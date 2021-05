Verkehr Sich grün und blau ärgern hilft nicht: So funktionieren die Lichtsignale in der Stadt St.Gallen Das lange Warten auf Grün, die kurze Zeit fürs Überqueren eines Zebrastreifens oder die Busse, die immer zuerst fahren dürfen: Lichtsignale lösen oft Ärger aus. Das wäre nicht nötig. Marlen Hämmerli 06.05.2021, 05.00 Uhr

Wer vom Geschäftshaus St.Leonhard zur Reithalle hinüber möchte, wartet in der Regel. Es gilt vier Fussgängerstreifen zu überqueren. Bild: Arthur Gamsa

Manchmal wartet man eine Ewigkeit und drei Tage, manchmal schaltet das Lichtsignal sofort auf Grün. Und manchmal schikaniert es einen, indem es auf Rot schaltet, kaum nähert man sich ihm. Das alles hat jedoch nichts mit Pech zu tun, noch weniger spielt das Schicksal mit. Es sind Tag, Tageszeit, Verkehrsfluss, die Wahl des Fahrzeugs und die einzelne Kreuzung, die bestimmen, wie schnell man vorwärtskommt. All das fliesst in die Steuerung einer Lichtsignalanlage ein.

Eines haben alle gemeinsam, ob Fussgänger, Velofahrerin, Autofahrer oder Lastwagenfahrerin: Haben sie es pressant, das Lichtsignal zeigt aber rot, dann ist der Ärger gross. Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt, weiss das aus Erfahrung. «Die Verkehrsteilnehmenden sind Teil eines Gesamtsystems, möchten jedoch möglichst individuell und damit privilegiert behandelt werden.»

Ein weiterer Punkt, der manchmal auf Unverständnis stösst: die Busbevorzugung. Die Busse werden angemeldet, wenn sie auf einen Knoten zufahren. Dieser schaltet dann für sie bei nächster Gelegenheit auf Grün, was dazu führen kann, dass andere Verkehrsteilnehmer etwas länger warten müssen.

Auch Fussgängerinnen oder Fussgänger stören sich manchmal daran, sie müssten zu lange auf Grün warten. So hat sich eine Person kürzlich auf dem Stadt-Melder beklagt, dem digitalen Beschwerdeportal der Stadt. Die Grünphase an der Kreuzung Teufener Strasse/Oberstrasse sei zu kurz. Die Stadt antwortete, der Knoten befinde sich derzeit wegen einer Baustelle im Ausnahmezustand und gab an, dass für die Querung 23 Sekunden bleiben, die Orangephase eingerechnet. Nach Abschluss der Arbeiten werde die Grünphase wieder verlängert.

Auf den ersten Blick ist die Benützung eines Lichtsignals einfach. Bei Grün geht's los, bei Rot heisst's stopp und bei Orange ist Vorsicht geboten. Auf den zweiten Blick zeigt sich aber: Wenn es dann um die Benützung geht, wird diese oft nicht verstanden. So wenig, dass der Kanton St.Gallen einen Flyer mit den Grundregeln publiziert hat.

Auch das sogenannte Konfliktgrün löst oft Verwirrung und Ärger aus, auch wenn es allen Autofahrerinnen und Autofahrern aus der Fahrschule bekannt sein sollte. Das gelbe Licht, das neben dem grünen Pfeil der Ampel blinkt, mahnt zur Vorsicht. Es bedeutet, dass der Gegenverkehr Vortritt hat oder Passanten auf dem Fussgängerstreifen ebenfalls Grün haben. Dasselbe gilt, wenn das Lichtsignal ohne Pfeilsymbol auf Grün steht.

Im Alltag wird das nicht immer verstanden, sagt Christian Hasler. Autofahrer ärgern sich dann über Fussgänger, die den Zebrastreifen überqueren, obwohl der rollende Verkehr Grün hat. Und Fussgängerinnen und Fussgänger nerven sich über ungeduldige Autofahrerinnen und Autofahrer.

Das hängt vom Ort des Fussgängerstreifens und seiner Länge ab. Passanten dürfen den Fussgängerstreifen während der sogenannten Freigabezeit betreten, wenn also die Ampel grün leuchtet. Nach der letzten Grünsekunde beginnt die sogenannte Zwischenzeit. Sie setzt sich zusammen aus Räumungszeit (orange Ampel) und Schutzzeit (rote Ampel, bevor der in Konflikt stehende Strom Grün erhält). Die Zwischenzeit wird so errechnet, dass Fussgänger die Strasse auch dann sicher überqueren können, wenn sie erst bei der letzten Grünsekunde losgelaufen sind.

Es gibt eine schweizerische Norm, die festlegt, wie viel Zeit Fussgängerinnen und Fussgänger erhalten, um sicher über einen Zebrastreifen gehen zu können. Die Norm geht von einer Gehgeschwindigkeit von 1,2 Meter pro Sekunde aus und für die Zwischenzeit von 0,8 Metern pro Sekunde. Bei einem 10 Meter langen Fussgängerstreifen beträgt die Zwischenzeit mindestens 8 Sekunden. Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr, sagt:

«Damit kann man gemütlich über die Strasse gehen.»

Christian Hasler ist beim städtischen Tiefbauamt für die Verkehrsplanung zuständig. Bild: Ralph Ribi

«Wenn man bei der letzten Grünsekunde losläuft, ist es für eine gesunde erwachsene Person daher problemlos möglich die Strasse innerhalb der konfliktfreien Zeit zu queren.» Kindern, älteren oder eingeschränkten Personen rät er, möglichst bei der ersten Grünsekunde loszugehen oder bis zur nächsten Grünphase zu warten.

Wobei auch gilt: Nutzen viele Passanten einen Fussgängerstreifen, wird die Grünphase möglichst verlängert. So etwa an der Gutenbergstrasse zwischen Hauptpost und Migros Neumarkt. An Stellen, wo auch andere Verkehrsteilnehmer in grossen Mengen durch müssen, etwa während der Morgen- und Abendspitzen, gilt es, die Zeit optimal zu verteilen. Dabei erhalten die Verkehrsteilnehmenden lediglich die minimal notwendige Zeit. Das ist etwa an der St.-Leonhard-Strasse zwischen Sankt Leopard und Reithalle der Fall.

Je nach Tag und Tageszeit variiert die Verkehrsmenge. Die Lichtsignale kennen deshalb verschiedene Programme, etwa für Spitzenzeiten morgens und abends oder für Flautenzeiten.

Bis vor einigen Jahren waren diese Programme zeitlich klar definiert. Punkt 8 Uhr schalteten die Ampeln von Stossverkehr auf Flautenbetrieb. Heute erfolgt diese Justierung automatischer und damit präziser, sagt Christian Hasler. Die meisten Ampeln sind mit einer «verkehrsabhängigen Programmwahl» ausgerüstet. Induktionsschleifen im Boden messen das Verkehrsaufkommen. Entsprechend wählt die Lichtsignalanlage das passende Programm. Das führt in Übergangszeiten zu flüssigerem Verkehr.

Die Stadt kennt aber auch einige Spezialprogramme. Ist die Sonnenstrasse wegen der Olma, Offa oder dem Zirkus Knie gesperrt, hat das Folgen für die umliegenden Strassen und Ampelanlagen. Und ist ein Fussballspiel im Kybunpark zu Ende, kommt es zu einer «Massenentleerung».

In der Stadt St.Gallen gibt es zwei Verkehrszentralen, 61 Knoten mit Lichtsignalanlagen und je einem Knoten-Steuergerät. 850 Ampeln sowie 2500 Detektoren für den motorisierten Indivdualverkehr und den Veloverkehr. Dazu kommen 750 ÖV-Detektoren. An 48 Lichtsignalanlagen sind zudem Fussgängerdrücker installiert. Damit kann die Nachfrage genau erfasst und die Steuerung optimiert werden.

Das erste Lichtsignal in St.Gallen wurde 1937 am Kornhausplatz aufgestellt. Ein Polizist bediente die vier Ampeln per Knopfdruck von einer Kanzel aus, die auf der Kreuzung stand. Der Vorteil: Der Polizist wurde weniger müde, als wenn er den Verkehr per Handzeichen gesteuert hätte. 35 Jahre später, 1972, wurden die ersten vollautomatischen Anlagen installiert. Bei Störungen war aber weiterhin Handarbeit gefragt: Ein Polizist bediente das Signal dann über einem Elektrokasten vom Strassenrand aus.

Der Fussgängerstreifen hinüber zum Kornhausplatz. Er ist Teil der Kreuzung, an der das erste Lichtsignal der Stadt stand. Bild: Arthur Gamsa

Es ist nicht die eigene Ungeduld, die ein Lichtsignal schneller oder langsamer umspringen lässt, es ist das Verkehrsaufkommen. Wichtig fürs Verständnis ist der Begriff Umlaufzeit. Er bezeichnet die Dauer, bis alle Richtungen an einer Kreuzung einmal Grün hatten. Bei viel Verkehr werden lange Umlaufzeiten verwendet. Denn je länger die Umlaufzeit, desto grösser die Leistungsfähigkeit des Gesamtknotens. Jedoch verlängert sich dadurch auch die Wartezeit, wenn man die Grünphase verpasst. Bei wenig Verkehr sind die Umlaufzeiten kürzer, der Einzelne erhält also schneller grün.

Eine Grüne Welle hat nichts mit einer Glückssträhne zu tun, sondern ist von den Verkehrsplanern gewollt. Auf der St.-Leonhard-Strasse, am Hauptbahnhof vorbei, hat es beispielsweise rund alle 100 Meter ein Lichtsignal. Der Stauraum zwischen den Ampeln soll nicht überlastet werden, der Verkehr soll fliessen. Deshalb werden die Lichtsignalanlagen im Gebiet «koordiniert gesteuert», wie es im Fachjargon heisst. Die Ampeln sind so geschaltet, dass man bei einer bestimmten Geschwindigkeit bei jedem Lichtsignal ankommt, wenn es gerade Grün hat.

Das Ziel ist es, die Lichtsignalanlage bezüglich Verkehrsleistung möglichst optimal zu betreiben. Christian Hasler vom Tiefbauamt sagt:

«Jede ‹verlorene› Sekunde führt zu Qualitätseinbussen für das Gesamtsystem.»

Ein weiteres System, das die Fahrt oder den Spaziergang zu Flautezeiten komfortabler machen soll, ist die «voll verkehrsabhängige Steuerung» (VVAS). Hier gilt: Wer zuerst kommt, darf zuerst über die Kreuzung. Die Anlagen reagieren also spurweise rasch auf einzelne Verkehrsteilnehmerinnen.

Die Induktionsschlaufen messen dazu, wer zuerst eine Kreuzung erreicht und wie viel Verkehr aus den einzelnen Richtungen kommt. Aufgrund dieser Daten gibt die Anlage einzelne Spuren frei. Das führt auch dazu, dass Fussgänger nachts oder sonntags schneller Grün erhalten, wenn sie einen Drücker betätigen.

Es ist bereits eine «alte Tradition», wie es Christian Hasler vom städtischen Tiefbauamt formuliert. In erster Priorität wird an den Lichtsignalanlagen der ÖV bevorzugt. Danach folgen Velo- und Fussverkehr, zuletzt der Autoverkehr. Wobei euch hier gilt: Autos und Lastwagen dürfen sich nicht so sehr stauen, dass der Stau über die nächste Kreuzung hinaus reicht oder die Autobahn blockiert. «Wenn der ÖV deswegen stecken bleibt, ist das Ziel auch nicht erreicht», sagt Hasler und fügt an:

«Wir haben 3600 Sekunden in der Stunde und müssen jede Grünsekunde möglichst gut nutzen.»

Vier Lichtsignale, die zum Nachdenken anregen

Es gibt viele Fussgängerstreifen in St.Gallen. Solche, über die Passanten problemlos kommen, wie etwa an der Gutenbergstrasse. Und solche, über die man es nur mit Glück rasch schafft. Eine Auswahl.

Zwischen Café Seeger und Union-Gebäude stehen drei Leuchtsignale. In einem Zug schafft man es nicht hinüber, nicht mal mit einem Sprint. Bild: Arthur Gamsa

(miz) Drei Ampeln hintereinander, und auf mysteriöse, sadistische Weise sind sie irgendwie miteinander gekoppelt. Man schafft es nie, in einem Fluss den Oberen Graben vom «Seeger» zur «Union» zu überqueren.

Wer im Café sitzt, hat beste Aussicht auf aussichtslose Ampelsprints. Ampel drei wird grün, Ampel zwei und eins sind noch rot, für gefühlt sehr lange Zeit, da schaltet eins auf Gelb, zwei und drei springen auf Grün, aber zack ist eins auf Rot. Selbst Usain Bolt würde versagen, hier bei Grün über die Strasse zu kommen. Man sprintet natürlich trotzdem. Jedes Mal. Und scheitert.

Besonders nervenaufreibend, wenn man auf den Zug muss: Der Fussgängerstreifen über die St.-Leonhard-Strasse. Bild: Arthur Gamsa

(sab) Der Zug fährt in Kürze und das Lichtsignal zwischen Wellauer und «Tibits» beim Kornhausplatz steht auf Rot – wie oft. Erst brausen die Autos los. Die Fussgängerinnen und Fussgänger warten stoisch am Randstein. Eine gefühlte Ewigkeit. Soll man todesmutig durch eine Lücke im Autostrom sprinten? Nein, man wartet. Es ist die Stunde der Faultiere unter der menschlichen Spezies.

Wie viele Minuten man kumuliert hier schon gewartet hat? Lichtsignalgedanken. Nachts wird es amüsant. Denn wer den Knopf nicht drückt, sieht hier nie Grün. Einige warten, obwohl weit und breit kein Auto zu sehen ist. Wie viele Minuten ihres Lebens sie hier schon stillstanden?

Normalerweise wartet man vor jedem Lichtsignal. Mit etwas Glück schafft man es in einem Gang über die zwei letzten Fussgängerstreifen zur Reithalle. Bild: Arthur Gamsa

(vre) Der Verkehrsknoten zwischen Geschäftshaus St.Leonhard und Kreuzbleiche ist kompliziert. Aber wer zu Fuss oder per Velo vom Nordwesten zum HB will, kann der Stelle schwer ausweichen.

Die Anlage, die den Langsamverkehr regelt, ist mehr als die übliche Geduldsprobe. Es sind vier Lichtsignale hintereinander, jedes für sich geschaltet; im Normalfall wartet man vor jedem. In der Zeit, in der man hier die Strasse überquert, entstehen andernorts Freundschaften oder gehen Ehen in die Brüche, lästerte unlängst eine Spötterin aus dem Quartier. Und übertrieb dabei nur ganz leicht.

Eine Spezialanfertigung für Badegäste und Eisläufer: Mit dem Drücker im Lerchenfeld kann man den Bus aufhalten. Bild: Arthur Gamsa

(ghi) Es sind Situationen, die selbst besonnene Zeitgenossen zu waghalsigen Sprints veranlassen können: Man steht am Zebrastreifen, das Lichtsignal steht auf Rot und auf der anderen Strassenseite hält gerade der Bus. Da empfindet manch einer das Rotlicht als unverbindliche Empfehlung.

Im Lerchenfeld wurde Abhilfe geschaffen. Dort gibt es nämlich zwei Knöpfe: Einen, um eine Grünphase zu verlangen. Und einen, mit dem man den Bus 15 Sekunden lang halten lassen kann. Davon profitieren aktuell vor allem Frischgeimpfte: Nach dem Piks fahren sie stressfrei zurück in die Stadt.