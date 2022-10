VERKEHR «Schränkt die Lebensqualität ein», «Erhöht die Sicherheit»: Tempo 30 in St.Gallen entzweit die Parteien Ab 2024 soll der Verkehr in der Stadt langsamer rollen. Endlich, meinen Linke und Grüne. Die anderen Parteien kündigen Widerstand an. Diana Hagmann-Bula 1 Kommentar 17.10.2022, 18.00 Uhr

Bis 2028 soll in St.Gallen auf vielen Strassen Tempo 30 gelten. Bild: Ralph Ribi

Richtig. Falsch. Richtig. Falsch. Richtig. Falsch. Die St.Galler Parteien stehen gerade an einer Abzweigung. SP, Grüne und GLP freuen sich darüber, dass Stadt und Kanton in St.Gallen flächendeckend Tempo 30 einführen wollen. FDP, Die Mitte und die SVP kündigen Widerstand an.

Geht es nach Kanton und Stadt, haben Anwohnerinnen und Anwohner von stark befahrenen Strassen schon bald wieder einen besseren Schlaf und ein ruhigeres Leben. Zumindest eines mit weniger Motorenlärm und Pneurauschen. Ab Mitte 2024 soll nachts auf fast allen Hauptverkehrsachsen in der Stadt nur noch Tempo 30 gelten. Bis 2028 werde der Verkehr auch tagsüber langsamer rollen, so die Pläne von Stadt und Kanton. Tempo 30, das gilt nicht nur für den Individualverkehr, sondern eben auch für Bus und Postauto. Zwei der vorgesehenen vier Etappen betreffen den öffentlichen Verkehr. Fahrpläne müssen angepasst, weitere Fahrzeuge beschafft werden. Die budgetierten Kosten: 1,1 Millionen Franken. Zwei Jahre lang haben Stadt und Kanton am Konzept Temporegime gearbeitet. Bauliche Massnahmen brauche es nicht, nur eine neue Signalisation.

FDP: Tempo 30 ist schlecht für alle

Trotzdem keine gute Idee, meinen die städtische und kantonale FDP. Sie sprechen sich in ihrem Communiqué am energischsten gegen die Verkehrsverlangsamung aus.

«Tempo 30 verlangsamt den öffentlichen Verkehr, belastet Wohnquartiere mit Ausweichverkehr, schadet dem Gewerbe und schränkt die Blaulichtorganisationen ein.»

Es handle sich um eine «rein ideologische Verkehrslenkung nach dem Vorbild anderer links-grün dominierter Städte» wie Lausanne, Bern und Winterthur. Und: «In der Stadt St.Gallen nutzen genau diese Kräfte derzeit jede Gelegenheit, die Attraktivität als Wohn- und Arbeitsort mit Füssen zu treten.» Neben der dringend nötigen Autobahnsanierung werde gleichzeitig die Zürcher Strasse umgebaut. Zusätzlich solle jetzt noch Tempo 30 eingeführt werden. «Auf die Bürgerinnen und Bürger wird damit überhaupt keine Rücksicht mehr genommen.»

Eine Ausbremsung mit Tempo 30 schade. Der Stadt, der Gesellschaft, der Wirtschaft. «Das Gewerbe braucht kurze und schnelle Wege. Und nur flüssige Wege sind kurze Wege.» Tempo 30 flächendeckend führe dazu, dass für Bus, Auto und Velo Zuverlässigkeit, Reisezeit und Wirtschaftlichkeit stark beeinträchtigt würden. «Wenn auf allen Strassen Tempo 30 herrscht, wird die Abkürzung durch Wohnquartiere gesucht. Das passiert bereits heute bei Stau.» Wohnquartiere, für die sich Tempo 30 durchaus eigne, müssten jedoch vor Durchgangsverkehr geschützt werden. «Deshalb muss der Verkehr auf den Hauptstrassen gebündelt sein», so die FDP.

Der öffentliche Verkehr, schreibt die Partei weiter, werde komplett ausgebremst. «Das ist ärgerlich und hat dann Folgen, wenn man beispielsweise den Anschluss verpasst.» Auch sonst müssten Passagiere mehr Zeit einplanen. Um die Fahrplansicherheit aufrechtzuerhalten, seien zusätzliche Fahrzeuge und zusätzliches Personal und damit weitere Kosten nötig.

«Das geplante Temporegime schwächt den öffentlichen Verkehr klar.»

Tempo 30 würde ausserdem Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in ihrer Arbeit hindern. Bei Übertretung droht auch hier der Ausweisentzug. «Dabei zählt jede Sekunde, wenn es darum geht, Leben zu retten.»

Die Mitte: Wirtschaft belasten, Lebensqualität mindern

Auf die Nein-Strasse biegt auch Die Mitte Stadt St.Gallen ab. «Wir anerkennen das Problem des Lärmschutzes durch die Bundesgesetzgebung. Überall Tempo 30 einzuführen, ist aber zu kurz gegriffen und auf die geringen Umsetzungskosten zurückzuführen», teilt sie mit. Einzig an Orten, an denen die Sicherheit mit höherem Tempo nicht gewährleistet sei, komme für die Partei auf den Hauptstrassen Tempo 30 in Frage. «Dies sollen Ausnahmen bleiben.» Die Mitte unterstütze hingegen eine Reduktion der Geschwindigkeit in den Quartieren.

«Die kurzen Wege in die Stadt sollen nicht durch falsche Massnahmen verschlechtert werden. Sie schränken die Lebensqualität in der Stadt ein.»

Kleine und mittlere Unternehmen seien bereits sehr gefordert. Massnahmen wie Tempo 30 würden sie zusätzlich behindern. «Wir machen uns stark für eine nachhaltige, entwicklungsfähige und gewinnorientierte Wirtschaft mit leistungsfähigen KMUs als Rückgrat und einer vielfältigen Start-up-Kultur», betont Die Mitte. Die Tempo-30-Pläne von Stadt und Kanton stünden im Gegensatz dazu. «Die Stadt ist und bleibt ein wichtiger Arbeits- und Wirtschaftsort. Wir dürfen nicht alles dafür tun, dass die Wirtschaftsleistung weiter belastet wird.»

SVP: Auch Bevölkerung soll mitreden können

Auch die SVP lehnt die geplante Temporeduzierung ab. Bevor solche Massnahmen eingeführt werden, müssten einige wichtige Fragen beantwortet sein, so Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs. Auch sie betont, dass gemäss Raser-Gesetz Tempo 30 für alle Blaulichtorganisationen gilt. «Das könnte für die Bevölkerung negative Folgen haben.» Ausserdem fragt sich die Partei, ob 30er-Zonen allein genügend Lärmschutz bringen oder zusätzlich andere Massnahmen erforderlich seien. Und: «Wollen Bevölkerung und Gewerbe Tempo 30? Die SVP zweifelt daran.» Die Partei will wissen, welche Auswirkungen die Temporeduzierung für den Detailhandel und das Gewerbe hat. «Wir fordern eine attraktive und lebendige Stadt. Ist diese Forderung mit flächendeckenden 30er-Zonen noch erfüllt?», so Winter-Dubs.

Sie weist darauf hin, dass 30er-Zonen für alle Verkehrsträger gelten würden. Also auch für E-Bikes. «Wie will die Stadt das kontrollieren?» Und bezüglich ÖV und allfälligen zusätzlich benötigten Fahrzeugen meint sie: «Überall lassen sich kaum Busspuren erstellen.» Vielleicht lasse sich das angebliche Lärmproblem ja auch mit gezielten Temporeduktionen beseitigen.

«Muss wirklich flächendeckend gedacht werden?»

In Anbetracht all dieser Fragen erscheine der SVP der gesamte Kostenbetrag als «unrealistisch». Es müsse «wohl einiges nochmals überdacht» werden. Zudem erwarte die Partei, dass nicht nur Verbände und Politik an der Vernehmlassung teilnehmen, «sondern auch Bewohner und Geschäftsführer». Die Bevölkerung eben.

SP: Warum nicht schneller umsetzen?

Kritik in vielen Punkten im gegnerischen Lager, Aufschnaufen bei den Befürwortern. «Lieber spät als nie», meint die SP von Stadt und Kanton. Der Entscheid sei «überfällig». Die Grenzwerte für Lärmemissionen würden an zahlreichen Stellen regelmässig überschritten. «Die Stadt St.Gallen setzt damit nun um, was in anderen Städten längst eingeführt ist», teilt die SP mit. Eigentlich aber geht es der Partei zu langsam und ist ihr das Konzept zu wenig umfassend.

«Der Zeitplan wirkt wenig ambitioniert.»

Auf der viel befahrenen Zürcher Strasse und Rorschacher Strasse sei Tempo 30 erst ab 2028 geplant. Komme es zu Rechtsmittelverfahren, könne sich die Umsetzung weiter verzögern. «Für die SP stellt sich deshalb die Frage, ob die vorgesehene Etappierung sinnvoll ist oder die Teilprojekte früher angegangen werden können.» Besonderes Augenmerk will die Partei bei ihren Anpassungsvorschlägen auf Strecken werfen, für die in den Plänen noch kein Tempo 30 vorgesehen ist.

Grüne: Gut für Velofahrer und Umwelt

Endlich. Dieses Wort beschreibt, wie sehr die Grüne Stadt und Region St.Gallen auf einen verbesserten Lärmschutz wartet. «Der Nutzen der vorgeschlagenen Massnahmen übersteigt allfällige Kosten um ein Vielfaches», ist die Partei überzeugt. Mit der Temporeduktion würden Lärmemissionen «wirkungsvoll an der Quelle» reduziert. Flüsterbeläge, Lärmschutzwände oder schalldämpfende Fenster seien gemäss Kantonsingenieur insgesamt weniger effizient, kostenintensiver oder in einer dicht bebauten Stadt nicht umsetzbar. Die Grünen führen weitere Vorteile von Tempo 30 auf: flüssigerer Verkehr gerade in den Hauptverkehrszeiten, eine einander angeglichene Geschwindigkeit auf den verschiedenen Verkehrsträgern.

«Das erhöht die Sicherheit der Velofahrerinnen und Velofahrer, aber auch der Zufussgehenden erheblich.»

Andererseits reduziere sich der «stockende Stop-and-Go-Verkehr». Gut für die Umwelt und das Klima. So werde weniger Energie verbraucht und weniger CO 2 ausgestossen. Tempo 30 lasse zu, überbreite Strassenflächen zu reduzieren, schreibt die Partei weiter. «Das schafft Platz für mehr Bäume im Strassenraum und erhöht die Lebensqualität.» Liegenschaften an starkbefahrenen Strassen würden ausserdem aufgewertet. «Gegenwärtig sind sie aufgrund des Strassenlärms weder zum Wohnen noch Kaufen attraktiv.»

Auch die Grünen würden wie die SP gerne stärker aufs Gaspedal drücken.

«Wir könnten uns ein entschlosseneres Tempo vorstellen. Die positiven Wirkungen von Tempo 30 sollen möglichst schnell eintreten.»

Das schreibt die Partei in ihrer Mitteilung, gewinnt der Etappierung im Satz danach aber doch Gutes ab. Sie erscheine vernünftig, weil sie Autofahrerinnen und Autofahrer immerhin für die bevorstehenden Änderungen sensibilisiere.

GLP: Nun muss anders gebaut werden

Lärmschutzwände, teuer und schlecht für das Ortsbild. Schallschutzfenster, ebenfalls teuer. Tempo 30: effektiv und kostengünstig. «Die Massnahme ist wirtschafts- und grundeigentümerfreundlich. Wir halten den Entscheid für richtig», schreibt Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP/JGLP. Eine «gewisse Verlangsamung» des öffentlichen Verkehrs solle mittelfristig durch besser abgestimmte Fahrpläne und den Einbezug der S-Bahn mehr als kompensiert werden. Die GLP geht davon aus, dass sich mit der Temporeduktion einige Lichtsignale in der Stadt erübrigen werden. «Wir erwarten eine Überprüfung deren Notwendigkeit.» Auch liessen sich Fahrbahnflächen zu Gunsten von Begrünung reduzieren, im Sinn der Studie Grünes Gallustal. Gasser-Beck:

«Asphaltwüsten, wie sie nach der Sanierung der Rorschacher Strasse für weitere Jahrzehnte zementiert wurden, sollten damit der Vergangenheit angehören.»

Auch verlangt die Partei, aktuelle Ausbauvorhaben wie den kombinierten Rad-Gehweg entlang der St.-Josefen-Strasse zu stoppen. Oder wegen der neuen Voraussetzungen zumindest zu hinterfragen. «Die Einführung von Tempo 30 fordert einen sofortigen Paradigmenwechsel im Strassenbau.»

