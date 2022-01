Gossauer Stadtrat kritisiert Entscheid zu Autobahnzubringer

In seinem Bericht schreibt der Bund, der Autobahnzubringer Appenzellerland «löst die Verkehrsprobleme in Gossau, schafft Reserven für den regional konzentrierten Güterverkehr und entlastet Herisau vom Durchgangsverkehr». Im nationalen Vergleich sei der Problemdruck jedoch insgesamt «eher gering». Der Planungsstand des Vorhabens sei zudem nicht mehr in allen Belangen aktuell und es bestünden Zweifel an der Kompatibilität des gewählten Lösungsansatzes mit den verkehrs- und umweltpolitischen Grundsätzen des Bundes.

Nötige technische Anpassungen dürften zu Mehrkosten führen und die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens negativ beeinflussen. In Anbetracht dieser Vorbehalte sieht der Bundesrat davon ab, das Vorhaben in der vorliegenden Form ins Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen aufzunehmen. Er anerkennt aber, dass insbesondere in Gossau und Herisau Handlungsbedarf bestehe. Er werde den Variantenfächer noch einmal umfassend öffnen und dem vorliegenden Lösungsansatz grundsätzliche Alternativen gegenüberstellen. (mbu)