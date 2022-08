VERKEHR Städtische Parlamentskommission fordert Planungsstopp für den Autobahnanschluss Güterbahnhof: «Diese Schlucht wird die Stadt teilen» Keine finanziellen und planerischen Ressourcen mehr verschleudern für den «nicht verantwortbaren» Autobahnanschluss beim Güterbahnhof: Das fordert die Liegenschaften- und Baukommission des Stadtparlaments St.Gallen in einem Postulat. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Die städtische Liegenschaften- und Baukommission hält einen Autobahnanschluss beim Güterbahnhof für nicht verantwortbar. Nun verlangt sie Alternativen. Bild: Ralph Ribi

Jacqueline Gasser-Beck wohnt im Riethüsli. Wenn sie nicht das Velo nimmt, steht sie wie alle anderen mit dem Auto im Stau. In jenem Stau, der mit dem Autobahnanschluss beim Güterbahnhof verschwinden soll. Und trotzdem setzt sie sich als Präsidentin der Liegenschaften- und Baukommission jetzt gegen die vorgesehene Verkehrslösung ein. Weil sie keine Lösung ist, wie sie sagt. «Lieber umfahre ich den Stossverkehr oder nehme gleich das Velo», sagt die Stadtparlamentarierin (GLP).

Am 17. September lädt der Verein gegen den Autobahnanschluss Güterbahnhof zum Gründungsfest. Nun erhält er Unterstützung von der Liegenschaften- und Baukommission (LBK). Es brauche andere Lösungen, um die Verkehrsprobleme in der Stadt St.Gallen anzugehen, fordert sie in einem Postulat. In dem Vorstoss heisst es:

«Anstatt noch mehr finanzielle und planerische Ressourcen zu verschleudern, soll sich der Stadtrat beim Bund und beim Kanton dafür einsetzen, dass die Planung für den Autobahnanschluss im Güterbahnhof unverzüglich gestoppt wird.»

1,4 Milliarden Franken, inklusive Verbreiterung der St.-Leonhard-Strasse, soll der Autobahnanschluss kosten. Bund und Kanton finanzieren die Summe aus Strassenkasse und Strassenfonds. Die Fertigstellung ist für 2040 geplant.

«Zu starker Eingriff in den Stadtkörper»

Wer den Schlussbericht der Testplanung vom 4. Juli 2022 lese, erkenne die Fachmeinung des Beurteilungsgremiums schnell, schreibt die LBK weiter. Diese laute:

«Dieser Autobahnanschluss mitten in der Stadt St.Gallen ist nicht verantwortbar. Zu gross sind die Auswirkungen auf den gesamten Verkehr, zu stark der Eingriff in den Stadtkörper.»

Sie führt weitere Zitate aus dem Schlussbericht der Testplanung als Argumente auf. Der Autobahnanschluss mit dem neuen sechsspurigen Verkehrsknoten an der St.-Leonhards-Brücke trage durch die «zusätzliche Versiegelung von Flächen zur Hitze-Insel-Bildung bei» und verschiebe die Verkehrsträger zu Lasten «des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs». Noch fehle eine Lösung für eine qualitative städtebauliche Integration des Anschlusses Güterbahnhof, insbesondere im Bereich an der Geltenwilenstrasse.

Vom Unort zum coolen Ort

35 Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier von GLP, Grüne, SP und PFG haben den Vorstoss unterzeichnet. Sie wollen vom Stadtrat wissen, wie er die Arealentwicklung ohne Autobahnanschluss in Angriff nehmen möchte. Gasser-Beck sagt:

Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Liegenschaften- und Baukommission Bild: PD

«Die Testplanung sah von Anfang an einen Autobahnanschluss vor. Das schränkte ein. Man hat zu wenig erkannt, was alles möglich wäre an diesem coolen Ort.»

Bei Planungsbeginn im Jahr 2012 habe das Gebiet um den Güterbahnhof noch als «Unort» gegolten. «Man hat gedacht: Dort will sich niemand aufhalten.» Das habe sich geändert. «Das Areal hat sich zu einem wertvollen Raum entwickelt, wo man arbeiten und wohnen will und von wo aus man erst noch schnell mit dem Velo ins Zentrum gelangt.» Ein Gebiet, zu wertvoll, um es mit «einer Schlucht» zu verschandeln, in der zwar der Verkehr verschwinde, die aber auch die Stadt teile. «Niemand erachtet ein solches Loch mitten in der Stadt als schön», sagt Gasser-Beck, die vom Stadtrat nun Alternativen aufgezeigt bekommen will.

Eine weitere Befürchtung der LBK: Der Autobahnanschluss führe zu Mehrverkehr auf der St.-Leonhard-Strasse und entlaste trotzdem kaum die Teufener Strasse. Autopendeln ins Appenzellerland werde durch den Anschluss nur noch attraktiver.

«Mehr Kapazität generiert mehr Verkehr.»

Der Knoten St.Leonhard könne den Mehrverkehr nicht schlucken, in der Folge würden noch zentralere Orte verstopfen.

Reine Ideologie?

«Das Postulat ist rein verkehrsideologisch motiviert», sagt Walter Locher, Präsident der Interessengemeinschaft Engpassbeseitigung. «Parteipolitisches Geplänkel», meint Felix Keller, Präsident der FDP/JF-Fraktion. Und Karin Winter-Dubs, Präsidentin der SVP-Fraktion sagt:

Karin Winter-Dubs, SVP-Fraktionspräsidentin Bild: PD

«Wir Parteien müssen das Verkehrsproblem gemeinsam lösen, ohne dass jede auf ihrer Ideologie beharrt.»

Das Postulat missachte einen Volksentscheid, fährt sie fort. 2016 hatte die Bevölkerung die Initiative «Lebendiger Güterbahnhof ohne Autobahnanschluss» mit über 60 Prozent abgelehnt. Die Stadt weise nun mal viel Ziel- und Quellenverkehr auf. «Es ist besser, wenn dieser unter dem Boden fliesst», sagt Winter-Dubs. Und dadurch die Teufener Strasse wohnlicher werde.

Felix Keller verweist ebenfalls auf die Abstimmung von 2016. Die aktuelle Verkehrsplanung basiere auf Absprachen zwischen Kantons- und Stadtregierung. Das Volk werde voraussichtlich noch einmal über das Projekt abstimmen. «Kurzum: alles demokratische Entscheide. Mit dem Vorstoss verkennen die Linken das und bekämpfen sämtliche Verkehrsvorlagen.» Es sei utopisch, zu glauben, der Verkehr könne aus der Stadt verbannt werden. «Vielmehr geht es darum, dass wir gute Verkehrslösungen schaffen, welche die Lebensqualität in St.Gallen steigern.» Und die Testplanung habe eine «sehr gute Lösung» aufgezeigt.

Der Vorstoss setze sich weder mit den positiven Auswirkungen auf die Verkehrsentwicklung noch mit der gewünschten Stadtentwicklung auseinander, sagt Walter Locher, Präsident der IG Engpassbeseitigung und FDP-Kantonsrat. Die fachlich überzeugende und geschickte Testplanung zeige auf, wie der Verkehr zu 95 Prozent unter dem Boden verschwinde und auf dem Güterbahnhofareal Flächen für eine zukunftsgerichtete, oberirdische Stadtentwicklung entstehen könnte. Die von Verkehr und Staus geplagten Quartiere bräuchten die aufgezeigte Verkehrslösung.

Walter Locher, FDP-Kantonsrat und Präsident der Interessengemeinschaft Engpassbeseitigung Bild: Benjamin Manser

«Es ist offensichtlich, dass den Postulanten die Ideen fehlen.»

Zubringer ja, aber an der Peripherie

Gasser-Beck lässt den Vorwurf nicht gelten. Das sei keine ideologische Verkehrsverhinderung. «Wir stimmen zu, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Appenzellerland unterversorgt sind. Sie benötigen einen Autobahnanschluss. Aber er gehört an die Peripherie», sagt sie. Und meint damit Winkeln oder noch besser Herisau. «Ein Zubringer Appenzellerland.» Somit sei der Vorstoss nicht in erster Linie ein Zeichen gegen die Teilspange, sondern für die Entwicklung auf dem Areal Güterbahnhof. Und eine Chance für den Stadtrat, noch mal Farbe zu bekennen.

«Er versteckt sich oft hinter dem Kanton.»

Mit der neuen Zusammensetzung des Gremiums habe sich der Fokus hin zu Nachhaltigkeitsthemen verschoben. In der neuen Zusammensetzung habe der Stadtrat bisher noch keine Chance gehabt, sich ausführlich zum Anschluss Güterbahnhof zu äussern. Gasser: «Höchste Zeit für einen Denkstopp. Bevor noch mehr Geld in Lösungen verlocht wird, die 2040 veraltet wirken. Und die dann niemand mehr versteht.»

