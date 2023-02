VERKEHR Das unbeachtete Fussgängerverbot: Am St.Galler Marktplatz kommt es wegen einer Baustelle zu brenzligen Situationen Am Marktplatz 22 verstellt eine Baustelle das Trottoir. Fast alle Passantinnen und Passanten weichen auf die Strasse aus, obwohl die Polizei mit ihrer Signalisation eben das verhindern will. Diana Hagmann-Bula 27.02.2023, 05.00 Uhr

Ganz schön eng: Wer trotz Fussgängerverbot an der Baustelle am Marktplatz 22 vorbeigeht, muss sich in Acht nehmen. Bild: Donato Caspari

Ein Bus, ein Taxi, eine Fussgängerin und das alles auf nur zwei Fahrbahnspuren. Auf der Strasse vor dem Marktplatz 22 wird es in diesen Tagen manchmal ganz schön eng. An dem Gebäude, das einst unter anderem City Kebab und Schmatzinsel beherbergte, wächst ein Baugerüst empor. Stimmen von Arbeitern sind von weit oben zu hören. Unten, wo sonst Fussgänger das Trottoir benützen, stehen nun eine Mulde und ein mobiles Toilettenhäuschen. Die Baustellenabschrankung reicht bis zur Strasse.

Kein Platz mehr für Passantinnen und Passanten. Ein Verbotsschild untersagt ihnen den Durchgang, ein Umleitungsschild weist Fussgängerinnen und Fussgängern einen anderen Weg. Ein Stück weit die Engelgasse hoch, dann hinter dem Gebäude durchs Hirschgässlein, die Augustinergasse nach vorne, schon steht man wieder am Marktplatz. Ein kurzer Umweg und doch zu weit für die allermeisten Vorbeigehenden.

«Ich muss zum Bus»

9 von 10 Menschen halten sich nicht an die Signalisation, denkt man nach einer Viertelstunde vor Ort. Nach weiteren 15 Minuten Augenschein bessert man nach: Eigentlich alle weichen auf die Strasse aus, gehen neben Bus und Autos Richtung Bahnhof oder Bohl. Sie wählen damit den kurzen, aber gefährlicheren Weg. Nur eine Frau an Krücken verschwindet tatsächlich im Hirschgässlein.

Er habe die Schilder ganz einfach nicht bemerkt, sagt ein Mann. Und: «Ich bin in Eile, ich habe keine Zeit.» Sie habe sich schon überlegt, ob der Weg der Strasse entlang nicht zu gefährlich sei, sagt eine junge Frau. «Der Bus fährt halt bald.»

Auf dem Stadtmelder heisst es in einem Eintrag zur Baustelle am Marktplatz 22 denn auch: «So wie es jetzt ist, ist es einfach zu gefährlich. Dass die Stadtpolizei das zulässt, ist sehr merkwürdig.»

Ein Pensionär mit Rucksack meint: «Die Umleitung nehmen? Nein, ich muss zum Bus.» Nur wenn Bus und Auto gleichzeitig die Stelle passierten, werde es «zu schmal». «Kommt kein Bus, kommt keine Appenzeller Bahn, kann das Auto gut ausweichen.» Sagt er und geht zügig weiter.

Einige Passanten beeilen sich, um den Engpass rasch hinter sich zu haben. Andere passieren ihn gemütlich, sprechend, mit Handy am Ohr, oder mit Kopfhörern und Musik. Wiederum andere meiden zwar den Umweg, sie umgehen aber auch die Baustelle. Und wechseln vor dem Juweliergeschäft Frischknecht auf den Fussgängerstreifen und die andere Strassenseite.

Taxifahrer: «Auf einander achten, dann geht das schon»

Giuseppe Pennacchio, Taxifahrer bei Taxi Herold, wartet gerade auf den nächsten Fahrgast. «Keiner nimmt den Umweg, alle gehen sie auf der Strasse», bestätigt er. Und ja, manchmal werde es eng. Dann halte er an und warte ab, bis der Bus vorbeigefahren sei. «Es ist halt, wie es ist.» Wünscht er sich eine andere Lösung? Pennacchio schüttelt den Kopf. «Man muss einfach aufeinander achten. Die Busse auf uns, wir auf die Busse. Dann geht das schon.»

Ein Arbeiter des Strassenunterhalts hört mit, schaltet sich ins Gespräch ein. Er glaubt zu wissen, weshalb viele Passantinnen und Passanten auf den Umweg verzichten: «Sie meinen, sie müssten die ganze Engelgasse hochgehen. Sie wissen nicht, dass beim Hirschgässlein ein Durchgang besteht.»

Unzufrieden mit der aktuellen Lösung ist auch Majid Parente, Mitinhaber der St.Galler Leerstandsagentur Collektiv. Er hat mit dem Eigentümer der Liegenschaft für den Marktplatz 22 «ein modernes Konzept» erarbeitet. Co-Working und Co-Living sollen hier nach dem Umbau möglich sein, ein Café als eine Art Lobby dienen. «Wir hätten Mulde und Toilette gerne seitlich der Liegenschaft hingestellt. Aber Bauamt und Stadtpolizei bewilligten das nicht», sagt Parente.

Die Bauarbeiter haben ihm berichtet, dass kaum jemand die Fussgängerumleitung befolge. Die Passanten würden wohl aus Gewohnheit geradeaus gehen, vermutet er. «Wir planen etwas Schönes, um uns für die Umstände zu entschuldigen und Danke zu sagen.»

Das Umleitungsschild fällt zwar durch seine Farbe auf, steht aber wohl zu weit von der Verbotstafel entfernt. Bild: Donato Caspari

Schild wird immer wieder verschoben

Nachfrage bei der Stadtpolizei. «Bezüglich Container und Baustelleneinrichtung ist es so, dass wir die Vorgaben respektive Bedürfnisse der Bauherrschaft mitgeteilt bekommen», sagt Mediensprecher Roman Kohler. In diesem Fall sei die Zulieferung zur Baustelle nicht über die Seitengasse möglich gewesen.

«Uns ist bekannt, dass sich nicht alle Zu-Fuss-Gehenden an die Signalisation halten», so Kohler weiter. Man stecke in einem Dilemma. Soll die Polizei das Fussgängerverbot durchsetzen und die Passanten, welche die Unannehmlichkeiten wegen der Baustelle geduldig ertragen, zusätzlich verärgern? Nein, lautet die Antwort vorläufig. «Wir appellieren an die Eigenverantwortung, da es mit der Bahn, Bussen und Autos schnell zu gefährlichen Situationen kommt», sagt Kohler.

Warum lotst die Stadtpolizei Fussgängerinnen und Fussgänger nicht generell über den Zebrastreifen vor dem Juweliergeschäft? Diesen Weg könne man natürlich eigenständig einschlagen, so Koller. Bevor die Gerüste gestanden respektive mit Netzen gesichert gewesen seien, seien Zu-Fuss-Gehende über die Fussgängerstreifen umgeleitet worden. «Es gab Beschwerden via Stadtmelder. Daher die aktuelle Umleitung um das Gebäude», sagt Kohler.

Und warum stehen Durchgangsverbotschild und Umleitungsanzeige vier Meter auseinander? Auch wenn der Wegweiser an diesem Morgen grellorange in der Sonne leuchtet, scheint er manchen Menschen gar nicht erst aufzufallen. Ihr Blick geht nur geradeaus Richtung Bahnhof und schweift kein bisschen in die Engelgasse hinein. «Man kann die Schilder stellen, wie und wo man will. Jemand übersieht sie immer. Hier stehen sie eigentlich direkt auf dem Trottoir, weshalb wir davon ausgehen, dass sie verschoben wurden. Das ist bei dieser Baustelle schon mehrmals passiert», sagt der Mediensprecher.