskollege Jürg Brunner die Tempo-30-Interpellation der Linken mitunterzeichnet hat, sei für sie kein Problem, sagt Karin Winter-Dubs: «Er ist vom Volk gewählt und ist frei bei der Unterstützung politischer Vorstösse.»

Die Einführung von Tempo-30-Zonen gibt nicht immer zu reden. In Wohnquartieren geschieht das in St.Gallen meist ohne grosses Tauziehen. Ganz anders auf Durchgangsstrassen. Die Einführung von Tempo 30 auf der St.-Georgen-Strasse beispielsweise führte zu einem jahrelangen Rechtsstreit durch alle Instanzen bis vor das Bundesgericht in Lausanne.

Schliesslich wurde das Regime mit herabgesetzter Maximalgeschwindigkeit ein Jahr lang getestet, ehe es eingeführt wurde. An der Kräzerenstrasse in Bruggen ist die Einführung eines Tempo-30-Abschnitts vorgesehen. Dort aus Gründen des Lärmschutzes. Denn Studien zeigen: Bei Tempo 30 sind die Lärmemissionen tiefer als bei Tempo 50.