Buchhaus Lüthy öffnet in St.Gallen - die Konkurrenz ist besorgt

Verdrängungskampf «Darauf haben wir nicht gewartet»: Buchhaus Lüthy eröffnet in der St.Galler Altstadt – die Konkurrenz ist besorgt Mehrere Buchhändlerinnen des Rösslitors haben gekündigt. Sie wechseln zum neuen Buchhaus Lüthy, das am 11. Oktober in der Multergasse eröffnet. Melissa Müller Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 11. Oktober eröffnet die Buchhandelskette Lüthy im ehemaligen H&M an der Multergasse 41 ein Buchhaus. Bild: Benjamin Manser

«Darauf hat niemand gewartet», sagt die St. Galler Buchhändlerin Leonie Schwendimann von der «Rose» im Klosterviertel. Der Markt für Bücher in St. Gallen sei gesättigt. Am 11. Oktober eröffnet jedoch das Solothurner Familienunternehmen Bücher Lüthy in der St. Galler Altstadt im ehemaligen H&M ein dreistöckiges Buchhaus – samt Café mit Blick auf die Multergasse und die Neugasse. Als Buchhandelskette stelle Lüthy aber eher eine Konkurrenz für das Rösslitor dar als für kleine Buchhandlungen mit ausgesuchtem Sortiment, meint Schwendimann.

Auch Lea Aeple von der Buchhandlung Comedia ist nicht begeistert von der neuen Konkurrenz aus Solothurn: «Die Leserinnen und Leser werden durch eine neu eröffnete Buchhandlung nicht mehr.» Aeple befürchtet, dass Bücher Lü­thy Kundschaft von den bestehenden Buchhandlungen abzieht, sowie auch institutionelle Kunden wie Bibliotheken.

«Das macht uns selbstverständlich Sorgen.»

Lea Aeple von der Buchhandlung Comedia. Bild: Ralph Ribi

Auch Lüthy will Mangas anbieten – wie die Comedia

Die Comedia ist in St.Gallen die erste Adresse für Fans von Mangas und Comics. Aber bald nicht mehr die einzige: Auch Bücher Lüthy will laut Marketingleiter David Bucher ein grosses Manga- und Comicsortiment anbieten. Man setze auch auf Belletristik, Spiele, Kinder- und Jugendbücher: «Wir wollen die ganze Familie ansprechen.» Bei den Sachbüchern will Bücher Lüthy einen Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft und Recht setzen, um das HSG-Publikum abzuholen.

Mehr Freiheiten für Buchhändlerinnen

Wie will ein auswärtiger Player aus Solothurn in St.Gallen Fuss zu fassen? Man wolle sich gut integrieren, sagt Bucher. Mehrere Buchhändlerinnen und Buchhändler vom «Rösslitor» wechseln zu Lüthy. Wie man hört, haben sie dort mehr Freiheiten und können das Sortiment mitgestalten. «Unser zehnköpfiges Team um Filialleiter Christian Dreier besteht aus langjährigen und bekannten St.Galler Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die die Region und Kundschaft gut kennen», bestätigt der Marketingleiter.

Orell Füssli äussert sich auf Anfrage nicht zu den Mitarbeitenden, die zur Konkurrenz wechseln. Auf die Frage, ob der Buchmarkt in St. Gallen übersättigt sei, schreibt Mediensprecher Nic Weidmann zurück: «Als grösster Schweizer Buchhändler mit 48 Standorten in der ganzen Schweiz sind wir der Meinung, dass es genügend Platz für alle gibt.» Man sehe weitere Buchhandlungen nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung.

«Je mehr Buchhandlungen, desto besser.»

Was unterscheidet Bücher Lüthy von Orell Füssli? David Bucher sagt: «Wir sind ein Familienunternehmen, in vierter Generation geführt von Simone Lüthy und Roman Horn.» Die Firma ist auf Expansionskurs, betreibt 20 Buchhandlungen und beschäftigt rund 200 Buchhändlerinnen und Buchhändler. Sie ist zudem Partnerin der Solothurner Literaturtage. Lüthy plant im neuen Buchhaus in St.Gallen den ganzen Herbst Lesungen: mit Globi, Usama al Shahmani, Franz Hohler und Thomas Hürlimann.

Gründerin der «Rose» tritt kürzer

Auch Buchhändlerin Leonie Schwendimann organisiert regelmässig Lesungen. Als sie vor 17 Jahren ihre kleine Buchhandlung zur Rose in der Nähe des Klosterplatzes eröffnete, hatte niemand darauf gewartet. Dennoch gelang es ihr, einen treuen Kundenstamm aufzubauen. Die «Rose» wurde 2017 «Buchhandlung des Jahres». Der Laden ist stets gut besucht, obwohl die Auswahl nicht wahnsinnig gross und der Platz beschränkt ist. Was ist das Geheimnis der «Rose»?

Leonie Schwendimann in der preisgekrönten Buchhandlung zur Rose. Bild: Ralph Ribi

Leonie Schwendimann wählt aus den zahllosen Neuerscheinungen, die auf den Markt kommen, stilsicher aus. Sie und ihre Mitarbeiterinnen empfehlen Bücher, die sie selber gelesen haben und von denen sie begeistert sind. «Leonie präsentiert auf ihrem Ladentisch, was gerade wichtig ist. Das gelingt ihr sehr gut», sagt ein Stammkunde. «Ich weiss: Wenn ich zu Leonie gehe, bekomme ich etwas Gutes.» Doch nun arbeitet Schwendimann, die kürzer tritt, ihren Nachfolger Stefan Bertschi ein; Der Quereinsteiger ist ab 1. Januar neuer Inhaber der «Rose».

«Bei uns findet man ein kleines Bullerbü»

Bücher Lüthy richtet an der Multergasse eine grosse Kinderbuchabteilung ein, prominent platziert beim Eingangsbereich. Was sagt Sonja Breuss, die den Kinderbuchladen in der Kugelgasse führt, dazu? «Meine Kundschaft kauft bewusst in kleinen Läden ein», sagt die Inhaberin. Im ihrem bunten Laden gibt es in jeder Ecke etwas zu entdecken: Plüschesel, Spiele, Kinderbuchklassiker. «Bei uns kann man das Liebevolle in der Seele anklingen lassen.»

Sonja Breuss in ihrem Kinderbuchladen. Bild: Lisa Jenny

Das Schaufenster versetzt einen zurück in die Kindheit. Es ist mit einem vierstöckigen Mäusepuppenhaus dekoriert. Die pensionierte Kindergärtnerin Esther Grob hat es aus alten Holzkisten gezimmert. Jede Kiste ist ein liebevoll ausstaffiertes Zimmer. Es gibt Stoffmäuse, die eine Party feiern, in einer Boutique Kleider anprobieren oder zu Bett gehen.

Das Mäusehaus im Schaufenster lockt eine Passantin an. Bild: Benjamin Manser

Der Kinderbuchladen ist für Sonja Breuss «ein kleines Bullerbü – eine heile Welt, gemüthaft und ein bisschen handgestrickt.» Sie ist gespannt, ob sich das neue Bücherhaus auf ihren Laden auswirken wird. Grosse Sorgen macht sie sich nicht: «Die Welt ist unberechenbar, man weiss sowieso nicht, was kommt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen