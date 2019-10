Im Bereich City-Logistik sucht auch die Camion Transport AG nach neuen, umweltfreundlichen Lösungen. Seit Juni dieses Jahres fährt sie mit einem Elektrolastwagen vom Hub in Schwarzenbach, wo die Waren von der Schiene auf die Strasse kommen, nach St. Gallen und in die Region. Damit arbeite das Unternehmen, das 1996 mit zwei Partnerunternehmen die SBB-­Tochter Cargo Domizil übernommen hat, auf das Ziel einer emissionsfreien Lieferkette hin, sagt Projektleiter Fredy Würzer. Für die Feinverteilung der angelieferten Waren in der Stadt St. Gallen arbeitet Camion Transport – nebst eigenem Fuhrpark – mit dem ­Velokurier «Die Fliege» zusammen. Der Anteil der Pakete, welche «Die Fliege» mit Velos oder mit Cargobikes ausliefert, sei aber noch «im tiefen einstelligen Prozentbereich».



Seit dem Sommer liefern die Camion Transport AG und «Die Fliege» in St. Gallen Waren per Elektrolastwagen, Elektroroller oder Cargobike aus. (Bild: PD)

Während einem Jahr will Camion Transport Erfahrungen sammeln mit dem Elektrolastwagen, einem von täglich fünf bis acht Camions in der Region. Die Kapazität der Batterie reicht für ungefähr 200 Kilometer. Damit kann der Lastwagen eine normale Tagestour mit ungefähr zehn bis 15 Stopps bewältigen, ehe er über Nacht wieder aufgeladen wird. «Wir können ihn nicht unterwegs schnell mit Strom auftanken wie einen gewöhnlichen Lastwagen mit Diesel», sagt Würzer. Man prüfe nun unter anderem, wie sich Hitze oder Kälte auf die Leistung der Batterie auswirkten. Und durch das Gewicht der Batterie verringere sich die Nutzlast. «Wir haben einen Leistungsauftrag, also muss die Wahl des Transportmittels auch operativ funktionieren.» Im nächsten Jahr wird Camion Transport ausserdem in der Schweiz einen wasserstoffbetriebenen Lastwagen testen. Es sei wahrscheinlich, dass dieser in der Region St. Gallen zum Einsatz kommen werde.



Letztlich gehe es auch um Fragen der Wirtschaftlichkeit. Für die Camion Transport AG seien diese Massnahmen aber ohnehin «ein Bekenntnis zu einer möglichst nachhaltigen Transportkette», sagt Würzer. «Aus rein betriebswirtschaftlicher und kurzfristiger Sicht rechnet sich der Einsatz nicht.»



Paketpost auf den Spuren der Briefpost

Auch die Post als grösste Logistikanbieterin der Schweiz setzt für die Paketzustellung seit diesem Sommer Lieferwagen mit elektrischem Antrieb ein. Elf dieser 3,5 Tonnen schweren Fahrzeuge sind in der Schweiz im Einsatz, zwei davon in der Ostschweiz. Ein Lieferwagen ist in Arbon unterwegs, ein weiterer in der Stadt St. Gallen. Damit will die Post gemäss Thomas Schifferle, Verantwortlicher regionale Kommunikation Ost, bis 2020 ihre CO 2 -Effizienz um mindestens 25 Prozent steigern und längerfristig alle ihre Dienstleistungen möglichst emissionsfrei anbieten.



Die elf neuen Elektrolieferwagen der Post. Zwei davon fahren in der Ostschweiz –einer in St. Gallen, einer in Arbon. (Bild: PD)