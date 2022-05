Sanierung Stadtautobahn: Nachts staut es in St.Gallen

Verkehr Zwischen 22 und 23 Uhr staut es in St.Gallen: Wegen der Stadtautobahn-Sanierung gibt es eine dritte Rushhour Geübte Verkehrsteilnehmende wissen, wann die Stosszeiten sind und wie sie diese meiden können. Doch neuerdings staut sich der Verkehr auch nachts quer durch die Stadt: St.Gallen hat eine dritte Rushhour. Julia Nehmiz und Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Neue Spitzenzeit 22 Uhr: Wegen der Nachtsperrungen auf der Stadtautobahn drängt sich der Verkehr nachts durch die Stadt. Bild: Michel Canonica

Sonntagnacht, 23 Uhr – und man glaubt es kaum. Stop-and-Go-Verkehr, auf der Rorschacher Strasse, am Oberen Graben, auf der Rosenbergstrasse. Sonntagnacht, 23 Uhr, normalerweise kann man da einfach durch St.Gallen fahren. Jetzt: eine riesige Verkehrsschlange, einmal quer durch die Stadt.

Die Stadtautobahn wird saniert. Und deswegen derzeit immer wieder nachts gesperrt. Von 22 bis 5 Uhr wird dann der Verkehr durch die Stadt umgeleitet. Das Bundesamt für Strassen (Astra) informiert auf der extra eingerichteten Website stadtautobahn.ch über die Sperrzeiten, in denen die Tunnel Rosenberg, Stephanshorn und Schoren saniert werden.

Die Sperrungen haben Auswirkungen. St.Gallen hat nun eine dritte Spitzenstunde in Sachen Verkehrsaufkommen. Klar, da ist die übliche Rushhour am Morgen zwischen 7 und 8 Uhr. Am Abend zwischen 17 und 18 Uhr der Feierabendverkehr. Neu ist nun zwischen 22 und 23 Uhr ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Stadt.

Mehr Verkehr, aber kein Verkehrschaos

Das sei nicht höher als das Verkehrsaufkommen zu Spitzenzeiten am Tag, aber diese neue Spitze falle auf, sagt Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Julian Räss, Mediensprecher des Astra, sagt: Das höchste Verkehrsaufkommen auf dem städtischen Strassennetz werde nach wie vor während der Abendspitze von 17 bis 18 Uhr gemessen.

Wie viele Autos sind denn durchschnittlich nachts auf der Stadtautobahn unterwegs? Das Astra hat die Zahlen von 2019 ausgewertet (2020 und 2021 waren durch die Pandemie beeinflusst, Daten von 2022 liegen noch nicht vor). 2019 also fuhren werktags von 22 bis 5 Uhr im Schnitt 4597 Fahrzeuge auf dem Abschnitt Rosenbergtunnel (beide Fahrtrichtungen zusammen). Rund 80 bis 850 Fahrzeuge pro Stunde je Fahrtrichtung – der höchste Wert betrifft die Zeit zwischen 22 und 23 Uhr. Zum Vergleich: Zwischen 17 und 18 Uhr lag dieser Wert bei rund 3600 Fahrzeugen je Fahrtrichtung.

Tagsüber konnte im Zuge der Sanierung der Verkehr auf der Stadtautobahn jetzt um 13 Prozent reduziert werden – ein Erfolg. Erforderlich war eine Reduktion des Verkehrs um mindestens 10 Prozent, damit ein Verkehrschaos ausbleibt.

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr und stellvertretender Stadtingenieur beim städtischen Tiefbauamt. Bild: Marlen Hämmerli

Dass der Verkehr in der Stadt während der Nachtsperrungen zunimmt, damit hat Christian Hasler gerechnet. Der Nachtverkehr bewege sich aber im erwarteten Rahmen, er sei nicht so stark angestiegen, dass er zu einem Verkehrsproblem führe, sagt er. Mit Bund und Kanton wurde erwogen, wann die Stadtautobahn nachts gesperrt wird. Aus verkehrsplanerischer Sicht würde er sich natürlich eine Nachtsperrung ab 23 Uhr wünschen. Aber diese Stunde würde dann bei der Bauzeit fehlen und noch mehr Nachtsperrungen erfordern.

«Wenn es staut, dann staut es»

«Man merkt es in der Stadt, wenn die Autobahn nachts gesperrt ist», sagt Stadtpolizei-Sprecher Dionys Widmer. «Der Verkehr steht nicht komplett still, aber es gibt teils längere Kolonnen und es ist mit Verzögerungen zu rechnen.» Generell, sagt Widmer, könne die Stadtpolizei nur wenig unternehmen, wenn es infolge der Nachtarbeiten auf dem städtischen Strassennetz staut.

Dionys Widmer, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Gerade zwischen Blumenbergplatz und Kreuzbleiche auf der Rosenbergstrasse seien die spätabendlichen Kolonnen am häufigsten, sagt Widmer. Das eigentliche Problem sei aber die Lichtsignalanlage am Blumenbergplatz. «Und die kann um 22 Uhr nicht abgestellt werden, weil sich das sonst auf den ÖV auswirkt.» Aktuell sei man mit dem städtischen Tiefbauamt daran, eine Lösung zu erarbeiten.

«Wenn es staut, dann staut es – wie im Feierabendverkehr auch.»

Die Stadtpolizei werde grundsätzlich nur dann aktiv, wenn entweder gar nichts mehr gehe oder infolge eines Notfalls eine Rettungsgasse gebildet werden muss.

Die Lichtsignale an neuralgischen Punkten anpassen

Die von Widmer angesprochene Lösung, welche man mit dem städtischen Tiefbauamt erarbeite, kann Christian Hasler erklären. «Wir müssen einige Lichtsignale noch ein bisschen justieren.» Was einfach klingt, ist kompliziert. Die Lichtsignalanlagen werden gesteuert mittels sogenannter Schlaufen – Sensoren, die den Verkehr messen – und festgelegter Programme. An neuralgischen Stellen wie Blumenbergplatz und Knoten Rosenbergstrasse-St.-Leonhard-Strasse wolle man Lichtsignalschaltungen nun für die Nachtsperrungen der Autobahn anpassen.

Man könne aber nicht alle Lichtsignale umprogrammieren, sagt Hasler. Das wäre unverhältnismässig. 20'000 bis 30'000 Franken, mehr dürften die Anpassungen der Ampelschaltungen insgesamt für diesen Zwischenzustand nicht kosten. Die Fachleute seien an der Justierung dran; wann die Lichtsignale umgeschaltet werden, kann Hasler nicht sagen. Diese Woche wird es aber noch nicht so weit sein.

Mit wie viel länger müssen Autofahrerinnen und Autofahrer rechnen bei der Umleitung durch die Stadt? So genau kann das Julian Räss, Mediensprecher des Astra, nicht beantworten. Die zusätzliche Fahrzeit variiere je nach Uhrzeit stark. Sperrungen fänden zudem auf verschiedenen Abschnitten der A1 statt, womit sich unterschiedlich lange Umleitungen ergeben. «Bei Sperrung der gesamten Strecke zwischen Winkeln und Neudorf ist bei normalem Verkehrsaufkommen mit einer zusätzlichen Fahrzeit von etwa zehn bis zwölf Minuten zu rechnen.»

Eine Frage des Komforts

Für die Stadtbusse sei das erhöhte nächtliche Verkehrsaufkommen kein gravierendes Problem, sagt Christian Hasler. Zum Teil können die Busse auf extra Busspuren am Verkehr vorbeifahren. Zudem haben Busse nachts an Stellen, die tags neuralgisch sind, freie Fahrt, beispielsweise am Marktplatz oder am Bahnhofplatz. Dort liessen sich Verspätungen wieder einholen.

Freie Fahrt am Bahnhofplatz: Blick aus dem Rathaus auf den Verkehr. Bild: Tobias Garcia

Bislang habe es noch keine Reklamationen gegeben wegen des nächtlichen erhöhten Verkehrsaufkommens in der Stadt. Aber: «Wir sehen Verbesserungspotenzial für die Bevölkerung», sagt Hasler. Die Anpassung an den Lichtsignalanlagen sei eine Frage des Komforts. Mehr Komfort für die Autofahrerinnen und Autofahrer, die nachts quer durch die Stadt fahren müssen, und dann nicht noch zusätzlich im Stau stehen sollen.

