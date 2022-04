Die Sanierung der Stadtautobahn führt zu Nadelöhr bei St.Fiden

Verkehr Nadelöhr St.Fiden und massive Verkehrszunahme: So beurteilen Blaulichtorganisationen die Situation um die Sanierung der St.Galler Stadtautobahn Die Sanierung der Stadtautobahn hat grosse Auswirkungen auf den Verkehr. Einen Monat nach Start der Hauptarbeiten ziehen die Kantonspolizei und Stadtpolizei sowie die Rettung und die Berufsfeuerwehr eine erste Zwischenbilanz. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Die Einfahrt bei St.Fiden ist sehr kurz, was häufig zu heiklen Situationen führt. Bild: Donato Caspari

«Stau auf der A1 bei St.Gallen»: Eine Radiomeldung, die sich derzeit zu den Hauptverkehrszeiten häuft. Die Sanierung der Stadtautobahn hat spürbare Auswirkungen auf den Verkehr, vor allem seit die Hauptarbeiten vor rund einem Monat begonnen haben. Spurverlegungen, reduzierte Geschwindigkeiten, Schilderwald und Sperrungen sind an der Tagesordnung. Wie beurteilen Blaulichtorganisationen die Situation?

Philipp Sennhauser, Leiter Verkehrspolizei bei der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Nachfrage bei der Kantonspolizei St.Gallen; sie hat die polizeiliche Hoheit über die Autobahn. «Bis jetzt läuft es überraschend gut», sagt Philipp Sennhauser, Leiter der Verkehrspolizei. «Es hat zwar kleinere Auffahrunfälle gegeben, aber bisher noch keine schweren Unfälle. Die Staubelastung bewegt sich im erwarteten Ausmass.»

Bei der Kantonspolizei geht man jedoch davon aus, dass das Verkehrsaufkommen aktuell geringer ist, als bei den Erhebungen während der Planung der Sanierung. Ob das nun mit dem Homeoffice oder mit der Informationskampagne des Bundesamts für Strassen Astra zur Verkehrsreduktion zusammenhängt, könne man nicht beurteilen.

Tempo 60 und Blitzer beim Nadelöhr bei St.Fiden

Die Polizei sei mehrmals angefragt worden, warum denn in Winkeln vor dem Rosenbergtunnel eine Dosieranlage steht. Diese ist erst seit kurzem wochentags zu den Stosszeiten in Betrieb und soll verhindern, dass sich im Tunnelbereich Stau bildet. Käme es dort nämlich zu einem Notfall, wäre dieser schwieriger zu bewältigen als unter freiem Himmel.

Rettungsgasse bilden ist schier unmöglich: In Fahrtrichtung St.Margrethen werden die Fahrspuren getrennt geführt. Bild: Donato Caspari

Als Nadelöhr bezeichnet Sennhauser die Auffahrt St.Fiden in Richtung St.Margrethen. Diese sei zwar normkonform gehalten, aber baulich bedingt sehr kurz, was häufig zu heiklen Situationen führe nur schon im Normalbetrieb. «Darum wurde hier Tempo 60 angeordnet sowie semistationäre Messanlagen platziert, damit das Tempo auch eingehalten wird.» Die Blitzer lösen laut Sennhauser relativ oft aus. Die Alternative wäre, die Einfahrt ganz zu schliessen.

«Das würde aber zu viel Verkehr in die Stadt verlagern und dort ein ‹Puff› geben.»

Ob es infolge der Sanierung zu mehr oder weniger Unfällen kommt, kann die Polizei noch nicht beurteilen. «Für eine Analyse ist es zu früh.» Das müsse in ein bis zwei Jahren beurteilt werden. Was der Leiter Verkehrspolizei schon sagen kann: «Ab dem Sitterviadukt stadteinwärts gilt schon länger Tempo 80. Hier kommt es tendenziell zu weniger Unfällen.» Auch seien Verkehrsteilnehmende bei beengten Verhältnissen in der Regel aufmerksamer. Und: «Je tiefer das Tempo, desto sicherer wird der motorisierte Verkehr. Es gibt weniger und vor allem weniger schwere Unfälle.»

Rettungsgasse trotz enger Verhältnisse bilden

Wenn es dann zu einem Notfall auf der Autobahn kommt, so bleibt im Baustellenbereich oft nicht viel Platz für eine Rettungsgasse. Eine ganz schmale Gasse könne aber trotzdem gebildet werden, wenn man jeden Zentimeter ausnutze. «Erst kürzlich hat sich ein Rettungswagen so durch eine Auffahrt geschlängelt», sagt Sennhauser. Auch ein Feuerwehrauto würde durchpassen – «zwar langsam, aber man kommt durch». Meist werde bei Stau oder stockendem Verkehr eine Rettungsgasse gebildet. «Das ist vorbildlich», lobt der Polizist die Verkehrsteilnehmenden.

Zudem könnten Blaulichtfahrzeuge im Notfall auch über die Baustelle zufahren, allerdings mit etwas Vorlaufzeit. «Wenn wir das ankündigen, dann räumen die Bauarbeiter innert weniger Minuten die Baustelle.» Wäre eine Zufahrt zum Ereignisort nicht mehr in Fahrtrichtung möglich, müsste laut Sennhauser die Autobahn gesperrt und in Gegenrichtung zugefahren werden – quasi als «Geisterfahrer» mit Blaulicht und Sirene.

Berufsfeuerwehr hat für den Ernstfall einen Töff

Die Berufsfeuerwehr St.Gallen hat sich genau für solche Szenarien auf der Autobahn vor Jahren ein mit Sondersignalen ausgerüstetes Motorrad angeschafft – «eine St.Galler Spezialität», sagt Kommandant Benno Högger. «Der Fahrer kommt so zwischen den stehenden Autos durch, sondiert die Lage und sperrt dann die Autobahn ab.» Sobald dies getan ist, können nach Rücksprache mit der Kantonspolizei andere Rettungsfahrzeuge gefahrlos in entgegengesetzter Richtung zufahren. Högger sagt:

Benno Högger, Kommandant Berufsfeuerwehr St.Gallen. Bild: Lisa Jenny

«Wir merken die massive Verkehrszunahme.»

So beobachtet er, dass sich mehr Fahrzeuge durch die Stadt bewegen, wenn es auf der Bahn stockt, besonders zu den Stosszeiten. «Das führt dazu, dass es unter Umständen länger dauert, bis die Berufsfeuerwehr am Einsatzort eintrifft. Besonders bei einem Brand sind die ersten Minuten entscheidend», sagt Högger. Die Ausrückfristen konnten bisher aber grundsätzlich eingehalten werden.

Rettungsachse, falls die Autobahn für längere Zeit gesperrt ist

Falls einmal der Rosenbergtunnel ganz blockiert ist, so gibt es immer noch die Rettungsachse durch die Stadt. «Dieses Konzept besteht schon länger und unabhängig von den Sanierungsarbeiten», sagt Polizist Philipp Sennhauser. Es kommt dann zum Tragen, wenn der Tunnel über längere Zeit gesperrt werden muss, infolge eines Grossereignisses wie eines sehr schweren Unfalls oder Brandes. Die Rettungsachse stellt dann die Ost-West-Verbindung für Einsatzfahrzeuge sowie die Zufahrt zum Spital sicher, aber auch, dass die Feuerwehr im Ereignisfall ausrücken kann.

Bis die geplante Rettungsachse steht, dauert es laut Benno Högger rund eine Stunde. «Wir würden dann auch die Milizdepots im Osten und Westen vorsorglich besetzen lassen.» Die Milizkräfte könnten dann rascher zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr oder für einen allfälligen Zweiteinsatz aufgeboten werden.

Ausgelöst durch die Kantonspolizei würde die Stadtpolizei die definierten Strassen und Kreuzungen auf Stadtgebiet frei halten und den Verkehr regeln. «Das bedeutet einen immensen Personalaufwand, ganz geschweige denn das Verkehrschaos, das entstehen würde», sagt Sennhauser. Ausgelöst wurde das Konzept Rettungsachse als Ganzes noch nie – Teilstücke wurden allerdings bei Übungen getestet.

Alternative Routen in der Stadt

«Strassen, die dauernd frei gehalten werden, gibt es aber grundsätzlich nicht», sagt Stadtpolizeisprecher Dionys Widmer. Erst im Ereignisfall würden Angehörige der Stadtpolizei die Rettungsachse frei halten. Je nach Situation könnten ganze Strassenzüge für den regulären Verkehr gesperrt werden, wie dies auch heute bei grösseren Unfällen oder Bränden geschieht.

Dionys Widmer, Stv. Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

«Es gibt auch Strassen auf denen eigentlich ein Fahrverbot gilt, aber im Notfall auch von grösseren Rettungsfahrzeugen benutzt werden könnten.»

Die Rettungsachse unterscheidet sich von Rettungszufahrten etwa bei Veranstaltungen, wo man Seitenstrassen sperrt oder Parkplätze aufhebt für die ganze Dauer der Veranstaltung.

Dass es zu Stosszeiten staut, ist für die Stadtpolizei hingegen nichts Neues. «Polizistinnen und Polizisten kennen alternative Routen und nutzen diese auch, wenn der Verkehr stockt», sagt Widmer. Die Sanierung tangiere die Arbeit der Stadtpolizei bisher kaum, «ausser dass es gelegentlich zu Mehrverkehr kommt oder aufgrund von nächtlichen Autobahnsperrungen der Weg durch die Stadt führt». Auch Widmer kann die Unfallentwicklung noch nicht abschätzen.

Rettung meidet Autobahnstück bei St.Fiden

Die Rettungsteams versuchen das Risiko gering zu halten, selbst im Stau zu stehen. Bild: Donato Caspari

«Die Sanierung der Stadtautobahn ist ohne Zweifel etwas ‹Grösseres› und wird von allen Verkehrsteilnehmern sicher Geduld und Verständnis abverlangen», sagt Philipp Lutz, Mediensprecher der Rettung St.Gallen. «Aber wir sind uns an Baustellen gewohnt. Und zwar im ganzen Einsatzgebiet.» So aussergewöhnlich sei die Situation deshalb auch wieder nicht. Bisher seien keine grösseren Probleme entstanden.

Philipp Lutz, Mediensprecher Rettung St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die Rettungsteams, die bei Einsätzen die Stadtautobahn als Verkehrsachse nutzen, seien vorgängig über die aktuelle Verkehrssituation gut informiert oder können bei der Kantonalen Notrufzentrale weitere Informationen abfragen. «Wir versuchen, das Risiko, selber in einen Stau zu geraten, auf ein Minimum zu reduzieren.»

Auch Lutz bezeichnet aktuell vor allem den Abschnitt St.Fiden in Richtung St.Margrethen als problematisch. Durch die einspurige Verkehrsführung sei dort das Bilden einer Rettungsgasse nicht möglich. «Unsere Rettungsteams meiden diesen Teil der Strecke möglichst.» Kommt es zu einem Unfall auf der Autobahn selbst, so versucht die Rettung so nah wie möglich an die Stelle zu kommen – unter Umständen auch über den Baustellenbereich.

