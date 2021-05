Veranstaltungen: St.Galler Lokalitäten teils schon ausgebucht

Veranstaltungen «Seit etwa einer Woche geht es rund»: In St.Gallen sind Lokalitäten für den Herbst teils schon ausgebucht ‒ doch die Unsicherheit ist immer noch gross Die angekündigten Lockerungen lassen hoffen. Dies merken auch Anbieter von Veranstaltungslokalitäten in der Stadt St.Gallen. Teilweise haben sie für beliebte Daten mehr Anfragen als Platz zur Verfügung steht. Bei Veranstaltern scheint ein grosser Nachholbedarf der vergangenen 14 Monaten zu bestehen. Dinah Hauser 22.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon bald könnten wieder Anlässe im grösseren Stil stattfinden. Lokalitäten wie die Grabenhalle werden deshalb schon jetzt gebucht. Bild: Michel Canonica

Mit dem Sommer und der fortschreitenden Impfkampagne kündigt der Bundesrat auch Lockerungen der Coronamassnahmen an. Die Aussicht auf mehr Freiheiten dürfte auch die Organisatoren von Veranstaltungen freuen. Ist der Buchungswahn schon ausgebrochen? Sind alle Unsicherheiten beseitigt? Einige Anbieter von Lokalitäten in der Stadt St.Gallen geben Einblick in den Buchungskalender.

Bei der Geschäftsstelle von St.Gallen-Bodensee-Tourismus spürt man, dass Buchungen wieder anziehen, wie von Vizedirektor Tobias Treichler zu erfahren ist. «Vor allem im Bereich von Businessanlässen ist der Trend in Richtung Herbst und Winter zu spüren.» Der Geschäftstourismus ist also wieder am anlaufen. Treichler sagt:

«Mit den angekündigten Lockerungen erhoffen sich Firmen wieder mehr Freiheit und planen wieder Veranstaltungen.»

Tobias Treichler, Vizedirektor und Leiter Marketing und Kommunikation bei St.Gallen-Bodensee-Tourismus.

Bild: PD

Für die Stadt St.Gallen seien noch Kapazitäten vorhanden. Da sich die Situation wieder schnell ändern könne, rät Treichler Veranstaltern sich mit dem «St.Gallen Convention Bureau» von St.Gallen-Bodensee-Tourismus in Verbindung zu setzen.

Einen ähnlichen Trend stellt Treichler aber im Freizeitbereich nicht fest. «Dass Konzert- und Kulturlokalitäten ausgebucht sind, davon habe ich noch nichts gehört.»

Anders sieht es in der Lokremise aus. Geschäftsführerin Mirjam Hadorn sagt:

«Seit etwa einer Woche geht es rund.»

Mirjam Hadorn, Geschäftsführerin der Lokremise. Bild: Sascha Erni

Beliebte Daten seien bereits ausgebucht. «Von Mitte August bis Mitte September haben wir nichts mehr frei.» Auch ab Mitte November bis Weihnachten sähe es ähnlich aus. Alle Daten die auf einen Freitag fallen, seien bereits für Weihnachtsessen ausgebucht.

Hadorn führt dies darauf zurück, dass mit den angekündigten Lockerungen und der Durchimpfung mehr Planungssicherheit bestehe. Trotzdem: «Die Leute machen sich viel mehr Gedanken, welche Folgen eine Absage hat.» Auch nach Schutzkonzepten werde vermehrt gefragt.

Was Hadorn seit Beginn der Pandemie ebenfalls feststellt:

«Die Anfragen kommen viel kurzfristiger.»

Vor Corona sei bis zu anderthalb Jahre im Voraus gebucht worden, nun seien es zwei bis drei Monate. Der Mix der Veranstaltungen habe sich aber nicht geändert. «Wir haben alles. Von Geburtstagsfesten, Konzerten, Weihnachtsessen bis hin zu Kunstausstellungen.» Beliebter geworden sind Hybrid-Veranstaltungen mit Streaming. «Das bietet den Organisatoren die grösste Sicherheit», sagt Hadorn. Selbst wenn kein Publikum zugelassen ist, muss man den Rednern nicht absagen und die ganze Veranstaltung verschieben, sondern kann sie digital durchführen.

«Abgesehen von der ersten Septemberwoche sind September und Oktober in der Grabenhalle gut gebucht», sagt Barnabas Németh von der IG Grabenhalle. Allerdings: Zwei Drittel der Veranstaltungen sind nur provisorisch reserviert.

Barnabas Németh von der IG Grabenhalle St.Gallen. Bild: PD

«Zu tief sitzt die Verunsicherung, viele warten zu.»

Ende August und Anfang September ist die Halle noch praktisch leer. «Warum dies so ist, ist schwierig einzuschätzen und ändert sich mit jeder amtlichen Bestimmung», sagt Németh. Jedenfalls seien viele Termin der ersten Saisonhälfte Ausweichdaten der vergangenen 14 Monate.

Die Anfragen nähmen laut Barnabas zwar wieder zu – zwischenzeitlich waren sie auf Null gesunken. Das Niveau von vor der Pandemie ist aber noch nicht erreicht.

«Vieles ist zu vage, obwohl die besseren Aussichten die Motivation auf allen Seiten erhöhen.»

Viele Veranstalter würden sich nun vertiefter überlegen, ob sie den Aufwand überhaupt betreiben sollen. Derzeit kämen viele der Reservationen von Leuten, die regelmässig Sachen organisieren oder von professionellen Compagnien, Theatergruppen sowie Konzert- und Partyveranstalterinnen.

Auch dieses Jahr legt die Grabenhalle eine Sommerpause ein. Jedoch wird sie etwas kürzer ausfallen. «Im August starten wir dieses Jahr früher und probieren, einen kleinen Kultursommer vor der Grabenhalle auf die Beine zu stellen.» Angedacht seien Bühne, Bar und Gartenbeiz.

Auch der Kanton St.Gallen bietet auf Stadtgebiet Räumlichkeiten an. Nebst internen Anlässen finden im Pfalzkeller, im Forum und im Hofkeller etwa Konzerte, Vorträge oder auch Hochzeiten statt. «Der Pfalzkeller inklusive Forum ist im Sommer, wie immer, nicht sehr oft reserviert», sagt Stefan Heuscher von der Dienststelle Informatik und Infrastruktur der Staatskanzlei auf Anfrage.

Konkret lägen für den Sommer bisher keine Buchungen für Veranstaltungen vor. Von September bis Ende Oktober fänden dann rund fünf Veranstaltungen pro Woche statt. Eine Zunahme der Reservationen gegenüber den Vorjahren sei nicht zu spüren. «Im Gegenteil, es gibt immer noch Absagen für grosse Anlässe.»