Vorschlag für neue Veloroute zwischen St.Gallen und Wittenbach

Verkehr «Brandgefährliche» Veloroute zwischen Wittenbach und St.Gallen: Jetzt legt die IG Langsamverkehr zwei Visionen zur Entschärfung vor Zwischen St.Gallen und Wittenbach teilt sich der Autoverkehr die Strasse mit dem Veloverkehr. Das kann zu brenzligen Situationen führen. Die IG Langsamverkehr Wittenbach schlägt daher zwei Varianten vor für eine separate Veloroute. Marlen Hämmerli 03.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Velofahrer unterwegs nach Wittenbach: Die IG Langsamverkehr schlägt für den Veloverkehr eine andere Route vor. Bild: Marius Eckert

Manchen Velofahrerinnen und Velofahrern ist die Strecke zwischen St.Gallen und Wittenbach ein Graus. Nicht wegen der Topografie, sondern wegen des Verkehrs. Wer an den Autos, die zu den Stosszeiten hier oftmals stehen, vorbeisaust, braucht Nerven. Die Gefahr besteht, dass eines der Fahrzeuge plötzlich rechts abbiegt.

Zudem sei der Veloweg schmal und an Stellen mit Mittelinseln unterbrochen, sagt Bruno Bischof von der IG Langsamverkehr Wittenbach. «Brandgefährlich» sei das alles.

Auch Verkehr und ÖV würden profitieren

Dass die Strecke zwischen Wittenbach und St.Gallen gefährlich ist, ist nicht neu. Jedoch hat die IG Langsamverkehr jetzt einen Vorschlag für eine separate Veloschnellroute erarbeitet. Diese könnte im St.Galler Heiligkreuz von der Kolumbanstrasse abgehen und dann am Hang entlang führen, also abseits von Langgasse und St.Gallerstrasse. Bischof sagt:

«Mit einem eigenen Trassee wäre der Veloverkehr weg von der Hauptstrasse. Davon hätten alle was.»

Bruno Bischof von der IG Langsamverkehr Wittenbach. Bild: PD

Die Velofahrerinnen und Velofahrer erhielten eine «sicherere und attraktive Alternative». Bischof hofft, dass dies Autofahrerinnen und Autofahrer dazu bewegen könnte, aufs Velo oder E-Bike umzusteigen. Statt mit dem Auto im Stau auf der Langgasse oder der St.Gallerstrasse zu stehen, könnten sie unterhalb des Hangs entlangflitzen. «Steigen genug Leute um, wird der Stau weniger», sagt Bischof.

Davon wiederum würde der ÖV profitieren. Auch Busse und Postautos ständen weniger im Stau. Und ohne Velostreifen gäbe es Platz für Bereiche mit separater Busspur, was die Sicherheit für Velofahrende und Privatverkehr erhöhen würde, so die Vision von Bischof und der IG. Mit der Variante würde zudem das Primarschulhaus Kronbühl an die Veloroute angeschlossen. «Damit wird ein weiteres wichtiges Problem von Wittenbach gelöst.»

Start-up bringt weitere Route ins Spiel

Die IG ist mit einem Basler Start-up in Kontakt. Urb-X aus Birsfelden plant spezielle Velorouten. So hat das Start-up einen Radschnellweg auf Stelzen entwickelt, der sich wie eine Bahn für Spielzeugautos zusammensetzen lässt. Der Veloverkehr fliesst damit auf Brücken über dem motorisierten Verkehr. «Die Firma hat momentan sehr viele Anfragen und wir warten deshalb auf erste Vorschläge inklusiv Visualisierung», sagt Bruno Bischof. Für Wittenbach hat die Firma aber schon einmal eine weitere Variante ins Spiel gebracht.

Die Route nach Wittenbach könnte von der Lindenstrasse abzweigen, also von der Veloroute St.Gallen–Mörschwil. Die Lindenstrasse ist als Velostrasse signalisiert und Teil der St.Galler Veloschnellroute, die einst quer durch die Stadt führen soll. Von der Lindenstrasse könnten Velofahrende über die Kesselhaldenstrasse und am Ostfriedhof vorbei radeln. Am Stadtrand müsste die Route das Guggeientobel und die Steinach überqueren.

Kein leichtes Unterfangen, aber die Route unterhalb der Langgasse wäre aufgrund der Topografie und der geologischen Verhältnisse auch nicht einfach zu realisieren. Bischof sagt daher:

«Die Route über die Steinach könnte durchaus eine Alternative sein.»

Unterhalb der Langgasse befindet sich das Galgentobel. Bild: Marius Eckert

Die Kosten sind, wie immer bei solchen Visionen, eine Herausforderung. Mit Blick auf die Verkehrsprobleme findet Bischof die Ideen trotzdem prüfenswert. «Wenn ein eigenes Velotrassee all diese Probleme löst, lohnt es sich, das Projekt anzupacken.»

Eine separate Veloschnellroute Arbon–St.Gallen sei eine notwendige Ergänzung, um die anstehenden Verkehrsprobleme zu lösen. Bischof hofft zudem auf das Agglomerationsprogramm, dieses finanziere eine Veloschnellroute zu 50 Prozent. Voraussetzung ist ein ausgearbeitetes Projekt. Visionen und Ideen alleine genügen nicht.

Regionale Veloschnellverbindungen sind angedacht

Das Agglomerationsprogramm der neusten Generation, das derzeit zur Prüfung beim Bund liegt, sieht verschiedene regionale Veloschnellverbindungen vor. Bei diesen soll schrittweise die Infrastruktur verbessert werden.

Tobias Winiger ist Projektleiter Aggloprogramm bei der Regio Appenzell – St.Gallen – Bodensee. Er sagt: «Das Ziel ist es, alle Agglomerationszentren mit einer guten Veloroute miteinander zu verbinden. Für einzelne Abschnitte existieren schon konkrete Projekte, für den Abschnitt St.Gallen–Wittenbach aber noch nicht.»

Tobias Winiger, Projektleiter Aggloprogramm bei der Regio Appenzell – St.Gallen – Bodensee. Bild: PD

Die Veloroute zwischen St.Gallen, Wittenbach und Arbon sei eine wichtige Verbindung.

«Gerade der Abschnitt von St.Gallen nach Wittenbach weist ein grosses Potenzial auf. Es ist bekannt, dass Verbesserungen nötig sind.»

Davor sei aber noch viel Grundlagenarbeit nötig.Dazu gehört auch die Prüfung von möglichen Routenführungen. Es gebe dazu verschiedene Ideen, sagt Winiger. «Diese müssen wir nun gemeinsam sauber anschauen und prüfen.» Mit «Wir» sind die betroffenen Gemeinden, die Agglomeration und der Kanton gemeint.

IG spricht mit Gemeinderat

Wittenbach hat in den vergangenen Jahren ein Konzept zur Gemeindeentwicklung gestartet. Dabei war auch der Veloverkehr ein Thema. Diskutiert wurde, ihn über die Bruggwaldstrasse zu führen. Die IG Langsamverkehr befürchtet, die Gemeinde könnte sich auf diese Variante fixieren, wie Bruno Bischof sagt. Damit Veloschnellrouten benutzt werden, müssen sie für alle attraktiv sein.

Zur nun vorgeschlagenen Routenführung möchte sich Urs Schnelli, Vizepräsident des Wittenbacher Gemeinderats, zum jetzigen Zeitpunkt nicht äussern. Mit der IG Langsamverkehr fand eine «längere, konstruktive Besprechung» statt. «Wir werden weiterhin in Kontakt bleiben», sagt Schnelli. Der Langsamverkehr wird auch nächstes Jahr Thema sein, in Zusammenhang mit dem Gemeindeentwicklungskonzept und der Ortsplanung. «Da werden wir wieder zusammenkommen.»

