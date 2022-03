So verändern sich die Steuerfüsse in der Region St.Gallen

Vergleich Am meisten runter geht Goldach: So verändern sich die Steuerfüsse in den Gemeinden der Regionen St.Gallen und Rorschach dieses Jahr Finanzielle Auswirkungen der Coronakrise sind nicht zu spüren: In sieben Gemeinden in der Region sinken die Steuerfüsse dieses Jahr – sofern die Bürgerschaft zustimmt. Am ambitioniertesten ist man in Goldach. Dort soll der Steuerfuss um sieben Prozentpunkte sinken. Michel Burtscher 23.03.2022, 05.00 Uhr

So entwickeln sich die Steuerfüsse dieses Jahr - zumindest wenn es nach den Gemeinderäten geht. Grafik: Leoni Tobia

Die finanziellen Aussichten der Gemeinden in der Region war düster, als die Coronapandemie vor zwei Jahren ihren Anfang nahm. Man sprach von der grössten Wirtschaftskrise in Jahrzehnten, die folgen könnte. In den Rathäusern wurde deshalb vorsichtig budgetiert, der Steuerfuss im Jahr 2021 nur in drei Gemeinden gesenkt: Muolen, Berg und Rorschach. Die Unsicherheit über die Auswirkungen der Coronakrise auf die Finanzen sei noch immer gross, hiess es.

Mittlerweile ist klar: Die Gemeindefinanzen sind äusserst robust, die Folgen der Pandemie bisher klein oder gar nicht spürbar. Im Magazin des Schweizerischen Gemeindeverbands wurde es kürzlich so formuliert: «Die Gemeindefinanzen sind fast immun gegen Covid-19.» Es erstaunt darum nicht, dass dieses Jahr wieder mehr Gemeinden in der Region ihren Steuerfuss senken wollen. Das zeigt ein Blick die Steuerpläne, welche die Gemeinderäte der Bürgerschaft vorlegen wollen.

Mörschwil senkt mal wieder

Am ambitioniertesten ist man in Goldach: Dort soll der Steuerfuss um sieben Prozentpunkte sinken, von 98 auf 91 Prozent. Die Gemeinde stehe finanziell auf soliden Beinen, heisst es im Jahresbericht. Eine solche Reduktion lasse sich gut vertreten. In Mörschwil soll es – nach einigen Jahren Stagnation auf tiefem Niveau – wieder einmal eine Anpassung geben: von 75 auf 70 Prozent. Die Gemeinde gehört damit weiterhin zu den steuergünstigsten Gemeinden im Kanton.

Sinken soll die Steuerbelastung auch in Muolen (von 127 auf 125 Prozent), Tübach (von 82 auf 79), Rorschacherberg (von 96 auf 93), Gaiserwald (von 107 auf 103) und Häggenschwil (von 119 auf 115). In den restlichen Gemeinden bleibt der Steuerfuss voraussichtlich gleich, erhöht wird er nirgends (siehe Grafik).

Nun sind die Stimmberechtigten an der Reihe

Beschlossene Sache sind die Steuerfüsse für das Jahr 2022 an den meisten Orten aber noch nicht. Ausnahmen sind St. Gallen, Gossau, Wittenbach und Horn, wo sie von den Stadtparlamenten beziehungsweise den Stimmberechtigten bereits abgesegnet wurden.

In den restlichen Gemeinden steht diese Abstimmung noch aus. Sie erfolgt in den nächsten Wochen. Entweder an der Bürgerversammlung oder an der Urne. Meistens ist das aber nur Formsache – vor allem wenn der Steuerfuss sinkt. Wobei es in Goldach bereits Stimmen gab, die monierten, man gehe zu wenig runter. Auch in Thal wurde eine Steuerfusssenkung gefordert.