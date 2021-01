Vergleich Der grosse Stromreport: In diesen Gemeinden in der Region St.Gallen und Rorschach zahlen Sie am wenigsten für die Elektrizität Je nach Wohnort kann man mehrere hundert Franken Stromkosten pro Jahr sparen. In Mörschwil zahlt man beispielsweise deutlich weniger als in Berg. Auch St.Gallen oder Gossau schneiden besser ab. Das sind die Gründe dafür. Michel Burtscher 29.01.2021, 05.00 Uhr

Wer in der Gemeinde Mörschwil wohnt, spart nicht nur bei den Steuern, sondern auch beim Strom. Nirgendwo in den Regionen St.Gallen und Rorschach zahlt man derzeit weniger dafür. Am anderen Ende der Skala ist Berg, dort ist der Strom relativ teuer. Das zeigt eine Auswertung von Daten der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom). Diese berechnet jedes Jahr den Strompreis für verschiedene Kategorien von Verbrauchern in allen Gemeinden der Schweiz (siehe Kasten).

Das steckt hinter der Statistik Je nachdem, wie viel und zu welchem Zeitpunkt Strom verbraucht wird, gestaltet sich der Preis meistens anders. Ein Industriebetrieb, der vor allem in Randzeiten Strom bezieht, kann beispielsweise mit einem tieferen Preis pro Kilowattstunde (kWh) rechnen als ein Privathaushalt, wo mittags die Platten des Elektroherds erhitzt werden. Hinzu kommt, dass Grosskunden ihren Lieferanten frei auswählen dürfen. Um trotzdem Vergleiche anstellen zu können, unterscheidet die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) 15 Kategorien von Verbrauchern. Die Zahlen im Artikel beziehen sich auf die Kategorie H3, die einer 4-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd, Elektroboiler und einem jährlichen Verbrauch von 4500 kWh mit dem Standardprodukt des Stromversorgers entspricht. (red)

Ein Beispiel: Eine Familie wohnt in einer 4-Zimmer-Wohnung, hat einen Elektroherd, einen Elektroboiler und verbraucht jährlich 4500 Kilowattstunden (kWh) Strom. In Berg bezahlt sie gemäss den Zahlen der Elcom 22,23 Rappen pro Kilowattstunde, in Mörschwil hingegen nur 15,51 Rappen. Der Unterschied pro Kilowattstunde beträgt also fast sieben Rappen. Aufs Jahr gerechnet macht das bei dem definierten Verbrauch rund 300 Franken aus, die man in Berg mehr bezahlen muss.

Die Städte St.Gallen und Gossau liegen im Mittelfeld

Zu den teureren Gemeinden in der Region zählen auch Horn und Eggersriet mit 21,97 Rappen beziehungsweise 21,38 Rappen pro Kilowattstunde oder Rorschach und Steinach mit jeweils 20,7 Rappen. Eher günstig ist der Strom in Tübach mit 16,13 Rappen oder Steinach mit 17,51 Rappen. Die restlichen Gemeinden liegen irgendwo im Mittelfeld. In der Stadt St.Gallen bezahlt man in diesem Beispiel beispielsweise 19,37 Rappen pro Kilowattstunde, in Gossau sind es 18,33 Rappen.

Doch warum unterscheiden sich die Tarife in den Gemeinden so stark? Es gibt mehrere Faktoren, die den Strompreis beeinflussen: Die Konsumentinnen und Konsumenten bezahlen sowohl für die gelieferte elektrische Energie (Energietarif) als auch für den Stromtransport vom Kraftwerk bis ins Haus (Netznutzungstarif). Hinzu kommen kommunale und kantonale Abgaben sowie die Bundesabgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien und zum Schutz der Gewässer und Fische.

Erhebliche Unterschiede bei den Vertriebsmargen der Netzbetreiber

Die Bundesabgabe ist überall gleich, die Unterschiede im Strompreis ergeben sich also aus den anderen Faktoren. So gibt es laut der Elcom Unterschiede bei den Netzkosten aufgrund von topografischen Gegebenheiten, unterschiedlichem Konsumverhalten der Endverbraucher oder der Effizienz der Netzbetreiber. Differenzen im Energietarif wiederum ergeben sich aus dem ökologischen Produktemix oder aus einem unterschiedlichen Anteil an Eigenproduktion.

Netzbetreiber mit vorteilhaft ausgehandelten Bezugsverträgen im Energieeinkauf können den Strom beispielsweise günstiger anbieten als Unternehmen mit einem hohen Anteil an teurer Eigenproduktion. Zudem schlagen einige Netzbetreiber eine höhere Marge auf ihre Produkte. Eine wesentliche Rolle spielen bei einigen zudem die Abgaben an die Gemeinwesen, die schweizweit stark variieren.

Berg verfügt über wenige Grossabnehmer

Was bedeutet das nun mit Blick auf die Gemeinden in der Region? Nachfrage bei Sandro Parissenti, Gemeindepräsident von Berg. Er sagt: «Uns ist durchaus bewusst, dass der Strompreis in Berg hoch ist.» Aus der Bevölkerung habe es auch immer wieder Fragen dazu gegeben. Man orientiere dann jeweils – wenn möglich – in einem persönlichen Gespräch über die Preisgestaltung. Parissenti betont: «Für ein Werk in unserer Grösse sind die Skaleneffekte problematisch.»

Was er damit meint: Der grosse Preistreiber sei der Netznutzungstarif. Da die Elektra Berg kaum über Grossabnehmer verfüge, müssten diese Kosten auf relativ wenige Bezüger überwälzt werden. Zudem verfüge Berg über ein relativ grosses Versorgungsgebiet und in den letzten Jahren musste verhältnismässig viel Geld in die Netzinfrastruktur investiert werden.

Berg setzt auf einen Einheitstarif

Lukas Hess ist Leiter des Abonnentendienstes der Technischen Betriebe Mörschwil. Er sagt: «Wir beschaffen die Energie strukturiert über die Energieplattform und versuchen so einen möglichst tiefen Energiepreis zu erzielen.» Die Elektrizitätsversorgung Mörschwil sei zudem sehr schlank organisiert. Bei den Netznutzungskosten sei auch die Topografie des Netzes massgebend. Ein weitläufiges Netz, das aber nur wenige Kunden habe, sei zwangsläufig teurer als ein kompaktes Netz, in dem die Kosten auf viele Kunden verteilt werden könnten.

Die Gemeinde Berg setzt seit Anfang dieses Jahres beim Strom auf einen Einheitstarif. Die Kosten sind also gleich hoch, egal wann die Elektrizität verbraucht wird. «Wir wollen damit ein Umdenken herbeiführen», sagt Parissenti. Früher habe weniger bezahlt, wer in der Nacht Strom verbraucht hat. Heute sei das aber oft unsinnig, weil Fotovoltaikanlagen tagsüber Strom produzieren. Dieser solle auch dann verbraucht werden.