Verkehrsmittel Tier breitet sich weiter aus: Nach St.Gallen und Gossau gibt es nun auch in Wittenbach E-Scooter zum Ausleihen Mit 20 Kilometern pro Stunde von A nach B: Die Gemeinde Wittenbach startet am 1. Juni ein Pilotprojekt mit 50 E-Trottinetten des deutschen Unternehmens Tier. Diese seien eine ideale Ergänzung zum öffentlichen Verkehr, ist sich der Gemeinderat sicher. Voraussichtlich bis Ende Jahr möchte die Gemeinde die Fahrzeuge testen. Perrine Woodtli 30.05.2022, 11.30 Uhr

Die E-Scooter von Tier können mit einer App entsperrt werden. Tobias Garcia

Für manche sind sie ein beliebtes Fortbewegungsmittel, für andere ein unnötiges Spielzeug, das teilweise willkürlich parkiert wird. Die Rede ist von den Elektroscootern des deutschen Unternehmens Tier. Die Stadt St.Gallen hat das Selbstverleihsystem 2020 eingeführt, dort stehen inzwischen rund 350 E-Trottinette und 200 E-Bikes zur Verfügung. Seit vergangenem September testet auch Gossau die türkisblauen Flitzer. Dort bietet Tier rund 40 E-Scooter und zwölf E-Bikes an. Nach einem Jahr, also im kommenden September, will der Gossauer Stadtrat Bilanz ziehen und entscheiden, ob die Fahrzeuge bleiben.

Nun breitet sich das Berliner Mobilitätsunternehmen weiter in der Region aus: Auch die Wittenbacherinnen und Wittenbacher können bald mit 20 Kilometern pro Stunde und für 40 Rappen pro Minute von A nach B düsen. Die Gemeinde startet am 1. Juni ein Pilotprojekt mit 50 E-Scootern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Pilotphase dauert voraussichtlich bis Ende 2022. In dieser Zeit ist eine gemeinsame Zone Wittenbach, St.Gallen und Gossau nutzbar. Das Funktionsgebiet erstrecke sich gemäss Mitteilung über den ganzen Siedlungsraum von Wittenbach inklusive Schloss Dottenwil und die Quartiere Gatter, Oberlören und Unterlören. Die E-Scooter stellten eine ideale Ergänzung zum öffentlichen Verkehr (ÖV) dar, wird Gemeinderat Boris Schedler in der Mitteilung zitiert. Auch, weil die Wittenbacher Aussenquartiere angebunden werden können. Zudem seien die Fahrzeuge auch dann verfügbar, wenn der ÖV nicht mehr fährt.

Bedarf an E-Trottinetten überprüfen

In Wittenbach sind fünf Hauptstandorte für die E-Scooter angedacht: Schwimmbad Sonnenrain, Bahnhof, Zentrum, ehemalige Post Kronbühl und Abacus. An diesen Standorten sollen die Fahrzeuge immer zur Verfügung stehen. In einer ersten Phase werden sie durch sogenannte Tier-Ranger alle drei Tage mit einem E-Auto zurückgebracht. So soll gemäss Mitteilung ermittelt werden, wie gross der Bedarf pro Standort ist und wie der Rücklauf der Fahrzeuge klappt. Nach rund einem Monat und den gesammelten Erfahrungen sollte der Rhythmus auf fünf Tage erhöht werden können.

Die Ranger sind auch unterwegs, um die Akkus auszutauschen und defekte Geräte zu reparieren oder in die Werkstatt zu bringen. Der Service von Tier ist für die Gemeinde Wittenbach kostenlos. Man werde sich regelmässig mit der zuständigen Person von Tier austauschen, schreibt die Gemeinde. Dabei würden auch die Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer ausgewertet und der Bedarf an E-Scootern überprüft.

Gemeinsame Ausschreibung mit St.Gallen möglich

Das Pilotprojekt hat noch nicht gestartet, dennoch denkt die Gemeinde Wittenbach bereits weiter. Die Stadt St.Gallen werde im Jahr 2023 einen neuen Vertrag für die E-Scooter aushandeln, schreibt die Gemeinde. Sollte sich das Pilotprojekt in Wittenbach bewähren und die Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer mehrheitlich positiv ausfallen, könnte sich die Gemeinde Wittenbach der Ausschreibung der Stadt St.Gallen anschliessen.