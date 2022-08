Verkehr «Wir hoffen, dass es nun zu keinen schweren Unfällen mehr kommt»: Fussgängerstreifen in Wittenbach werden sicherer Das kantonale Tiefbauamt gestaltet zwei Fussgängerstreifen an der St.Gallerstrasse in Wittenbach um. Die Bauarbeiten dauern rund zwei Monate und kosten den Kanton über eine halbe Million Franken. Perrine Woodtli 09.08.2022, 17.00 Uhr

Der Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle Bruggbach soll sicherer werden. Bild: Perrine Woodtli

Die St.Gallerstrasse in Wittenbach wird pro Tag durchschnittlich von 16'000 Fahrzeugen befahren. Die Strasse ist damit eine der meistfrequentiertesten in Wittenbach – und sie weist Sicherheitsmängel auf. Die beiden Fussgängerstreifen auf der St.Gallerstrasse im Bereich der Bruggwaldstrasse sind nicht sicher genug. Zu diesem Schluss kamen der Kanton und die Gemeinde schon vor Jahren.

In den vergangenen Jahren ereigneten sich dort mehrere Unfälle – auch mit Schwerverletzten. 2021 wurde beispielsweise ein 30-jähriger Fussgänger von einem Töff auf dem Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle Bruggbach angefahren.

Nun folgen Taten. Das kantonale Tiefbauamt nimmt in den kommenden Wochen verschiedene Arbeiten vor. Mit diesen werden die beiden Fussgängerstreifen im Kronbühl sicherer, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Die Bauarbeiten starten am 15. August.

Bus kann künftig nicht mehr überholt werden

Der Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle Bruggbach in Fahrtrichtung St.Gallen wird mit einer Fussgängerschutzinsel gesichert. Ausserdem verlängert das Tiefbauamt gemäss Mitteilung den Inselkopf. So kann der Bus während des Halts nicht überholt werden, was das Queren des Fussgängerstreifens sicherer macht. Heute sehen die Fussgängerinnen und Fussgänger die heranfahrenden Autos nicht, wenn der Bus hält. Weiter erhält die Fahrbahnhaltestelle einen barrierefreien Einstieg.

Auch die Bushaltestelle wird angepasst. Bild: Perrine Woodtli

Der Fussgängerstreifen in Richtung Wittenbacher Zentrum unterhalb des Einlenkers Bruggwaldstrasse wird rund 65 Meter in Richtung St.Gallen verschoben und ebenfalls mit einer Schutzinsel gesichert. Die Busbucht in Fahrtrichtung Wittenbach wird gemäss Mitteilung aufgrund der Sichtverhältnisse aufgehoben. Stattdessen erstellt das Tiefbauamt eine Mittelinsel sowie eine Haltekante.

Sicherheit ist schon lange Thema

Während der Bauarbeiten ist die Durchfahrt auf der St.Gallerstrasse erschwert. Bild Perrine Woodtli

Die Bauarbeiten dauern rund zwei Monate. Verkehrsteilnehmende müssen während der Bauzeit mit Behinderungen rechnen, heiss es weiter in der Mitteilung. Zudem müssen während der Arbeiten die Bushaltestellen um einige Meter versetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 520'000 Franken, teilt Balz Ruprecht, Leiter Strassenbau St.Gallen, mit. Die Massnahmen seien schon länger geplant und Bestandteil des Agglomerationsprogramms der 2. Generation (2015–2018).

Auch Wittenbachs Gemeindepräsident Oliver Gröble bestätigt, dass die Sicherheit der Fussgängerstreifen vor allem für Schülerinnen und Schüler schon seit Jahren ein Thema sei. 2018 fand ein Elternabend mit Vertretern der Gemeinde und der Kantonspolizei im Schulhaus Kronbühl statt. Auf Wunsch der Gemeinde und der Kantonspolizei seien Ende 2018 einige provisorischen Massnahmen umgesetzt worden, sagt Gröble.

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Michel Canonica

Mit der definitiven Lösung werde die Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger deutlich erhöht, sagt der Gemeindepräsident. «Wir hoffen, dass es nun zu keinen schweren Unfällen mehr kommt.» Das gehe jedoch nur, wenn sich alle Verkehrsteilnehmenden an die Regeln hielten und mit der notwendigen Vorsicht unterwegs seien.