Vergleich Die Strompreise steigen 2022 fast ohne Ausnahme in allen Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschach Wie bereits in den vergangenen Jahren steigen auch 2022 wieder in fast allen Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschach die Strompreise. An manchen Orten etwas mehr, an anderen etwas weniger. Zur Preiserhöhung führen unter anderem steigende Netznutzungskosten. Perrine Woodtli 24.09.2021, 17.00 Uhr

Strom kostet überall. Aber nicht überall gleich viel. Bild: Benjamin Manser

Egal ob beim Akkuladen des Smartphones über Nacht, bei der morgendlichen Dusche, beim Kaffeemachen, beim Arbeiten am Computer oder beim Fernsehen am Abend: Strom ist unser täglicher Begleiter. Doch nicht überall kostet der Strom gleich viel. So bezahlen Mörschwilerinnen und Mörschwiler beispielsweise weniger als die Muolerinnen und Muoler.

Das zeigt eine Auswertung von Daten der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom). Diese berechnet jedes Jahr den Strompreis für verschiedene Kategorien von Verbrauchern in allen Gemeinden der Schweiz (siehe Kasten). Als Regulierungsbehörde überwacht sie zudem die Preise im Elektrizitätsbereich und kann ungerechtfertigte Strompreiserhöhungen untersagen.

So funktioniert der Vergleich

Je nachdem, wie viel und zu welchem Zeitpunkt Strom verbraucht wird, gestaltet sich der Preis meistens anders. Ein Industriebetrieb, der vor allem in Randzeiten Strom bezieht, kann beispielsweise mit einem tieferen Preis pro Kilowattstunde (kWh) rechnen als ein Privathaushalt, wo mittags die Platten des Elektroherds erhitzt werden. Hinzu kommt, dass Grosskunden ihren Lieferanten frei auswählen dürfen. Um trotzdem Vergleiche anstellen zu können, unterscheidet die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) 15 Kategorien von Verbrauchern. Die Zahlen im Artikel beziehen sich auf die Kategorie H3, die einer 4-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd, Elektroboiler und einem jährlichen Verbrauch von 4500 kWh mit dem Standardprodukt des Stromversorgers entspricht. (red)

Gemäss den Zahlen von Elcom bezahlt eine Häggenschwiler Familie, die in einer 4-Zimmer-Wohnung mit einem Elektroherd und einem Elektroboiler wohnt und jährlich 4500 Kilowattstunden (kWh) Strom verbraucht, aktuell 18,53 Rappen pro kWh. In Steinach bezahlt sie wiederum 20,7 Rappen, in Berg 22,23 Rappen (siehe Grafik).

Aufs Jahr gerechnet macht das bei dem definierten Verbrauch teilweise einen Unterschied von einigen hundert Franken aus. Ein Beispiel: Zwischen Mörschwil und Berg beträgt der Unterschied pro Kilowattstunde knapp sieben Rappen. Jährlich macht das rund 300 Franken aus, die man in Berg mehr bezahlen muss.

Mehrere Faktoren beeinflussen den Strompreis

Nicht nur in den Regionen St.Gallen und Rorschach, sondern in der ganzen Schweiz variieren die Strompreise unter den verschiedenen Netzbetreibern teilweise erheblich. Die Konsumentinnen und Konsumenten bezahlen sowohl für die gelieferte elektrische Energie (Energietarif) als auch für den Stromtransport vom Kraftwerk bis ins Haus (Netznutzungstarif). Hinzu kommen kommunale und kantonale Abgaben sowie die Bundesabgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien und zum Schutz der Gewässer und Fische. Die Bundesabgabe ist überall gleich.

Gründe für die unterschiedlichen Preise sind laut der Elcom unterschiedliche Netzkosten und Energietarife. Die Unterschiede bei den Netzkosten kommen durch landschaftliche Gegebenheiten des Versorgungsgebiets, unterschiedliches Konsumverhalten und Effizienzunterschiede der Netzbetreiber zu Stande.

Differenzen beim Energietarif gibt es wegen Unterschieden beim ökologischen Strommix oder beim unterschiedlichen Anteil der Eigenproduktion. Netzbetreiber mit clever ausgehandelten Bezugsverträgen können gemäss der Elcom den Strom günstiger anbieten als Unternehmen mit viel teurerer Eigenproduktion. Hinzu kommen Unterschiede bei den Margen. Eine wesentliche Rolle spielen zudem Steuern und Abgaben an die Gemeinwesen, die landesweit stark variieren.

In fast allen Gemeinden wird der Strom teuerer

Die Strompreise ändern sich jeweils von Jahr zu Jahr. Die rund 630 Schweizer Netzbetreiber mussten bis Ende August ihre Stromtarife von 2022 der Elcom bekanntgeben. Ein Blick auf diese Zahlen zeigt: Der Strom wird in nahezu allen Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschacher teurer. Zur Preiserhöhung führen unter anderem steigende Netznutzungskosten der Schweizer Vorlieferanten sowie die Anpassung der Abgabe in den Energiefonds.

In manchen Gemeinden ist der Preisunterschied klein, beispielsweise in der Gemeinde Muolen. Dort liegt der Strompreis, bezogen auf das Berechnungsbeispiel, aktuell bei 19,51 Rappen pro kWh, ab Januar sind es 19,82. Auch in Berg ist der Unterschied marginal: Der Preis steigt von 22,23 auf 22,35 Rappen.

In anderen Gemeinden hingegen ist der Sprung grösser – zumindest in der gewählten Kategorie. Zahlt eine Häggenschwiler Familie in einer 4-Zimmer-Wohnung mit einem Elektroherd und einem Elektroboiler heute noch 18,53 Rappen pro kWh, blättert sie 2022 21,05 Rappen pro kWh hin. Das entspricht einer Erhöhung von 2,52 Rappen. Hochgerechnet auf die 4500 kWh sind das 113.40 Franken mehr im Jahr.

Häggenschwil gehört 2022 somit wie die Stadt St.Gallen, Wittenbach, Untereggen, Rorschach und Steinach zu jenen Gemeinden, in denen der Strom etwas mehr kostet als in einigen Nachbarorten. Spitzenreiter sind aber Eggersriet (22,55 Rappen pro kWh), Berg (22,35 Rappen pro kWh) und Horn (21,97 Rappen pro kWh).

Günstigerer Strom trotz Preisanstieg

Obwohl die Strompreise nahezu überall steigen, kann es sein, dass es für manche Verbraucherinnen und Verbraucher 2022 dennoch günstiger wird. In Thal beispielsweise wird der Strompreis zwar ebenfalls leicht erhöht. In jenem Bereich, den die Haushalte betreffen, geht der Strompreis 2022 um 0,04 Rappen hinauf. Bei der Netznutzung beträgt die Erhöhung 0,05 Rappen.

Je nachdem, welchen Tarif man aber wählt, senkt sich der Preis leicht – wie beim Beispiel der Familie in der 4-Zimmer-Wohnung. Diese zahlt nächstes Jahr nur noch 17,37 Rappen pro kWh statt den heutigen 19,2 Rappen. Die Mehrheit der Thaler Haushalte wird jedoch leicht mehr bezahlen müssen.

Am günstigsten ist der Strom 2022 in Tübach mit 16,11 Rappen pro kWh. Den Strompreis weder erhöht noch gesenkt hat als einzige Gemeinde die Stadt Rorschach: Dort bleibt mit 20,7 Rappen pro kWh alles beim Alten.