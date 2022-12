Verkehr Gossauer Parlamentarierin plädiert für Tempo 20 in Quartieren – der Stadtrat will aber keinen Schilderwald Freiwillig Tempo 20 im Quartier: Mit dieser Massnahme könnten in Quartieren Verbesserungen erzielt werden, findet Flig-Stadtparlamentarierin Shirley Mc Masters. Der Gossauer Stadtrat sieht jedoch davon ab, entsprechende Schilder im öffentlichen Raum aufzustellen und verweist auf die privaten Grundeigentümer. 31.12.2022, 05.00 Uhr

Die Gossauer Flig-Stadtparlamentarierin Shirley Mc Masters möchte den Verkehr in Wohnquartieren beruhigen. PD

Freiwillig Tempo 20: Shirley Mc Masters ist überzeugt, dass mit dieser Massnahme in Gossauer Quartieren Verbesserungen erzielt werden könnten. Die Flig-Stadtparlamentarierin hat im November eine Einfache Anfrage eingereicht und wollte vom Stadtrat unter anderem wissen, wie dieser zu Tempo 20 steht. Nun hat dieser den Vorstoss beantwortet.

Auf die Frage, ob er die Ansicht teilt, dass in den Wohnquartieren Massnahmen zur Beruhigung und Temporeduktion ergriffen werden sollten, schreibt der Stadtrat, dass Temporeduktionen, wo möglich, umgesetzt werden sollen. Entsprechend seien in Gossau bereits zahlreiche Tempo-30-Zonen realisiert worden. Auch im Stadtentwicklungskonzept werde diesem Anliegen Rechnung getragen. «Die öffentlichen Räume sollen für Zufussgehende und Velofahrende attraktiv gestalten werden.»

Dies erfordere eine enge planerische Abstimmung innerhalb der Agglomeration. Im Rahmen des Agglomerationsprogrammes würden Massnahmen für die Errichtung von Tieftempogebieten erarbeitet. «Damit diese Massnahmen jedoch umgesetzt werden können, braucht es die Unterstützung der Anwohnenden, die Sicherheitsdefizite auf ihren Grundstücken zu beheben», schreibt der Stadtrat. «In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass diese Bereitschaft nicht immer vorhanden ist.»

Stadtrat lehnt Evaluation ab

Shirley Mc Masters wollte unter anderem auch wissen, ob sich der Stadtrat vorstellen kann, mit entsprechenden Schildern, die an die Autofahrer appellieren, freiwillig das Tempo im Quartier zu reduzieren, eine rasch umsetzbare Massnahme zu unterstützen. Es stehe allen Grundeigentümern offen, Schilder für die freiwillige Reduktion der Geschwindigkeit auf ihren Grundstücken aufzustellen, schreibt der Stadtrat. Dies werde bereits heute in Gossau so gehandhabt, etwa mit dem Hinweis «Vorsicht Kinder».

Weiter wollte die Stadtparlamentarierin erfahren, ob die Stadt auf Gemeindegebiet bereits solche Schilder versuchsweise platziert habe und falls nicht, ob sie bereit wäre, Stellen für solche Versuche zu definieren und später eine Evaluation durchzuführen. Im öffentlichen Raum dürfte die Kompetenz zur Installation von Schildern bei der Stadt liegen, so Mc Masters.

Der Stadtrat lehnt das versuchsweise Aufstellen von Schildern im öffentlichen Raum jedoch ab, wie aus seiner Antwort hervorgeht. «Weil bereits heute zu viele Schilder entlang der Strassen stehen und diese gemäss Signalisationsverordnung auf das absolute Minimum reduziert werden sollten.» Ein Schilderwald sei für die Verkehrssicherheit nicht förderlich, da dieser die Verkehrsteilnehmenden ablenke. (woo)