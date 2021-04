Verkehr Die Bauarbeiten an der Schulstrasse in Steinach schreiten voran Seit anderthalb Jahren wird der letzte Abschnitt der Schulstrasse in Steinach saniert. Die Arbeiten der dritten Etappe kommen gut voran. Im Sommer soll alles fertig sein. Perrine Woodtli 06.04.2021, 17.00 Uhr

Die Sanierung der Schulstrasse dauert nur noch wenige Monate. PD

Die Schulstrasse zieht sich mitten durch Steinach und scheint das 3500-Seelen-Dorf in zwei Hälften zu teilen. Die Strasse führt unter anderem an der Hartchrom AG, den Familiengärten und am Bahnhof Steinach vorbei. Sie ist eine wichtige Verbindungsstrasse zwischen Obersteinach und Steinach. Auch das Postauto Richtung St.Gallen fährt über die Schulstrasse.