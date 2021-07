E-Scooter oder E-Bikes von Tier sind gut in St.Gallen gestartet

VERKEHRSMITTEL 160’000 Fahrten in einem Jahr: E-Scooter des deutschen Anbieters Tier sind gut in St.Gallen gestartet Die Mobility-GmbH Tier stellt seit etwa einem Jahr eine Flotte E-Scooter in St.Gallen zur Verfügung. Das Angebot wird gut genutzt – vor allem von jungen Menschen. Auch die E-Bikes, die das Angebot seit 19. Mai 2021 ergänzen. Rosa Schmitz 17.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die E-Scooter von Tier stehen seit 14. August 2020 in St.Gallen zur Verfügung. Bild: Tobias Garcia



«In der Stadt St.Gallen gibt es für mich nur ein Verkehrsmittel, das Sinn ergibt», sagt ein HSG-Student. «Die E-Scooter von Tier.» Der 20-Jährige nutzt das Angebot – per App elektrische Trottinetts zu mieten – fast täglich, vor allem, um zur Universität zu fahren. «Der Bus ist zeitlich nicht zuverlässig und oft viel zu voll.» Ähnlich sieht eine junge St.Gallerin die Sache: «Ich benutze auch nie mehr den ÖV.» Sie fährt jeden Tag mit einem E-Scooter zur Arbeit und zurück. Die 27-Jährige überlege sich allerdings, ein eigenes Gerät zu kaufen, um sich die Suche am Morgen zu sparen.



Seit dem Start am 14. August 2020 stehen die E-Scooter des deutschen Anbieters in St.Gallen. Sie sind beliebt, genauso wie die E-Bikes. Diese ergänzen die Trottis seit dem 19. Mai.

Eine Umfrage von Tier hat ergeben, dass die Mehrheit (38 Prozent) zwischen 25 und 34 Jahre alt ist. Gefolgt von den Altersgruppen 18 bis 24 (27 Prozent) und 35 bis 44 (20 Prozent). Nur 16 Prozent von Nutzerinnen und Nutzern sind älter als 45 Jahre.



Im Durchschnitt 10,84 Fahrten pro Person

In der Stadt St.Gallen wurden im Verlauf des vergangenen Jahres 160’000 Fahrten mit einem E-Scooter oder E-Bike von Tier durchgeführt. Im Durchschnitt 10,84 Fahrten pro registriertem Nutzer. «Gemessen an der Einwohnerzahl ist das bemerkenswert», sagt Emre Argön, Geschäftsführer von Tier Schweiz.

Generell verzeichnet das Unternehmen unter der Woche in den Morgenstunden, in der Mittagsstunde und am Abend nach Feierabend einen starken Anstieg an Fahrten. «Was auf eine vermehrte Nutzung durch Pendler schliessen lässt», sagt Argön. Gestartet wird oft am Marktplatz und am Bahnhof. Beliebte Ziele sind Lachen, Rotmonten – wegen der Universität St.Gallen – und St.Fiden sowie die Davidstrasse. Eine Fahrt dauert im Durchschnitt acht Minuten.



Durch Diebstahlsicherungen und GPS-Ortung konnte Tier Vandalismus und andere Straftaten so eindämmen, dass es im vergangenen Jahr nur in Einzelfällen dazu kam, dass ein E-Scooter verschwand. Zudem sind die E-Scooter so konzipiert, dass alle Teile ausgetauscht und repariert werden können – falls Schaden entstehen sollte. Bisher mussten keine E-Scooter aufgrund technischer Mängel ausgemustert werden. Argön begründet dies mit engen Wartungs- und Reparaturzyklen. Er sagt:

«Wir gehen aktuell von einer Lebensdauer von mindestens 36 Monaten aus.»

Die neueste Generation, das Modell Tier V, hätte sogar eine Lebensdauer von fünf Jahren. Abgesehen von wenigen kleineren Stürzen gab es keine schweren Unfälle. Zahlen liegen dem Unternehmen allerdings nicht vor.



Tier kann sich vorstellen, Flotte zu vergrössern

Tier ist mit dem Start mehr als zufrieden. «Wir können uns gut vorstellen, in enger Absprache mit der Stadt St.Gallen in den kommenden Monaten unser Geschäftsgebiet in den Randbereichen zu erweitern und unsere Flotte schrittweise zu vergrössern», sagt Argön. Die E-Scooter und E-Bikes würden mit der Zeit an Nützlichkeit gewinnen. Durch den Einsatz von Modellen mit austauschbaren Batterien werde zum Beispiel das tägliche Hin- und Herfahren der E-Scooter zum Aufladen in Lagerhäuser überflüssig.

Ausserdem plant das Unternehmen Tier noch in diesem Jahr, in St. Gallen das sogenannte Tier-Energy-Network einzuführen: Ein innerstädtisches Netzwerk von Ladestationen. Nutzerinnen und Nutzer können künftig eigenständig Batterien an den Ladestationen, die von lokalen Partnergeschäften betrieben werden, austauschen und erhalten im Gegenzug Freiminuten.



«Ich finde, die E-Scooter und E-Bikes eine super Ergänzung», sagt eine Schülerin. Die 16-Jährige nutzt die E-Scooter vor allem im Ausgang. «Sie sind praktisch, wenn man spät unterwegs ist und die Busse nicht mehr fahren», sagt ihr Kollege. «Nur angetrunken sollte man nicht aufsteigen. Ein paar unserer Freunde sind so schon auf dem Gesicht gelandet.»