Toter nach Gewalt an Bahnhofstrasse St.Gallen: Erster Strafbefehl

Verhängnisvoller Streit Ein Toter nach Gewalt an der St.Galler Bahnhofstrasse: Strafbefehl zeigt erstmals auf, was in jener Nacht passierte Im vergangenen September hat ein 20-jähriger Mann im Zuge einer Auseinandersetzung in St.Gallen sein Leben verloren. Ein erster Beteiligter kassiert nun wegen Raufhandels und versuchter einfacher Körperverletzung eine bedingte Geldstrafe. Der Blick in den Strafbefehl offenbart, wie der Streit mit tödlichem Ausgang seinen Anfang nahm. Daniel Walt 19.05.2022, 09.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der schwer verletzte 20-Jährige wurde auf der St.Galler Bahnhofstrasse von einer Patrouille der Stadtpolizei aufgefunden. Bild: Stadt St.Gallen

(11. Mai 2021)

«Wir wollen die Stadt wachrütteln»: Das sagte im vergangenen September der erschütterte Stiefvater eines 20-Jährigen. Sein Sohn war an der St.Galler Bahnhofstrasse zum Opfer von Gewalt geworden und eine Woche später an den Folgen der Geschehnisse verstorben. Es war bereits die zweite Bluttat mit tödlichem Ausgang, welche die Stadt innert weniger Wochen erschütterte. Der Stiefvater des Verstorbenen kündigte einen Gedenkmarsch durch die Stadt an.

Nun liegt ein Strafbefehl zum Vorfall an der Bahnhofstrasse vor. Er gibt Aufschluss darüber, was an jenem Abend genau geschah. Er richtet sich gegen einen 29-jährigen Kosovaren, der beim verhängnisvollen Streit zwischen zwei Personengruppen mitmischte, ohne allerdings Hauptbeschuldigter zu sein.

Streit zwischen einem Paar aus Auslöser der Ereignisse

An jenem Abend waren drei Männer mit ihren jeweiligen Freundinnen gemeinsam als sechsköpfige Gruppe im Ausgang. Sie befanden sich im Vorgarten der Liegenschaft Bahnhofstrasse 7, gegenüber des «Ivy»-Clubs. In der Folge kam es zunächst zu einem Streit zwischen einem der Männer und seiner Partnerin, worauf sich der aussenstehende 29-jährige Kosovare einmischte. Die beiden Männer pöbelten sich gegenseitig an, worauf sich der 29-Jährige entfernte, in der Folge aber mit zwei Kollegen zum Vorgarten zurückkehrte.

Um etwa 2.30 Uhr kam es in ebendiesem Vorgarten dann zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den je drei Männern aus den beiden Personengruppen. Dabei schlug der Kosovare einem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, womit er zumindest in Kauf genommen habe, den Mann dabei zu verletzen, wie es im Strafbefehl heisst.

In der Folge flüchtete einer der Männer aus ersten Personengruppe zu einem Gebüsch. Dabei wurde er von zwei Personen aus der gegnerischen Gruppe verfolgt – der 29-jährige Kosovare, der nun den Strafbefehl erhielt, scheint nicht darunter gewesen zu sein. Der Flüchtende verletzte sich daraufhin derart schwer am gusseisernen Zaun, dass er zehn Tage später seinen Verletzungen erlag. Der starke äussere Blutverlust, der im Wesentlichen auf die Verletzung grosser Blutgefässe zurückzuführen gewesen sei, habe zu einem Multiorganversagen geführt, heisst es im Strafbefehl.

Im Jahr 2013 einschlägig vorbestraft

Der 29-jährige Kosovare hat sich an diesem Abend gemäss Strafbefehl des Raufhandels und der versuchten einfachen Körperverletzung schuldig gemacht. Der 2013 einschlägig vorbestrafte Mann erhält eine Geldstrafe in der Höhe von 60 Tagessätzen à 80 Franken. Sie wurde bedingt ausgefällt – vor allem deshalb, weil die letzte Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung schon mehrere Jahre zurückliege, wie aus dem Strafbefehl hervorgeht.

Zur Kasse gebeten wird der 29-Jährige trotzdem, und zwar mit 6652 Franken. Der Betrag setzt sich zusammen aus einer Busse von 960 Franken, den Kosten für die amtliche Verteidigung in der Höhe von 4335.70 Franken, besonderen Auslagen von 1006.30 Franken und Gebühren von 350 Franken. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Verfahren gegen die beiden Mittäter laufen noch

Wie ist der Stand des Verfahrens gegen die beiden Begleiter des 29-Jährigen, welche das spätere Todesopfer in die Hecke beziehungsweise zum Zaun trieben, wo sich der 20-Jährige die letztlich tödlichen Verletzungen zuzog? Beide Verfahren seien noch bei der Staatsanwaltschaft pendent, wobei aktuell keine weiteren Auskünfte dazu erteilt würden, antwortet Beatrice Giger, die Medienbeauftragte der St.Galler Staatsanwaltschaft.