Versuch im St.Galler Zentrum: Fussgänger ohne Signal über Strasse

Verkehr und Vortritt Neuer Versuch im St.Galler Stadtzentrum: Am Neumarkt können Fussgänger die Strasse queren, wo sie wollen In anderen Städten ein Erfolgsmodell, in St.Gallen ein Pilotprojekt: Ohne Fussgängerstreifen – aber mit Markierung – die Strasse überqueren, wo man möchte. Das Tiefbauamt startet einen rund zwei Monate dauernden Versuch.

Bald ist dieser Fussgängerstreifen versuchsweise weg, dann gilt beim Neumarkt Tempo 30 und eine neue Regel, wie man über die Strasse kommt. Bild: Julia Nehmiz

Floz an der Kornhausstrasse, kündigt das Tiefbauamt an. Was? Das Floz der Medusa? Eine Abkürzung für «Fondue leider ohne Zwiebel»? Natürlich nicht. Floz ist Tiefbaubeamtendeutsch und steht für «Fussgängerstreifenloses Ortszentrum». Das Wortungetüm mit dem niedlichen Akronym wird jetzt in St.Gallen versuchsweise eingeführt. Floz am Neumarkt: Fussgängerstreifenlos soll man dort über die Kornhausstrasse gelangen. Wie soll das gehen? Und was ist mit dem Lichtsignal, das seit Ende März an der Strasse blinkt?

Das Lichtsignal: Das wird bald abgebaut, sagt Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt und stellvertretender Stadtingenieur. Denn das Lichtsignal war nur ein Versuch. Angelegt auf zwei Monate, jetzt verlängert, bis der nächste Versuch startet – Floz. Beide Pilotprojekte haben dasselbe Ziel: Herausfinden, wie Verkehr und Fussgänger glatt aneinander vorbeikommen.

Denn das war der Auftrag, den das Stadtparlament gab. Eine Lösung finden für den Fussgängerüberweg an der St.Leonhard-Strasse (Höhe Gutenbergstrasse). Dort fahren allerdings doppelt so viele Autos (800 in den Abendspitzenstunden), fast doppelt so viele Fussgänger (2100 in den Abendspitzenstunden) queren die Strasse, dort kann man kein Pilotprojekt durchführen. Aber ums Eck, an der Kreuzung Vadianstrasse-Kornhausstrasse, schon. Wenn es dort gut läuft, könnte allenfalls ein Versuch auf der St.Leonhard-Strasse folgen.

VBSG-Busse: staufrei über die Kreuzung

Eine erste Auswertung zeigt, das Lichtsignal brachte Verbesserung für Chauffeusen und Chauffeure der städtischen Verkehrsbetriebe VBSG. Es war die meiste Zeit auf Stand-by, sprang nur an, wenn die beiden Kameras Stau meldeten. Dann schaltete die Fussgängerampel für 25 Sekunden auf Rot, die Autos konnten die Kornhausstrasse hochfahren, die VBSG-Busse konnten vom Bahnhof die Kreuzung queren in Richtung Bleicheli.

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr und stellvertretender Stadtingenieur, städtisches Tiefbauamt. Bild: Marlen Hämmerli

Rückmeldungen von Passanten und Autofahrerinnen: fast keine. Denn die Lichtsignalanlage sprang 25 bis maximal 50 Mal pro Tag an. Sie zeigte also zehn bis maximal 21 Minuten pro Tag Rot. «Also nur sehr selten», wie Christian Hasler sagt. Man müsse schon Pech haben, dort eine Rotphase zu erwischen. Doch die Rückmeldung der VBSG war äusserst positiv: Für die Fahrerinnen und Fahrer sei es viel angenehmer und stressfreier. Sie müssen nicht mehr fürchten, mitten auf der Kreuzung steckenzubleiben.

Noch steht die endgültige Auswertung aus, aber für Hasler ist klar: Dieses Projekt wäre machbar.

Es braucht ein Miteinander, damit es funktioniert

Jetzt also Projekt zwei, Floz. Es ist komplizierter. Der Fussgängerstreifen an der Kreuzung Kornhausstrasse/Vadianstrasse kommt weg. Stattdessen wird in der Strassenmitte ein breites gelbes Band hingepinselt, zwei «Mittelschutzinseln» markieren Anfang und Ende der rund 35 Meter langen Strecke. «In diesem Bereich dürfen Fussgängerinnen und Velofahrer die Kornhausstrasse queren», sagt Hasler.

Floz in Thun: Hier markieren blaue Wellenlinien, wo Fussgängerinnen und Fussgänger die Strasse queren dürfen. Bild: PD/Christian Hasler

Wenn alle nur an einer Stelle die Strasse queren, habe man nichts gewonnen. Wenn man aber im gesamten gelb markierten Bereich die Strasse quere, dann könne das Projekt funktionieren. Andere Städte wie Thun, Weinfelden, Zürich oder Köniz machen es vor. Hasler räumt ein, dass überall andere Verhältnisse herrschen. Was es in St.Gallen für den Versuch braucht: eine Reduktion der Geschwindigkeit.

«Wir trauen uns das aus Sicherheitsgründen nur, wenn auf der Kornhausstrasse Tempo 30 gilt.»

Auch wenn Fahrzeuge dort meist sowieso nicht viel schneller fahren können, sei es ein wichtiges Zeichen: Achtung, langsam fahren. «Es braucht ein Miteinander, Kooperation, damit es funktioniert.» Sechs Tafeln werden auf dem kurzen Strassenstück aufs Tempo hinweisen. Nach jeder Abzweigung eine.

Es könnte chaotisch werden

Wie Verkehrsteilnehmer und Fussgänger reagieren? Ob es funktionieren wird? «Es wird spannend», sagt Hasler.

«Wir werden gut beobachten, ob die Leute das Konzept annehmen.»

Die Organisation der Sehbehinderten werde man noch ins Boot holen.

«Wir haben den Mut, das Projekt zu durchzuführen», sagt Hasler. Wenn der Effekt des Miteinander nicht eintrete, könnte es chaotisch werden. In Abendspitzenstunden fahren dort 400 Autos vorbei, 1100 Personen queren die Strasse. Wenn es aber zum Miteinander komme, dann könnte es an diesem Abschnitt für alle besser werden. Dies zeigten Erfahrungen anderer Städte.

Wenn in St.Gallen keine Einsprachen gegen die vorübergehend geplante Temporeduktion eingehen, dann kann Floz nach den Sommerferien starten. Zwei Monate wird getestet, ob St.Gallerinnen und St.Galler eine Strasse auch ohne Fussgängerstreifen queren können.

