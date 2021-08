Protzraser lähmen die Stadt Rorschach

Schaufahren Sommerferien und Baustellen haben etwas Entspannung gebracht: Die Stadt Rorschach bereitet sich dennoch auf die Rückkehr der Protzraser vor Noch bis zum Sommer 2024 dauert in Rorschach die Sanierung und Modernisierung der Hauptstrasse. Seit Beginn der Bauarbeitern im April und der damit verbundenen Reduzierung auf eine Fahrbahn, hat der Lärm durch Schaufahrer ein wenig nachgelassen. Stadtpräsident Röbi Raths rechnet nach den Sommerferien mit einer neuerlichen Verschärfung des Poserproblems und mahnt dringend eine Lösung für die gesamte Region an. Rudolf Hirtl 13.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Hauptstrasse in Rorschach ist eine einzige Baustelle: Das wird noch bis Sommer 2024 so bleiben. Bild: Rudolf Hirtl

Es ist heiss in der Stadt. Die Häuser nehmen die Wärme auf, speichern sie und geben sie dann langsam wieder ab. Die knapp 26 Grad fühlen sich an wie 30 Grad und die Bauarbeiter, die mit der Sanierung der Hauptstrasse beschäftigt sind, schwitzen unter ihren gelben Helmen. Seit April wird die wichtigste Rorschach Durchgangsstrasse einspurig geführt. Die Bauarbeiten auf dem Abschnitt Ost von der Einmündung Kirchstrasse beim Rathaus bis zum Abzweiger Signalstrasse dauern noch bis Dezember. Das Gesamtprojekt wird voraussichtlich im Sommer 2024 abgeschlossen.

Zum Baustart hoffte Stadtpräsident Röbi Raths, dass Rorschach dadurch für die Poserszene seinen Reiz verliert. Ein Augenschein vor Ort am Donnerstag zeigt denn auch, zumindest tagsüber scheint das sinnfreie Schaufahren durch Rorschach abgenommen zu haben. Nur vereinzelt lässt einer der PS-Protzer seinen getunten Wagen aufheulen.

Am Feierabend ist es vorbei mit der Beschaulichkeit

«Wir spüren zwar bezüglich Spassfahrer tatsächlich die Ferienzeit. Auch die Baustelle macht sich bemerkbar, doch das Poserproblem hat sich nicht in Luft aufgelöst, sondern nur verlagert. Nun haben wir an den oberen Strassen, etwa der Promenadenstrasse, hörbar mehr Lärm durch Automobilisten, die ihre Wagen mit quietschenden Reifen und dröhnenden Motoren beschleunigen», sagt Raths. Dies habe auch damit zu tun, dass die Poser wegen des Einbahnverkehrs im Zentrum und an der Churerstrasse, die ebenfalls saniert wird, grössere Schlaufen drehen würden. Viele davon fahren auch über die Thalerstrasse durch Rorschacherberg, um dann wieder in die Stadt zu fahren.

Die Sanierung der Churerstrasse zwischen Bahnhof und Bellevue dauert noch bis Mitte Dezember. Bild: Rudolf Hirtl

Auch wenn es etwas ruhiger ist, nach Feierabend ist sichtbar, dass dieselben Autos bis zu zehnmal an den gut besetzten Cafés und vorbeifahren. Vor allem der Bereich zwischen Kornhaus-Übergang und Hafenbahnhof wird für das Schaufahren genutzt. Die Protzerkarren werden runtergeschaltet, damit es laut knallt, und dann mit quietschenden Reifen beschleunigt. «Ich hoffe, dass wir bei der Bekämpfung des Problems zur Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt bald einen Schritt vorwärts machen können», so der Stadtpräsident. Er sei kürzlich in Südtirol gewesen. Dort werde in den Städten konsequent 30 gefahren. Das wünsche er sich auch für Rorschach, wenigstens am Wochenende. «Bis zum Schluss der Sanierungsarbeiten 2024 müssen wir zwingend für die ganze Region eine gute Lösung haben.»

Polizei hat über 40 Poser zur Anzeige gebracht

Nach Einschätzung der Kantonspolizei St. Gallen ist die Situation auf den Strassen in Rorschach momentan ruhig. «Durch die zahlreichen Baustellen ist das Fahren in Rorschach und Umgebung eher unattraktiv. Zudem spüren wir die Hauptferienzeit, was die Poser betrifft. Zusätzlich stellen wir fest, dass die vielen Kontrollen und Verzeigungen eine Beruhigung bezüglich der Poser gebracht haben», sagt Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kapo.

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kapo. Bild: Tobias Garcia



Ein spürbares Verschieben der Poser in andere Ortschaften, weil die Strassen in Rorschach zu schmutzig sind für die polierten Wägelchen, stelle die Kantonspolizei derzeit nicht fest. Hanspeter Krüsi sagt: «Nach wie vor ist Rorschach ein Hotspot. Die umliegenden Gemeinden, also in Rorschacherberg, Goldach, Steinach und Thal sind nicht so stark betroffen wie die Stadt Rorschach.» Dennoch sei es auch in diesen umliegenden Gemeinden in den vergangenen Wochen zu einigen Verzeigungen gekommen.

Kapo nutzt Beobachtungen aus der Bevölkerung

Ist zu befürchten, dass die Auspuffbelästigungen durch Protzraser nach den Sommerferien wieder zunehmen? Der Polizeisprecher sagt dazu: «Mit den Ferienrückkehrern wird es bestimmt eine Zunahme im Strassenverkehr geben. Wie sich die Autofahrerinnen und Autofahrer verhalten, wird sich zeigen. Wir beobachten die Situation und stehen im Austausch mit den Gemeinden. Ebenso beziehen wir Meldungen aus der Bevölkerung in unsere Beobachtungen und Einsatzdispositive mit ein.»

Experten der Motorfahrzeugkontrolle unterstützen die Polizei

Schaufahrer mit ihren Protzkarren gehören auf den Rorschacher Strassen zum Alltag. Bild: Rudolf Hirtl





Was heisst das genauer, welche Strategie fährt die Kantonspolizei bezüglich Poser? Wir führen in unregelmässigen Abständen Schwerpunktkontrollen durch. Dabei stehen Mitarbeiter im Einsatz, die sich mit der Thematik Poser beziehungsweise den technischen Abänderungen der Fahrzeuge sehr gut auskennen. Diese Mitarbeiter arbeiten in verschiedenen Dienststellen und werden für die Kontrollen zusammengezogen», so Krüsi. Zudem werde die Kapo von Experten der Motorfahrzeugkontrolle unterstützt. Dies im fachlichen und auch logistischen Bereich (Fahrzeuglift Prüfstelle). Zusätzlich würden im täglichen Dienst spezielle Fahrzeuge kontrolliert und konsequent zur Anzeige gebracht. Krüsi sagt:

«Seit April bis Anfang August des laufenden Jahres wurden im Raum Steinach/Goldach/Rorschach/Thal 44 Autofahrer zur Anzeige gebracht. Dies aufgrund technisch abgeänderter Autos oder ihres Fahrverhaltens.»