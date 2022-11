Güterbahnhofareal St.Gallen: Es braucht wohl eine Volksabstimmung

Stadt St.Gallen «Aus der Sackgasse führt nur eine weitere Volksabstimmung»: So geht es nach dem Parlamentsentscheid zum Autobahnzubringer Güterbahnhof weiter Nach der Überweisung eines Postulats, das den Stadtrat auffordert, sich gegen den Bau eines Autobahnanschlusses beim Güterbahnhof auszusprechen, ist die Stadtregierung in einem Clinch. Das sagen Baudirektor Markus Buschor und der Politikwissenschafter Silvano Moeckli. Luca Ghiselli und Daniel Wirth Jetzt kommentieren 09.11.2022, 16.00 Uhr

Das Güterbahnhofareal aus der Vogelperspektive: Geht es nach Bund, Kanton und Stadt St.Gallen soll hier ein Autobahnanschluss entstehen. Das wollen Grüne, Grünliberale und SP verhindern. Bild: Ralph Ribi

Am Schluss wurde es nicht einmal knapp. Linksgrün und Grünliberale stimmten geschlossen für die Überweisung des Postulats der Liegenschaften- und Baukommission (LBK), das fordert, der Stadtrat solle sich für einen Planungsstopp beim Autobahnzubringer Güterbahnhof einsetzen. Damit waren ihnen 35 Stimmen sicher – die bürgerlichen Fraktionen konnten nur mit 26 Stimmen dagegenhalten.

Das Parlament hat mit der Überweisung des Postulats also dem Stadtrat den Auftrag erteilt, einen Bericht zu verfassen, wie das Areal am westlichen Rand der Innenstadt ohne Autobahnanschluss geplant werden könnte. Und es hat die explizite Forderung, der Stadtrat solle sich gegenüber Bund und Kanton gegen die weitere Planung des Zubringers wehren, gestützt.

Autobahngegner fordern rasches Handeln

Am Morgen danach treffen erste Communiqués ein. Vom Verein gegen den Autobahnanschluss am Güterbahnhof etwa. Die Verantwortlichen schreiben von Genugtuung, von hilfloser Argumentation auf der Gegenseite, von Einsicht. Und: «Nun ist es Aufgabe des Stadtrats, Bern und die Pfalz davon zu überzeugen, dass es zur Engpassbeseitigung der Autobahn A1 die Teilspange nicht braucht.»

Auch die SP meldet sich. Für sie sei nun klar, «dass der Stadtrat rasch Stellung beziehen und den bindenden Entscheid noch vor der Behandlung der STEP-Vorlage im Bundesparlament gegenüber Bund und Kanton kommunizieren muss».

Es stellen sich an diesem Morgen danach aber auch Anschlussfragen. Wie geht der Stadtrat mit diesem Auftrag um? Was wird sich politisch tun? Und: Ist der lange geplante Autobahnzubringer jetzt vom Tisch – oder zumindest politisch angezählt?

Buschor sagt: «Wir sind auf gutem Weg»

Baudirektor Markus Buschor. Bild: Reto Martin

Stadtrat Markus Buschor sieht die Angelegenheit gelassen. Er weiss auch, dass das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist – und es das Volk mit Sicherheit nochmals haben wird. Er sagt:

«Ich bin erstaunt darüber, wie man das Resultat einer Volksabstimmung auf die leichte Schulter genommen hat.»

Er meint die Initiative «Für ein lebendiges Areal Güterbahnhof ohne Autobahnanschluss», die im Februar 2016 mit rund 63 Prozent der Stimmen abgelehnt wurde. Aufgrund dieses Ergebnisses habe der Stadtrat dem Bund und dem Kanton damals signalisiert: «Wir sind bereit für weitere Planungsschritte und wir haben den Rückhalt der Bevölkerung.»

Diese Stossrichtung, sagt der Baudirektor, könne nicht durch ein Postulat ausgehebelt werden. «Entsprechend hat der Stadtrat am Dienstag auch nicht den Auftrag erhalten, gegenteilige Kunde nach Bern zu senden.» Der Stadtrat werde gemeinsam mit Kanton und Bund die weiteren Planungsschritte vollziehen – und parallel den im Postulat geforderten Bericht erstellen, so Buschor.

Die weiteren Planungsschritte sehen im Sommer 2023 ein Mitwirkungsverfahren und im Verlauf des Jahres 2024 eine Vernehmlassung vor. Wie diese erfolgt, ist jeder politischen Gemeinde selbst überlassen. Die St.Galler Gemeindeordnung sieht dafür den Gang ins Stadtparlament vor – der dort gefasste Entscheid untersteht dem fakultativen Referendum. «Und man muss wohl kein Hellseher sein, um davon auszugehen, dass es dann zum Ratsreferendum kommt.»

Dafür braucht es 21 Stimmen, am Dienstag hatte die Gegnerschaft des Autobahnzubringers deren 35. Ein erfolgreiches Ratsreferendum wäre gleichbedeutend mit einer Volksabstimmung Ende 2024 oder Anfang 2025. Bemerkenswertes Detail: Im September 2024 finden die städtischen Gesamterneuerungswahlen statt.

Stadtrat Markus Buschor sagt: «Das Mobilitätswachstum ist eine Realität. Wenn wir nicht das Rückgrat haben, die drohenden Engpässe auf der Nationalstrasse und deren Zubringer anzupacken, werden wir die Überlastung auch auf dem städtischen Strassennetz haben.» Den vom Parlament in Auftrag gegebenen Bericht sieht er gleichwohl «als Gelegenheit für den Stadtrat, nochmals eine saubere Auslegeordnung zu machen». Er sagt:

«Wir sind überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind.»

Moeckli sagt: «Ausgang der Volksabstimmung wäre offen»

Der Politikwissenschafter Silvano Moeckli, emeritierter HSG-Professor und ehemaliger SP-Kantonsrat, sagt, der Vorstoss, den das St.Galler Stadtparlament am Dienstag an den Stadtrat überwies, habe den Charakter einer Resolution. Mit dem Postulat habe die Legislative in die Kompetenz der Stadtregierung eingegriffen, was staatsrechtlich problematisch sei. Aber auch politisch sei die Angelegenheit kompliziert.

Silvano Moeckli, Politexperte. Bild: PD

Moeckli sagt, das Nein des Stimmvolks im Jahr 2016 zur Initiative «Für ein lebendiges Areal Güterbahnhof ohne Autobahnanschluss» habe den Stadtrat dazu angehalten, die Planung zusammen mit dem Bund und dem Kanton für eine Arealentwicklung mit Autobahnanschluss weiterzuführen. Deshalb habe der Stadtrat folgerichtig gehandelt mit dem Antrag, das Postulat für nicht erheblich zu erklären.

Jetzt sei der Stadtrat in einem Clinch: Zum einen sei er gegenüber Bund und Kanton in der Pflicht, in dem er eine Absichtserklärung für die Planung eines Autobahnanschlusses beim Güterbahnhofareal unterzeichnet habe, zum anderen sei die Überweisung des Postulats, das eine Sistierung der Planung fordere, ein starkes Signal.

Für Moeckli führt nur eines aus dieser Sackgasse: eine erneute Volksabstimmung, wenn alle Details des Projekts und die Kosten auf dem Tisch liegen. Gemäss Antwort der Kantonsregierung auf eine Einfache Anfrage von SVP, FDP und Die Mitte ist in der Stadt St.Gallen eine solche zwischen Mitte 2024 und Mitte 2025 geplant.

Der Ausgang einer Volksabstimmung in der Stadt bezeichnet Moeckli als «offen». Der Widerstand gegen den Autobahnzubringer sei im Vergleich zu 2016 breiter geworden, schätzt der Politikwissenschafter. Hinzu komme der allgemeine Kontext des Klimawandels.

