So reagieren Linksgrüne auf St.Galler Mobilitätsstudie

VERKEHR «Hoffentlich ist das kein Papiertiger»: So reagieren linksgrüne Parteien und Verbände auf bürgerliche Mobilitätsstudie S-Bahn stärken, Veloverkehr stärken, Parkplätze reduzieren: Alles begrüssenswert, doch es bleibt ein grosses Aber. Linke und grüne Politiker nehmen Stellung zu den bürgerlichen Vorschlägen aus der Studie «Mobilität 2040», wie der Verkehr der Zukunft in St.Gallen aussehen soll.

Luca Ghiselli und Julia Nehmiz 18.08.2021, 05.00 Uhr

Mehr Platz für Fussgänger oder mehr Platz für Autos? Eine Studie von bürgerlichen Verbänden entwirft ein Pendant zum städtischen Mobilitätskonzept. Bild: Benjamin Manser

Sie ist ein Pendant zum Mobilitätskonzept der Stadt, die Studie, die bürgerliche Verbände vergangene Woche vorstellten. «Mobilität 2040» wurde vom Hauseigentümerverband, der St.Galler TCS-Regionalgruppe, dem städtischen Gewerbeverband und der Wirtschaftsregion in Auftrag gegeben. Die bürgerlich geprägten Verbände wollen die Diskussion um die Mobilität vorantreiben.

Die Stossrichtung der Studie: eine Hub-Strategie für eine kombinierte Mobilität. So sollen sechs zentrale Knotenpunkte in der Stadt – sogenannte Hubs – eingerichtet werden, an denen sich Bahn-, Bus-, Auto-, Velo- und Fussverkehr treffen: Umsteigepunkte mit Verpflegungs- und Einkaufsmöglichkeiten. Mehr S-Bahnen, weniger Busse, lautet eine weitere Forderung. Die Autobahn A1 soll mit einer dritten Tunnelröhre ausgebaut werden, die Teilspange Güterbahnhof-Liebegg ist weiterhin ein zentrales Anliegen. Doch auch der Langsamverkehr wird in der Studie bedacht: Geschwindigkeit in Wohnquartieren gelte es zu reduzieren, oberirdische Parkplätze in der Stadt sollen reduziert, Veloschnellrouten, wo nötig, ausgebaut werden.

Was sagen nun Vertreterinnen und Vertreter aus den Links-Grünen-Kreisen zu den bürgerlichen Forderungen? Wie reagieren die, die sich seit Jahren für eine Stärkung des Langsamverkehrs einsetzen, auf die Forderungen aus bürgerlichen Kreisen?

«Grundsätzlich ist es zu begrüssen, wenn Parteien und Verbände Ideen wälzen, wie das Verkehrsproblem zu lösen sei», sagt Peter Olibet. Der Co-Präsident der SP Stadt St.Gallen lobt einige Punkte der Studie. Der Ausbau des ÖV, die Stärkung der S-Bahn, das seien städtische Anliegen, die man gemeinsam anpacken müsse. Auch die geplanten Umsteige-Hubs seien zu begrüssen.

Olibet gibt allerdings zu bedenken, dass bislang viele Bestrebungen gescheitert seien, weil die Verkehrsträger nicht mitziehen wollten. So habe man im Frühjahr den Vorschlag gemacht, dass das Postauto aus Stein/AR bereits in Lustmühle kehren solle, denn auf der Teufener Strasse stecke es oft im Stau. Die Passagiere könnten in Lustmühle in die Appenzeller Bahnen umsteigen und staufrei nach St.Gallen gelangen. Doch die Post habe diesen Vorschlag abgelehnt.

Spannend findet er die Aussage von Andreas Pfister, Vizepräsident Wirtschaft Region St.Gallen, dass es nerve, wenn man auf dem Velo an neuralgischen Punkten lange warten müsse, dass es Verbesserungen im Veloverkehr brauche. «Wir sind froh, wenn diese Erkenntnisse auch in bürgerlichen Kreisen ankommen.» Die SP fordere schon seit Jahren, dass es Lösungen brauche. «Wir hoffen, dass die Bürgerlichen die Vorlage dann auch im Parlament unterstützen und Gelder sprechen.»

Doch Olibet kritisiert: «Dass in der Studie an der Teilspange festgehalten wird, ist eine grosse Dummheit.» Diese werde frühestens in 20 Jahren vielleicht realisiert. Die Verkehrsprobleme müssten aber anders gelöst werden. Die Leute sollen mit der Appenzeller Bahn in die Stadt fahren und nicht mit dem Auto. Der Ausbau der Appenzeller Bahn sei ein erster Schritt.

Überrascht von der Studie sei er nicht gewesen. «Da steht nichts drin, was nicht schon im politischen Prozess diskutiert worden war.» Neue Erkenntnisse habe er keine gewonnen. Aber: Es sei begrüssenswert, wenn sich auch die Bürgerlichen umfassend mit der Verkehrspolitik auseinandersetzten.

Marcel Baur, Stadtparlamentarier und Präsident der Grünliberalen Stadt St.Gallen, zeigt sich auf Anfrage von der Mobilitätsstudie positiv überrascht. Er sagt:

«Noch vor zwei Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass bürgerliche Verbände eine solche Studie präsentieren.»

Das Papier sei sehr ausgewogen und schlage gar vor, die Zahl der ober­irdischen Parkplätze im Zentrum solle reduziert werden. Für Baur ganz neue Töne rechts der Mitte. Er sagt: «Der Verkehr wandelt sich, und wir müssen uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir diesen Wandel am besten meistern.»

Die Studie von Wirtschaft, Gewerbe, Hauseigentümerverband und TCS sei in diesem Zusammenhang «ein grosser Schritt in Sachen Umsicht und Weitblick». Während Baur gerade bei der Parkplatzfrage sehr mit den Studienverfassern einverstanden ist und auch die Hub-Idee im Grundsatz gut findet, gibt es auch einige Vorschläge in der Studie (etwa die Teilspange in die Liebegg), die Baur missfallen. Er sagt, gerade bei der Teilspange hätten die Studienverfasser unterschlagen, dass mit dieser nur Zürich bedient werde – und die Richtung St.Margrethen und das Rheintal abgehängt seien.

Dass einige Visionen – etwa die unterirdische S-Bahn-Haltestelle beim Olma-Areal – in der Studie Platz fanden, findet Baur gut. «Es braucht diese Utopien, und man darf ihnen auch Raum geben.»

«Wir freuen uns, dass aus bürgerlichen Kreisen Forderungen nach Veloschnellrouten, verminderter Geschwindigkeit und Parkplatzreduktion kommen», sagt Christian Huber. Der Präsident der Grünen Stadt St.Gallen hat in der Studie grundsätzlich etliche positive Aspekte erkannt: «Anscheinend ist auch in bürgerlichen Kreisen angekommen, dass es einen Mobilitätswandel geben muss.» Das sei zu begrüssen.

Auch, dass gemäss Studie der Schienenverkehr priorisiert werden soll, sei positiv. Die Hub-Idee sei zwar nicht sonderlich neu, sie wurde schon in Gremien wie der IGöV Stadt St.Gallen diskutiert. Fraglich sei, ob alle sechs geforderten Hubs sinnvoll seien. «Wir stellen in Frage, ob es attraktiv ist, erst mit dem Bus aus Mörschwil durch die Quartiere nach St.Fiden zu fahren, um dort umzusteigen.»

Schwieriger findet er, für viel Geld eine zusätzliche Olma-Haltestelle einzurichten. Es sei den Olma-Gästen zuzumuten, vom Bahnhof St.Fiden aus das Messegelände zu besuchen. Es brauche keinen weiteren Bahnhof wenige hundert Meter weiter. Noch kritischer beurteilt er die Fokussierung auf die Autobahn-Teilspange:

«Das Ziel muss sein, gar nicht erst mit dem Auto, sondern mit dem ÖV in die Stadt zu fahren. Ein teurer Autobahnanschluss für knapp 13'000 Personen aus Teufen, Bühler und Gais ist illusorisch.»

Er hoffe, dass die Studie sich nicht als Papiertiger entpuppe, sondern dass sich die Verbände und vor allem die bürgerlichen Politikerinnen und Politiker im Stadtparlament wirklich für die Mobilitätswende einsetzten.

Auch Doris Königer, Co-Präsidentin des VCS St.Gallen/Appenzell, zeigt sich über die Zielrichtung der bürgerlichen Mobilitätsstudie grundsätzlich erfreut. «Wir finden es natürlich gut, wenn auch die Gegenseite sich Gedanken über die zukünftige Entwicklung der Mobilität in der Stadt St.Gallen macht», sagt sie auf Anfrage. Allerdings gebe es auch einige Punkte zu bemängeln, findet Königer. Etwa die Idee mit sechs ÖV-Hubs auf dem ganzen Stadtgebiet. Eigentlich, vermutet Königer, gehe es den Bürgerlichen nur darum, an diesen Hubs Parkplätze zu bauen. Dabei sehe man aber an der geringen Auslastung des Parkhauses am Hauptbahnhof, dass diese gar nicht gefragt seien.

Auch, dass die Studie die Vision eines unterirdischen S-Bahn-Halts bei der Olma wieder aufgreife, stört Königer. «Das ist ein alter Zopf», sagt sie. Diverse Abklärungen hätten bereits vor Jahren gezeigt, dass eine solche Lösung gar nicht umsetzbar sei.