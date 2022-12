Neues Verkehrsregime: Deshalb ärgern sich St.Galler Gewerbler

VERKEHR «Alle Gewerbler sind enttäuscht»: Die nördliche Altstadt möchte sich gegen das geplante Verkehrsregime wehren Der Stadtrat möchte Zufahrten in die nördliche und mittlere Altstadt nur bis 11.30 Uhr erlauben. Die südliche Altstadt ist davon ausgenommen. Das stösst rund um St.Mangen vielen sauer auf. Luca Ghiselli und Diana Hagmann-Bula 12.12.2022, 18.00 Uhr

Geht es nach dem Stadtrat, kann man bald nur noch bis 11.30 Uhr in die Metzgergasse fahren. Bild: Arthur Gamsa (12. Dezember 2022)

Uwe Albers, Inhaber des gleichnamigen Hörinstituts an der Metzgergasse, fühlt sich über den Tisch gezogen. Vom Stadtrat, schon zum zweiten Mal. «Da haben wir ihn vor ein paar Jahren beim Aufheben der Parkplätze in unserem Viertel unterstützt. Im Gegenzug sicherte er uns eine gelbe Zone zum Be- und Entladen zu. Sie kam nicht. Und nun das.»

Grund für seinen Ärger: Das neue Verkehrsregime, das der Stadtrat für Teile der Altstadt beschlossen hat. St.Gallen, eine Altstadt, vier Verkehrsregimes mit unterschiedlichen Zufahrtszeiten. Unübersichtlich, findet der Stadtrat. Und peilt seit rund einem Jahr eine einheitliche Regelung an, von der Augustiner- über die Metzger-, die Markt- und die Multergasse bis zur Gallusstrasse. Für alle soll die gleiche Regelung gelten, so die Idee.

Stadtrat verzichtet auf «ganzheitliche Behandlung»

Doch das Gewerbe reagiert entrüstet, der Stadtrat überdenkt seinen ursprünglichen Plan. Durch das Mitwirkungsverfahren zu diesem Thema sei der Stadtrat zum Entschluss gekommen, dass eine ganzheitliche Behandlung der einzelnen Stadtteile aufgrund ungleicher Verhältnisse wie zum Beispiel in der Fussgängerfrequenz oder der Anzahl Parkplätze nicht zweckmässig wäre, teilt er am Montag mit. «Die südliche Altstadt behält ihre aktuell geltenden Verkehrseinschränkungen ohne zusätzliche Änderung bei.»

Das heisst: Die Durchfahrt im Stiftsbezirk ist weiterhin verboten, Zubringerdienst und Güterumschlag sind weiterhin erlaubt. In der nördlichen Altstadt dürfen Lieferwagen, Lastwagen und Private werktags hingegen nur noch von 6 bis 11.30 zufahren. Nicht mehr bis 22 Uhr, wie heute. Sind sie später dran, benötigen sie eine Bewilligung der Polizei.

Mit dem Rollator durch die ganze Stadt

Das ärgert Uwe Albers, der die Gassengesellschaft Altstadt Nordwest präsentiert. «Wir empfinden es als stossend, dass für den südlichen Teil nicht das Gleiche gilt.» Nur weil in der südlichen Altstadt viele Verwaltungen ihren Sitz hätten, nur weil sich diese Behörden massiv und laut gewehrt hätten, lägen sie nun im Vorteil, so Albers.

Uwe Albers, Präsident der Gassengesellschaft Altstadt Nordwest. Bild: pd

«Aber uns Gewerbetreibenden, die vom Verkauf leben, will man das zumuten.»

Wie ihm, ergehe es der ganzen Gasse: «Alle Gewerbler sind enttäuscht.»

Die neue Regelung sei nicht alltagstauglich. Farben Müller etwa erhalte regelmässig grosse Kübel aus dem Ausland zugestellt. «Diese Lieferanten schaffen es nicht vor 11.30 Uhr hierher», sagt Albers. Sein Hörinstitut zähle viele betagte Kundinnen und Kunden. «Haben sie am Vormittag keine Zeit für einen Termin bei uns im Geschäft, müssten sie am Nachmittag mit Rollator vom Parkhaus durch die ganze Stadt fahren. Das kann es nicht sein.»

Eine «Verkomplizierung des Lebens»

Nächste Woche trifft sich die Gassengesellschaft Altstadt Nordwest, um das weitere Vorgehen zu besprechen. «Wir werden uns wehren», sagt Albers. Zur Zusammenkunft erscheinen auch Vertreter des Quartiervereins St.Mangen. Dessen Präsident Jürg Diggelmann sieht in der Beschränkung des Güterumschlags «grosse Probleme für das Gewerbe» und eine «Verkomplizierung des Lebens der Anwohnerinnen und Anwohner».

Jürg Diggelmann, Präsident des Quartiervereins St.Mangen. Bild: pd

Diggelmann denkt dabei an Beispiele wie diese: Wenn ein Handwerker den Geschirrspüler nur am Nachmittag anliefern kann, bräuchte es fortan eine Ausnahmebewilligung. Die Ski für ein paar Tage in den Bergen einladen? Nur morgens möglich, ohne ein Gesuch bei der Polizei stellen zu müssen. Und was ist mit dem Barbetreiber, der sein Lokal erst um 2 Uhr nachts schliesst, aber spätestens um 11.30 schon wieder die Einkäufe abgeladen haben muss? «Alles unnötig mühsam», meint Diggelmann.

Be- und Entladen eines Fahrzeugs müsse im Quartier St.Mangen den ganzen Tag über möglich sein, sagt er. «Ein fundamentales Anliegen von uns. Wir werden es mit rechtlicher Unterstützung einbringen.» Diggelmann wohnt seit 30 Jahren in der nördlichen Altstadt. Der Verkehr sei kein Problem, obwohl heute noch jede und jeder mit dem Auto in die nördliche Altstadt fahren könne. Diese allgemeine Zufahrtsmöglichkeit werde in Zukunft entfallen. «Die heute schon bescheidenen Fahrfrequenzen werden sich deshalb ohnehin stark reduzieren, ohne dass auch gleich der Güterumschlag verboten werden muss.»

Lüthi: «Südliche Altstadt hat andere Gegebenheiten»

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktorin Soziales und Sicherheit. Bild: Michel Canonica

Die zuständige Stadträtin Sonja Lüthi sagt, dass die Gleichbehandlung aller Gewerbetreibenden vom kantonalen Verwaltungsgericht gefordert worden sei. Und zwar im Nachgang zum Beschluss der Verkehrsanordnung für die Goliathgasse. Diese besage nämlich bereits seit 2009, dass dort die gleichen Regeln gelten sollten wie in der mittleren Altstadt (Zufahrt von 6 bis 13 Uhr). Allerdings wurde diese Anordnung nie umgesetzt. «Man hat auf die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl gewartet.»

Es liege am Ergebnis der Mitwirkung, dass die Altstadt nun doch nicht ein einziges einheitliches Verkehrsregime erhalte. «Wir haben zahlreiche Rückmeldungen erhalten, wonach die Gegebenheiten in der südlichen Altstadt zu stark vom Rest abweichen.» Die Platzverhältnisse rund um den Gallusplatz seien grosszügiger, die Passantenfrequenzen geringer. Zudem gebe es dort rund 100 Privat- und Kundenparkplätze. «Diesem Umstand wollen wir Rechnung tragen.»

Dass in der mittleren und nördlichen Altstadt künftig bereits um 11.30 Uhr und nicht wie bis anhin in der mittleren Altstadt erst um 13 Uhr Schluss sein wird mit Zufahrten, begründet Lüthi mit der grossen Zahl an Fussgängerinnen und Fussgängern um die Mittagszeit – und mit der Aussengastronomie. Diese werde aktuell durch den motorisierten Verkehr eingeschränkt und gewinne durch die neuen Zufahrtsbeschränkungszeiten an Attraktivität. Lüthi sagt, man werde die bald erforderlichen Ausnahmebewilligungen pragmatisch handhaben. «Es ist nicht das Ziel, jemandem Steine in den Weg zu legen.» Anfang 2023 werden die Verkehrsanordnungen öffentlich aufgelegt.