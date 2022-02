HSG St.Gallen: Neues Programm öffentliche Vorlesungen

Veranstaltungsreihe Wie sich St.Galler im 19. Jahrhundert berauschten – die öffentlichen Vorlesungen der HSG beleuchten Regionales Wissen für Nichtstudierende: Vor über 100 Jahren wurde an der Universität St.Gallen die erste öffentliche Vorlesung gehalten. Das neue Programm des Sommersemesters 2022 unterscheidet sich stark von damals. Was gleich geblieben ist: Die öffentlichen Vorlesungen stehen allen offen. Julia Nehmiz 17.02.2022, 17.00 Uhr

Einige der öffentlichen Vorlesungen werden im neuen HSG-Learning-Center Square stattfinden. Bild: Belinda Schmid

Keine leichte Kost, was ein HSG-Professor vor 123 Jahren vortrug: «Kulturhistorische Erläuterungen zum florentinischen Geldverkehr und Humanismus» lautete der Titel der allerersten öffentlichen Vorlesung. Das war 1899. Die Handelsakademie St.Gallen, wie sie damals hiess, war erst ein Jahr zuvor gegründet worden. Mit dem öffentlichen Vorlesungsangebot, für alle zugänglich, wollte sich die Handelsakademie bei Stadt und Region bedanken. Im Sommersemester 1899 startete man das Angebot – mit eben jenem Vortrag zum florentinischen Geldverkehr.

123 Jahre später gibt es dieses Angebot noch immer, deutlich ausgebaut. Nächste Woche startet das Programm der öffentlichen Vorlesungen zum Sommersemester 2022. 38 Vortragsreihen sind gelistet, sechs davon werden online durchgeführt. Die anderen Vorlesungen finden als Präsenzveranstaltung statt. Die meisten Vorlesungen werden im HSG-Gebäude gehalten, vier im neu eröffneten Learning-Center Square, andere an Veranstaltungsorten quer durch die Stadt. Als wolle die Universität unterstreichen, Teil der Stadt zu sein und nicht abgehoben auf dem Rosenberg zu forschen und zu lehren.

Das Angebot ist breit aufgestellt. Wettmanipulationen im Sport, Digitalisierung im Bankensektor, wie man gesund alt wird, wie Kinder und Jugendliche die Coronakrise erlebten, Frauenklöster in der Ostschweiz oder hin zu philosophischen Fragen, wenn Politphilosophin Regula Stämpfli anhand Hannah Arendt erklärt, wie das Medium der Digitalisierung mehr und mehr totalitäre Ideologie wird.

Umgang von Politik und Gesellschaft mit Bier, Wein und Schnaps

Cornel Dora, Stiftsbibliothekar. Tobias Garcia

Einige Antritts- und Abschiedsvorlesungen finden sich natürlich darunter. Und: Vorlesungen von St.Galler Persönlichkeiten. So wird Stiftsbibliothekar Cornel Dora in einer Vorlesungsreihe «Notker der Deutsche von St.Gallen» beleuchten. Der St.Galler Mönch starb vor 1000 Jahren. Zu seinem Beinamen der Deutsche kam er, weil er lateinische Texte ins Althochdeutsche übersetzte. Die Vorlesungsreihe suche in Notkers Schaffen nach Einblicken sowohl in seine Arbeitsweise als auch in die geistesgeschichtliche Situation im Kloster St.Gallen an der Schwelle zum zweiten Jahrtausend, heisst es in der Ankündigung.

Max Lemmenmeier, alt Kantonsrat. Bild: Nik Roth

Auch alt Kantonsrat Max Lemmenmeier wird eine öffentliche Vorlesung halten. Am 1. März erklärt er, an was sich die Menschen in der Region im 19. Jahrhundert berauschten, wie sich eine Anti-Alkohol-Bewegung gegen den Elendsalkoholismus einsetzte, wie sich Wohlstands- und Elendsalkoholismus heute zeigen. Gemäss Ankündigung soll der Umgang von Politik und Gesellschaft mit Bier, Wein und Schnaps diskutiert werden.

Ex-Museumsdirektor Toni Bürgin und die nachhaltige Welt

Toni Bürgin, ehemaliger Direktor Naturmuseum St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Der St.Galler Komponist, Dirigent und Musiker Rudolf Lutz wird am 2., 9. und 23. März über Bachs Übersetzungskunst von Sprache in Musik referieren. Ein ganz anderes Thema beleuchtet Toni Bürgin, ehemaliger Leiter des Naturmuseums St.Gallen, in seiner Vortragsreihe «Neue Materialien für eine nachhaltige Welt». In sechs Referaten wird aufgezeigt, wie an welchen neuen Materialien geforscht wird und welche Eigenschaften sie für die Zukunft der Menschheit so bedeutungsvoll machen.

Katrin Eberhard, Stadtbaumeister Stellvertreterin. Ralph Ribi

Ums Bauen geht es auch in der Vortragsreihe von Katrin Eberhard, stellvertretender Stadtbaumeisterin St.Gallen. Auf Führungen zu ausgewählten städtischen Tagesbetreuungen erklärt Eberhard die spezifische Architektur für zeitgemässe Angebote. Sie stellt die Tagesbetreuungen der Primarschulen St.Leonhard, Bopphartshof und Hebel-Bach vor.

Die Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich, mit Einschränkungen. So muss man sich vorab unter hsg.events/oeffentlichevorlesungen/ online registrieren und anmelden. Der Semesterpass, der zum Besuch aller öffentlicher Vorlesungen berechtigt, kostet 20 Franken. Zudem bestehe in den Lehrräumen nach wie vor eine dringliche Maskenempfehlung, wie die HSG auf der Homepage schreibt. Nur Personen, die keinerlei Krankheitssymptome aufweisen, dürften die Räumlichkeiten der Universität betreten.