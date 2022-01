Vereinsleben Abgesagte Unterhaltungen, eingeschränkter Trainingsbetrieb, fehlende Einnahmen: So wirkt sich Corona auf die Turnvereine in den Regionen St.Gallen und Rorschach aus Aufgrund der Coronapandemie fielen in den letzten zwei Jahren nahezu alle Turnunterhaltungen ins Wasser. Das hat für die Vereine auch finanzielle Auswirkungen. Viele bedauern aber vor allem die Tatsache, dass das Vereinsleben leidet. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Akrobatische Zeitreise: Der Turnverein Gossau lud letztmals Ende 2019 zu seiner Turnshow in den Fürstenlandsaal. 150 Athletinnen und Athleten zeigten 13 Nummern zum Thema «Weisch no früehner?». Michel Canonica (23. November 2019)

Sie gehören zu den Höhepunkten im Jahr. Nicht nur für die Vereinsmitglieder selber, sondern für das ganze Dorf. Die Rede ist von den Turnunterhaltungen. Bei zahlreichen Turn- und Sportvereinen hat es jahrelange Tradition, dass sie regelmässig zum Unterhaltungsabend einladen. Und an diesem das Publikum mit einer Mischung aus Musik, Comedy und Kunststücken auf eine Kreuzfahrt oder nach Hollywood mitnehmen. Bei der Auswahl des Mottos und bei den Kostümen lassen die Turnerinnen und Turner ihrer Kreativität jeweils freien Lauf.

Doch seit zwei Jahren ist alles anders. Aufgrund der Coronapandemie fanden in den vergangenen beiden Jahren kaum Unterhaltungen statt. Immer und immer wieder mussten die Vereine nicht nur diese, sondern auch zahlreiche andere beliebten Anlässe verschieben.

Eine Turnunterhaltung im Fernsehen statt live

In Häggenschwil fand letztmals 2018 eine Turnunterhaltung statt. Diese wird alle zwei Jahre durchgeführt und hätte 2020 wieder über die Bühne gehen sollen. Hätte. Denn der TSV Häggenschwil musste den Anlass aufgrund von Covid-19 kurzfristig um ein Jahr verschieben. 2021 dann das gleiche Spiel: Der Verein verschob die Unterhaltung auf März 2022 und erst kürzlich erneut auf 2023. Vereinspräsident Manuel Hafner sagt:

«Unter den aktuellen Umständen ist das Üben für die Turnershow kaum möglich.»

So wie dem TSV Häggenschwil geht es vielen Vereinen. Der TV Cervus Andwil-Arnegg lud anfang 2020, just vor dem Ausbruch der Pandemie, zu seinem letzten Unterhaltungsabend. Seither musste dieser immer abgesagt werden. Genau wie in Engelburg. Dort will der TSV Engelburg nun im Spätherbst dieses Jahres zurück auf die Bühne. Geplant sind drei Unterhaltungsabende unter dem Motto Sportsawards.

Im Nachbardorf wurde man derweil kreativ. Die letzte Unterhaltung des TV Abtwil-St.Josefen fand 2019 statt, im November 2021 wäre die nächste gewesen. «Wir haben uns im OK zum Glück früh dazu entschieden, keine gewohnte Unterhaltung durchzuführen, weil die Coronasituation sehr unsicher war», teilt Vereinspräsident Manuel Mock mit.

Stattdessen beschloss der Verein, einen Film unter dem Motto «TV im TV» zu drehen und zu verkaufen. Dieser konnte auf einem USB-Stick oder via Link bestellt werden und soll laut Mock im Februar fertig sein.

«So hatten die Turnerinnen und Turner wieder ein Ziel vor Augen und konnten auf etwas hintrainieren.»

Die nächste Turnunterhaltung in Abtwil findet voraussichtlich im November 2023 statt. Ebenfalls im November 2023 soll die Turnshow des TV Gossau über die Bühne gehen, nachdem der Verein diese 2021 absagen musste.

In Steinach will man die Unterhaltung bereits in diesem November wieder durchführen, und zwar unter dem Motto Flimmerkiste. Nachdem die Veranstaltung 2020 ins Wasser fiel, entschied der Verein, 2021 eine kleine Unterhaltung mit den Kindern durchzuführen. Nun freue man sich auf die nächste Unterhaltung im gewohntem Rahmen, sagt Nicolas Vuichet, Präsident des STV Steinach.

2019 fand die Unterhaltung des Turnvereins Abtwil-St.Josefen unter dem Motto Broadway statt. Urs Bucher (16.November 2019)

«Es schmerzt, dass man Mitglieder nun ausschliessen muss»

Corona wirkt sich aber nicht nur auf das Jahresprogramm der Vereine aus, sondern auch auf den Trainingsbetrieb. Dieser ist aufgrund der Massnahmen teilweise eingeschränkt, zeitweise waren die Turnhallen ganz geschlossen. Die Trainings in den einzelnen Vereinen laufen unterschiedlich ab. Manche Riegen haben den Turnbetrieb eingestellt, andere turnen mit 2G-plus-Zertifikat, andere mit Masken.

Manche Riegen haben das Training zudem nach draussen verlegt. Beispielsweise in Mörschwil und Häggenschwil. «Das macht bei den aktuellen Temperaturen aber auch nicht so viel Spass», sagt Manuel Hafner vom TSV Häggenschwil. Die Jugendabteilung könne zum Glück das wöchentliche Training durchführen.

Auch Karin Keiser, Präsidentin des TV Gossau, freut es, dass die Trainings mit den Kindern und Jugendlichen wieder stattfinden können. «Es schmerzt uns aber, dass man Mitglieder, welche die 2G-Zertifikatspflicht nicht erfüllen, nun ausschliessen muss», sagt sie.

«Zum Glück haben wir nur noch wenige Mitglieder, die das betrifft.»

Man sei froh, dass die Trainings stattfinden können, sagt Manuel Mock vom TV Abtwil-St.Josefen. Auch wenn die Erwachsenen halt Masken tragen müssten. «Wir sind optimistisch und hoffen, dass wir dieses Jahr auch wieder an Wettkämpfen teilnehmen können.»

Die Vereine sind froh, dass zumindest Kinder und Jugendliche wieder normal trainieren können. Benjamin Manser (Gossau, 16. Februar 2015)

Auch das Vereinsleben leidet

Einige Gruppen, die derzeit nur eingeschränkt oder gar nicht turnen, haben ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt. So beispielsweise in Waldkirch und in Mörschwil, wo manche Gruppen stattdessen nun gemeinsam wandern gehen. Als Kompensation, aber auch um die Kameradschaft zu pflegen. Denn durch Corona leidet auch das Vereinsleben, heisst es unisono bei den Vereinen.

«Corona hat das Vereinsleben stark beeinträchtigt», sagt etwa Rico Fuchs, Präsident des TV Horn. «Immerhin konnten wir 2021 wieder eine Turnfahrt, ein Sommerfondue, eine Weindegustation und anderes durchführen.» Jonas Helfenberger vom TV Cervus Andwil-Arnegg sagt:

«Uns fehlen die geselligen Anlässe, aber wir machen weiter.»

Der STV Wittenbach hat derweil noch ein ganz anderes Problem. «Das Hauptthema, das uns während der Coronapandemie beschäftigt, ist das Suchen von Leitern aber auch Neumitglieder», sagt Co-Präsidentin Bettina Tanner. «Durch die Einschränkungen, aber auch durch diverse Anlässe, die abgesagt wurden, wurde unsere wichtigste Plattform für Werbung eingeschränkt: die Mund-zu-Mund-Werbung.»

Die Haupteinnahmequellen fehlen

Abgesagte Anlässe, eingeschränkter Betrieb und ein Vereinsleben, das auf der Strecke bleibt. Hinzu kommen die finanziellen Auswirkungen. Denn nebst Beiträgen von Mitgliedern und Gönnern spülen vor allem Anlässe Geld in die Vereinskassen. So fehlen den Vereinen zahlreiche Einnahmen von Dorfanlässen, an denen sie mitwirken. «Wir leben derzeit von unseren Reserven», sagt Manuel Hafner vom TSV Häggenschwil.

Auch dem TV Berg fehlen die Einnahmen aus verschiedenen Anlässen. Die Pandemie habe finanziell aber glücklicherweise keine Spuren hinterlassen, sagt Interimspräsident Stefan Brandes.

«Wir werden weiterhin von der Gemeinde Berg und auch von unseren Passivmitgliedern unterstützt. Diese Beiträge sind extrem wertvoll und wir sind dafür sehr dankbar.»

Netterweise habe auch das Bundesamt für Sport bei den Jugend+Sport-Beiträgen einen Sonderbeitrag ausbezahlt und der Schweizerische Turnverband auf einen Teil der Mitgliederkosten verzichtet. «Im Gegenzug haben wir uns entschieden, unseren Leitern weiterhin ihre bescheidene Entschädigung in vollem Umfang auszuzahlen, auch wenn nicht alle Trainings stattfinden konnten.»

Die Finanzen sind eher nebensächlich

Auch bei den anderen Vereinen tragen die Unterstützungsbeiträge sowie zusätzliche Zustupfe von den Sponsoren dazu bei, die Finanzen im Lot zu halten. Einigen Vereinen werden zudem die Turnhallen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

«Für uns als grossen Verein, der Mitglieder im Alter zwischen 14 und 80 Jahren in den Turnstunden hat, ist es wichtiger, dass alle Mitglieder, die es wollen, den wöchentlichen Trainings sowie den sozialen Kontakten nachgehen können», betont Stefan Ziegler, Vizepräsident des TSV Waldkirch. Da sei das Finanzergebnis im Moment eher nebensächlich.

Auch Marco Sanwald vom TSV Engelburg sagt, dass nicht das Finanzielle im Vordergrund stehe, sondern dass man den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein abwechslungsreiches Sportprogramm anbieten könne. «Auch in der Pandemie.»

