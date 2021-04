Veloverkehr Ein Velostation-GA für 50 Franken? Aus diesen Gründen bleiben die Zürcher Pläne in St.Gallen ein Traum Zürich prüft ein Velostation-GA für 50 Franken. In St.Gallen gibt es das schon, aber für 130 Franken. Und daran wird sich so bald nichts ändern – vor allem aus einem Grund. Marlen Hämmerli 21.04.2021, 17.00 Uhr

Ein Jahresabo für die Velostation kostet heute in St.Gallen 130 Franken.

Bild: Benjamin Manser (7. Januar 2020)

Der Zürcher Stadtrat schlägt dem Gemeinderat ein Velostation-GA vor. Man zahlt 50 Franken und kann sein Velo dann ein Jahr lang in allen Stationen der Stadt abstellen. Ein fast unschlagbarer Preis. In der Velostadt Winterthur zahlt man 150 Franken, in Biel – einer weiteren offiziellen Vergleichsstadt von St.Gallen – 100 Franken. Und in St.Gallen selbst sind es 130 Franken.

Eine Kostensenkung ist hier aber derzeit nicht geplant. Die Projekt-Werkstatt betreibt die Stationen am Hauptbahnhof und in der Hauptpost im Auftrag der Stadt. Der zuständige Stadtrat Peter Jans schreibt auf Anfrage, aufgrund des relativ tiefen Kostendeckungsgrads erachte er eine Preissenkung nicht als angezeigt. Mit den Einnahmen aus Abos und weiteren Angeboten kann sich die Velostation zu rund 20 Prozent selbst finanzieren. Ist also die Auslastung schlecht? Nein, die Velostation sei gut ausgelastet, schreibt Jans.

Stadtrat Peter Jans, Direktion Technische Betriebe. Bild: PD

«Ich denke, wer das Angebot kennt und nutzt, dem oder der sind diese 130 Franken im Jahr oder 50 Rappen pro Werktag wert.»

Zürich senkt den Preis, um mehr Velofahrerinnen und Velofahrer zu locken



Anders in der Stadt Zürich. Dort ist mit 60 Prozent vor allem die Auslastung der grössten Velostation am Hauptbahnhof schlecht, wie aus einem Artikel des «Tages-Anzeiger» hervorgeht. Die anderen drei Stationen erreichen Auslastungen von 90 Prozent. Mit der Preissenkung von 120 Franken am Hauptbahnhof auf 50 Franken für alle Stationen möchte die Stadt das ändern. Dafür nimmt sie eine Senkung des Kostendeckungsgrads in Kauf, von heute etwa 35 Prozent auf 15 bis 20 Prozent. Er befände sich dann also auf einem ähnlichen Niveau wie in St.Gallen.

In Zürich entsteht am Bahnhof Stadelhofen bis 2024 eine fünfte Velostation. In St.Gallen sind hingegen derzeit keine weiteren Velostationen geplant, wie Stadtrat Peter Jans schreibt. Mit den zwei Velostationen Fachhochschule und Hauptpost würden gute Angebote auf der Nord- und Südseite des Hauptbahnhofs bestehen.

Veloboom geht bisher spurlos an Velostation vorbei

Seit 2015 verkaufen die Händler in der Schweiz mehr und mehr Drahtesel. 2020 ist die Zahl aber geradezu in die Höhe geschossen – wegen Corona. E-Bikes sind ebenfalls stark gefragt. Ein Veloexperte schätzte die Zahl der verkauften Elektrovelos gegenüber dieser Zeitung auf 200'000. Auch Verkäufer in der Stadt St.Gallen sprechen von einer hohen Nachfrage.

In der Velostation St.Gallen hat sich der Veloboom bisher nicht bemerkbar gemacht. Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 wurde die Velostation deutlich weniger genutzt. Über das ganze Jahr gesehen bewegten sich aber die Verkäufe der Abos und Tageseintritte im Bereich der Vorjahre. Mehr Personen nutzen das Velo, fahren aber damit direkt zur Arbeit und stellen es dort ab. Der ÖV wird weiterhin gemieden. Deshalb stellen weniger Leute das Velo in der Velostation unter der Fachhochschule oder in der Hauptpost ab, um dann den Zug zu nehmen. Zunehmend gefragt sind gemäss Auskunft der Stadt Parkplätze mit Ladeboxen für E-Bikes.

Die Velostation bei der Fachhochschule.

Bild: Benjamin Manser (7. Januar 2020)

Auch Markus Massa von der Velostation sagt, die Auslastung sei nicht stark gestiegen. Seit vergangenem Juli sind Tagespässe und Abos für die Velostation über die App Velocity erhältlich. Das hat laut Massa zwar zu höheren Verkaufszahlen geführt. Gerade auch Jahresabos seien häufiger gelöst worden. Er beobachtet, dass mehr Velofahrerinnen und Velofahrer mit einem solchen Abo ihr Fahrrad unter der Fachhochschule oder in der Hauptpost überwintern.