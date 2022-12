Stadtpolizisten äussern Bedenken wegen Tempo 30 in St.Gallen

VERKEHR «Die Garantie der Hilfeleistung steht auf dem Spiel»: Der Verband der St.Galler Stadtpolizei äussert schwere Bedenken wegen flächendeckendem Tempo 30 Die Pläne von Stadt und Kanton zur flächendeckenden Einführung von Tempo 30 in der Stadt St.Gallen stossen beim Verband der Stadtpolizei auf wenig Gegenliebe. Das Korps befürchtet Behinderungen bei dringlichen Einsätzen – und schwerwiegende Konsequenzen bei Geschwindigkeitsübertretungen. Luca Ghiselli 1 Kommentar 04.12.2022, 18.00 Uhr

Tempo 30 auf den Hauptachsen bereitet Stadtpolizistinnen und Stadtpolizisten Kopfzerbrechen. Bild: Ralph Ribi

Noch im März sah es so aus, als würden National- und Ständerat die Raserbestimmungen lockern. Im Rahmen der Revision des Strassenverkehrsgesetzes fand der Vorschlag, die Mindesthaftstrafe von einem Jahr für Raserdelikte aufzuheben, in beiden Kammern eine Mehrheit. Den Gerichten, so die Forderung, solle ein grösserer Spielraum gegeben werden.

Dabei ging es insbesondere auch um Blaulichtfahrten von Polizei, Rettung und Feuerwehr. 2020 war ein Tessiner Polizist wegen einer zu schnellen Dringlichkeitsfahrt (mit 102 statt erlaubten 50 Stundenkilometern) zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Darf die Polizei schneller unterwegs sein, als sie selbst erlaubt?

Vor wenigen Tagen machten National- und Ständerat eine Kehrtwende. Man schwenkte auf einen Kompromiss ein, die Mindeststrafe für Raserinnen und Raser bleibt. Mit ausschlaggebend war ein angedrohtes Referendum der Stiftung für Verkehrssicherheit Roadcross gegen die Lockerungen.

Nur, wenn das Tempo aus «achtenswerten Gründen» überschritten wird, sollen Richterinnen und Richter statt der Gefängnisstrafe eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe unter einem Jahr aussprechen können. Selbst wenn dieser Vorschlag durchkommt, könnte es aber teuer werden.

«Dringende Fahrten dauern deutlich länger»

So zeichnet sich in Bundesbern vorerst keine Lösung ab im Interessenskonflikt zwischen schneller Hilfeleistung von Blaulichtorganisationen und dem Rasergesetz. Wer mit Martinshorn und Blaulicht deutlich zu schnell unterwegs ist, riskiert nach wie vor empfindliche Strafen.

Das beschäftigt auch den Verband der Stadtpolizei St.Gallen. Darin sind die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtpolizei organisiert und vertreten die Interessen der Korpsmitglieder. Insbesondere die Kunde der geplanten flächendeckenden Einführung von Tempo 30 bereitet Kopfzerbrechen, sagt Vorstandsmitglied Dominique Peter.

In einem Schreiben wendet er sich an diese Zeitung. Darin heisst es unter anderem: «Mit dem neuen Temporegime würden die Dringlichkeitsfahrten der Rettung, Feuerwehr und Polizei deutlich länger dauern und erschwert werden.» Und: Nichts weniger als die Garantie der Hilfeleistung mit einem Eintreffen vor Ort innert nützlicher Frist stehe auf dem Spiel.

Rückblende: Im Oktober präsentieren Stadt und Kanton gemeinsame Pläne für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf den Strassen der Stadt. In einem ersten Schritt soll die Temporeduktion ab 2024 nachts, von 22 bis 6 Uhr, eingeführt werden. Später soll die Regelung, die auch für Hauptachsen wie die Rorschacher Strasse oder Zürcher Strasse gilt, ganztags durchgesetzt werden.

Grosse Risiken bei Tempoüberschreitungen

Dominique Peter und der Verband der Stadtpolizei haben grosse Vorbehalte. «Dieser politische Entscheid birgt für Blaulichtorganisationen einschneidende Konsequenzen. Und er kam überraschend schnell.» Für Dringlichkeitsfahrten bringe Tempo 30 auf den Hauptachsen massive Einschränkungen. Gerade, weil es auf Bundesebene noch keine Lösung betreffend Raserartikel gebe. «Wir können genauso verurteilt werden wie alle anderen Verkehrsteilnehmer.»

Wenn es schnell gehen muss, hat die Stadtpolizei mit Tempo 30 ein Problem. Bild: Raphael Rohner

In der Praxis würde dies bedeuten: Einsatzkräfte können es sich keinesfalls erlauben, mit über 70 Stundenkilometern auf den Hauptstrassen der Stadt unterwegs zu sein. Auch dann nicht, wenn jemand akut an Leib und Leben gefährdet sei. «Die Fahrerin oder der Fahrer würde eine Anklage mit einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren und einem Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren riskieren.»

Der Zeitpunkt der geplanten Einführung, ist Dominique Peter vom Verband der Stadtpolizei überzeugt, sei ungünstig. Auch, weil die Bauarbeiten auf der Stadtautobahn noch einige Jahre andauern. «Es ist für uns deshalb nicht immer möglich, auf die Autobahn auszuweichen, weil diese zeitweise gesperrt ist.» Eine Dringlichkeitsfahrt von Ost nach West dauere so deutlich länger.

Dies betreffe nicht nur die Polizei, sondern auch andere Hilfsorganisationen wie die Rettung oder die Feuerwehr. Gerade für die Berufsfeuerwehr St.Gallen sei dies eine äusserst bedenkliche Konstellation, da sie sich noch einige Zeit im Provisorium ganz im Osten der Stadt befindet und bei Ernstfällen massiv längere Anfahrtszeiten hätte.

Peter resümiert: Aus Sicht der Blaulichtorganisationen ist es dringend notwendig, dass zeitnah eine Lösung zum Raserartikel ausgearbeitet wird. In Kombination mit dem Tempo-30-Regime bedeute dieser aktuell einen ernstzunehmenden Konflikt bei dringlichen Einsatzfahrten. Es sei von zentraler Wichtigkeit, dass auf den Hauptverkehrsachsen weiterhin Tempo 50 gelte. «Wir appellieren an die Politik, dass wir bei diesem Thema nicht vergessen gehen.»

Stadtrat sieht keine unzumutbare Behinderung

Stadtrat Markus Buschor. Bild: Arthur Gamsa

Baudirektor Markus Buschor lässt die Kritik nicht gelten. Vertreter von Stadt- und Kantonspolizei seien bei der Erarbeitung des Konzeptes einbezogen worden, schreibt er auf Anfrage. «Dabei waren die Folgen von Tempo 30 für die Blaulichtorganisation ein Thema.» Im Bericht zum Konzept sei eine Beurteilung der Folgen von Tempo 30 auf die Blaulichtorganisationen enthalten.

Zur Befürchtung des Verbands der Stadtpolizei, wonach die Bauarbeiten auf der Stadtautobahn zusätzliche Einschränkungen brächten, schreibt Buschor: «Während der Bauzeit der Stadtautobahn wird der Verkehr in der Nacht zeitweise über die Stadt ausgeleitet, wodurch eine Mehrbelastung in der Stadt entsteht.» Aufgrund dieser Mehrbelastung reduziere sich – auch ohne Geschwindigkeitsreduktion – die Geschwindigkeit des Verkehrs. «Wir sehen daher keine unzumutbare Behinderung in dieser Zeit.»

Punkto Rasergesetz kann Buschor vorerst nichts ausrichten: «Die Zuständigkeit liegt beim Bund.» Entsprechende Überlegungen dazu seien aufgrund von ähnlichen Beurteilungen in anderen Städten aber im Gange. «Grundsätzlich können Stadt und Kanton eine Gesetzesanpassung beim Bund beantragen.»

Wie geht es jetzt weiter in Sachen Tempo-30-Plänen von Stadt und Kanton? Ende November ist die Vernehmlassungsfrist des Konzepts abgelaufen. Aufgrund der eingegangenen Rückmeldungen werden Anpassungen vorgenommen und das bereinigte Konzept voraussichtlich im März 2023 der Kantons- und Stadtregierung vorgelegt. Die Umsetzung der ersten Etappe (Tempo 30 nachts) ist dann für Mitte 2024 vorgesehen.

