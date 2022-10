Olma, Jahrmarkt, Baustellen: Trotzdem staufrei nach St.Gallen

Verkehr Grossanlässe und Grossbaustellen: Wie Olma- und Jahrmarktgäste staufrei nach St.Gallen kommen sollen Hunderttausende Besucherinnen und Besucher werden in den nächsten Tagen in St.Gallen erwartet. Gleichzeitig wird auf der Stadtautobahn und auf der Hauptachse Zürcher Strasse gebaut. Doch die Verantwortlichen sind überzeugt, dass es kein Verkehrschaos geben wird. Julia Nehmiz 12.10.2022, 05.00 Uhr

Letztes Jahr besuchten unter Coronaauflagen 220'000 Besucherinnen und Besucher die Olma. Bild: Reto Martin (17. Oktober 2021)

Hunderttausende Menschen werden in den nächsten Tagen nach St.Gallen strömen. Für viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer gehört ein Besuch von Olma und Jahrmarkt quasi zum Herbst dazu. Doch wie viele Menschen anreisen werden, das weiss niemand so genau.

Am Jahrmarkt werden die Besucherinnen und Besucher nicht gezählt, sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Auch die Olma-Messen geben sich bedeckt. Wie viele Besucherinnen und Besucher sie erwarten, das können sie nicht sagen. 2019 waren es 350'000 Gäste, letztes Jahr besuchten unter Coronaauflagen 220'000 Menschen die Olma. «Wir hoffen, dass wir so viele wie möglich begrüssen dürfen», sagt Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen.

Sicher ist nur: Diese unbekannte Menge an Menschen wird nach St.Gallen reisen. Doch Befürchtungen, dass es zu einem Verkehrschaos kommen wird, hat niemand. Trotz Grossbaustelle auf der Stadtautobahn samt Nachtsperrungen und Grossbaustelle auf der Zürcher Strasse.

Der Ablauf sei wie ein eingespieltes Räderwerk, sagt Katrin Meyerhans, jeden Sommer treffen sich Verantwortliche von Olma, Polizei und verschiedenen Dienststellen zum Verkehrsrapport. Klären Zuständigkeiten ab, besprechen Vorkehrungen, wo es wegen welcher Baustellen zu Einschränkungen kommen könnte.

Baustelle oben und Baustelle unten: Während unten die Stadtautobahn saniert wird, entsteht auf dem neuen Tunneldeckel die neue Olma-Halle. Bild: Arthur Gamsa (16. September 2022)

Zudem reisen gut zwei Drittel der Messebesuchenden mit dem ÖV an. Gäste, die mit dem Auto kommen, können im Breitfeld im Westen der Stadt parkieren. Von dort geht's per Shuttlebusse direkt zur Olma, von morgens 8.30 Uhr bis nachts 23 Uhr. In der Stadt werde es also wegen Messebesuchenden keinen grossen Mehrverkehr geben, sagt Meyerhans.

Immer weniger Olma-Gäste reisen mit Auto an

Auch seitens Stadtpolizei geht man von einem reibungslosen Verkehrsverlauf während der Olma aus. Auf dem Breitfeld können rund 4000 Fahrzeuge parkiert werden. Dies sei aber in den letzten Jahren nie ausgeschöpft worden, sagt Polizeisprecher Dionys Widmer. Zudem sei in den vergangenen 20 Jahren die Anzahl Leute, die mit dem Auto anreisen, stetig zurückgegangen. Auf dem Breitfeld würden immer weniger Fahrzeuge parkiert, die meisten Besuchenden kommen mit dem ÖV.

Teile der Innenstadt zum Olma-Umzug gesperrt Am Samstag, 15. Oktober, steht der traditionelle Olma-Umzug an. Wie die Stadtpolizei mitteilt, kann es deshalb bereits am Morgen im Bereich der Umzugsroute zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ab zirka 12 Uhr sollten die Strassen uneingeschränkt befahrbar sein. Der Umzug beginnt um 10 Uhr bei der Verzweigung Kornhaus-/Vadianstrasse. Die Umzugsroute verläuft über Vadianstrasse, Multergasse, Marktgasse, Bohl, Brühltor-Passage, Museumsstrasse, Parkstrasse, Notkerstrasse, Sonnenstrasse, Olma. Auf der Davidstrasse ist die Durchfahrt ab 8.30 Uhr nur noch für Anwohnende und Umzugsteilnehmende gestattet, wie die Stadtpolizei mitteilt. Die Durchfahrt Schibenertor–Bohl ist ab 9.45 Uhr komplett gesperrt. Der öffentliche Verkehr wird via Unterer Graben, Platztor, Langgasse umgeleitet. Die Stadtpolizei empfiehlt den Zuschauerinnen und Zuschauern, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Parkplätze stehen im Breitfeld zur Verfügung, von dort fährt ein Shuttlebus zum Messegelände. (stapo/arc)

Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) auf Anfrage erklärt, brauche es nur marginale Anpassungen an den Stadtautobahn-Baustellen während der Olma. Die Sanierung der Stadtautobahn sei langfristig geplant, die Besonderheiten der Olma seien dabei berücksichtigt worden, sagt Astra-Mediensprecher Julian Räss. Die marginalen Anpassungen betreffen die Baustellenlogistik, da während Olma und Jahrmarkt die Baustellen nicht so gut wie sonst angefahren werden können. Aber eben, marginale Anpassungen.

Das bestätigt Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt. Die Olma werde jedes Jahr im Baustellenplan berücksichtigt, man schaue jeweils, dass Olma und Baustellen gut aneinander vorbeikommen.