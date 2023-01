Bald trommeln Gossauer Tambouren auf neuen Instrumenten

VEREINE Neue Instrumente, neue Uniformen: Gossauer Tambouren wollen 130'000 Franken zusammentrommeln Bald spielt der Tambourenverein Fürstenland Gossau auf Holz statt auf Metall. Er sammelt 130‘000 Franken für 28 zeitgemässe Trommeln und Bekleidung. Rita Bolt Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Die Tambouren unter der Leitung von Etienne Naef proben im Alten Schützenhaus in Gossau. Sie bereiten sich auf das Eidgenössische Wettspiel in Savièse vor. Bild: Rita Bolt

An Eidgenössischen Wettspielen trommelt der Tambourenverein Fürstenland Gossau in der höchsten Stärkeklasse und räumt seit Beginn der Kategorie «Trommel und Perkussion» mit seinen Metalltrommeln Schweizer-Meister-Titel ab: 2002 in Sierre, 2006 in Basel, 2010 in Interlaken, 2014 in Frauenfeld, 2018 in Bulle. Die Gossauer sind in dieser Kategorie bisher ungeschlagen. Und das soll so bleiben.

Den Schweizer-Meister-Titel in Savièse von Ende Juni werden die Gossauer bereits auf neuen Trommeln verteidigen. «Wir haben die benötigten 80‘000 Franken für neue Trommeln beisammen», sagt Ramon Heim, Präsident des Tambourenvereins Fürstenland. Die Freude über den Geldsegen und die neuen Trommeln ist gross. Denn in der 90-jährigen Geschichte des Vereins habe es noch nie eine Neuinstrumentierung gegeben.

Zeitgemässe Instrumente nötig, um weiterhin zu gewinnen

Der Tambourenverein kann nun 28 Holztrommeln anschaffen. «Die innere Schicht ist aus Ahorn, die Aussenschicht aus Nussbaum aus der Schweiz», erklärt Vorstandsmitglied und Kommunikationsverantwortlicher Robert Rüttimann. Die Besonderheit einer Holztrommel sei, dass sie einen klaren und hellen Klang in jeder Lautstärke erzeuge und das sei für anspruchsvolle Trommelvorträge essenziell. Der Präsident sagt:

Ramon Heim, Präsident des Tambourenvereins Fürstenland Bild: pd

«Wenn wir Gossauer weiterhin zu den Besten zählen wollen, müssen wir auf zeitgemässen Instrumenten spielen.»

Die Gossauer Trommler wollen die neuen Instrumente nicht in alten Uniformen spielen: Sie wollen in neuen, schnittigen Kleidern auftreten. Die letzte Neuuniformierung war 1997. «Man sieht es unseren Hosen und Jacken an, dass sie trotz guter Pflege ausgedient haben», sagt Rüttimann, der wie Präsident Heim in den Reihen der Tambouren steht. Zudem sei der Schnitt der Jacken aus der Mode.

Wie soll die neue Uniform denn aussehen? Heim und Rüttimann lachen und sagen: «Das wissen wir selber noch nicht.» Die Neuinstrumentierung habe Vorrang gehabt. Jetzt, da die Summe für die Holztrommel vorläge, könne mit der Planung der Uniform begonnen werden. Die Neuuniformierung kostet weitere 50‘000 Franken. Noch ist das Geld nicht zusammen. Der Tambouren-Vorstand ist aber zuversichtlich, dass die Uniformweihe im nächsten Jahr wie geplant stattfinden kann.

Mit Festbeizli eigenen Beitrag geleistet

Die Neuinstrumentierung und die Neuuniformierung kosten insgesamt 130‘000 Franken – ein rechter Batzen für einen Verein. «Wir haben ein Gremium gebildet, das sich mit der Geldbeschaffung befasst. Wir haben sie auf verschiedene Standbeine verteilt», sagt Rüttimann. Bisherige Sponsoren und private Unterstützer hätten ein «Päckli» mit einer kleinen symbolischen Basler-Trommel erhalten, es habe ein Crowdfunding von Raiffeisen gegeben und nicht zuletzt habe der Verein seinen eigenen Beitrag leisten wollen. Das hat er am Festival der Chöre im vergangenen Juni getan. Dort führten die Tambouren auf der Bundwiese eine Festbeiz. Diese sei immer gut gefüllt gewesen.

«Das Beizli war der Start für die Sammelaktion gewesen», sagt der 30-jährige Rüttimann. «Insgesamt haben wir jetzt aus allen Aktionen total etwa 100‘000 von 130‘000 Franken erreicht», sagt der 26-jährige Heim, der dem Verein seit zwei Jahren als Präsident vorsteht. Schon sein Vater, Kurt Heim, war ein begeisterter Trommler und viele Jahre Präsident des Vereins. Vater und Sohn hätten daheim in Andwil jeweils auf den «Böckli» zusammen geübt. Genauso haben es Robert Rüttimann und sein Vater Bruno in Niederbüren gemacht. Heim und Rüttimann haben beide als Dreikäsehoch zu trommeln angefangen.

Gossauer in einem der besten Konzertsäle Europas

Beide gehören zudem zu jener Formation, die in Kimonos auf den japanischen Kodo-Trommeln Spektakuläres zeigt. Diese Show des Tambourenvereins sei einzigartig. Kürzlich wurden die Gossauer ans «Tattoo on Stage» ins KKL Luzern eingeladen. «In einem der besten Konzertsäle Europas neben den weltweit erfolgreichsten Showbands und Militärorchester aufzutreten, war ein Highlight und ein grosses Privileg», schwärmen Heim und Rüttimann.

Bereits vor 20 Jahren haben die Gossauer unter der Leitung von Roman Lombriser – er ist Präsident des Schweizer Tambouren- und Pfeiferverbands - mit dem «Show-Trommeln» begonnen: Auf Fässern oder Tischen, mit Geschirr oder leuchtenden Stäben, mit blossen Händen – eigentlich mit allem, was nicht niet- und nagelfest ist. Und füllen mit ihren Konzerten die Säle.

Unter die besten drei vorstossen

Der Tambourenverein Fürstenland unter der musikalischen Leitung von Etienne Naef gehört derzeit zu den erfolgreichsten Trommelsektionen der Schweiz – und dies mit Metalltrommeln. Führen die Holztrommeln ganz an die Spitze? «Vorne ist es eng», sagt Ramon Heim. Das Ziel sei es dennoch, unter die ersten drei vorzustossen.

Am Jahreskonzert vom 26. März im Fürstenlandsaal werden die Gossauer mit den neuen Holztrommeln auftreten, allerdings noch in den «alten» Uniformen.

www.tambourengossau.ch

