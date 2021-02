Velostadt St.Gallen «Es müssen endlich Taten folgen»: Schneemassen auf Velowegen sorgen für rote Köpfe Der Winterdienst tut sein Möglichstes mit der Schneeräumung. Schneemaden quer über dem Velostreifen sind allerdings bis vor wenigen Tagen ein Ärgernis. Einige Velofahrerinnen und Velofahrer nehmen die Stadt in die Pflicht und fordern eine nachhaltige Lösung. Theepan Ratneswaran 04.02.2021, 17.00 Uhr

Anfang Woche bedeckte der Schnee den ganzen Pflicht-Veloweg an der Oberstrasse. Bild: PD

Der grosse Regen und die wärmeren Temperaturen lassen den rekordverdächtigen Schnee in der Stadt St.Gallen dahinschmelzen. Vereinzelt entdeckt man noch kleinere Schneehaufen am Strassenrand. Diese lassen Velofreunde noch immer ihren Kopf schütteln.

Marcel Baur, GLP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Einer verliert gar fast seinen Glauben an die Velostadt St.Gallen. Der Fehler liege nicht beim Tiefbauamt, das für die Schneeräumung zuständig ist – es fehle grundsätzlich am Willen, die Velofahrer auch im Winter zu respektieren, sagt Marcel Baur. Nach dem Wetterumschwung ist das Problem nicht mehr so akut. Eine gewisse Verkehrssicherheit müsse jedoch gewährleistet sein, so der GLP-Stadtparlamentarier.

«In jeder Jahreszeit bei jeder Witterung soll man Velofahren können.»

Veloweg ist ganz schneebedeckt

Moritz Drechsler, Vorstandsmitglied von Pro Velo St.Gallen-Appenzell Bild: PD

Schnee auf dem Veloweg stellt laut der Suva eine Gefahr dar. Bei Dunkelheit können Velofahrerinnen und Velofahrer den schwarzen, mit Strassenschmutz verdreckten Schnee gar übersehen. Wo Velowege und Velostreifen hingegen geräumt und damit gesichert werden, bleibe der Veloverkehr auch im Winter ziemlich konstant, sagt Moritz Drechsler, Vorstandsmitglied von Pro Velo St.Gallen-Appenzell. Er könne nachvollziehen, dass bei grossen Schneemengen der Schnee zwecks Abflussmöglichkeit am Strassenrand und damit oft auf Velostreifen deponiert werde. Unverständlich findet Drechsler die Schneemaden, die noch tagelang quer über einen Veloweg verlaufen oder schneebedeckte Hauptvelorouten, die nicht sofort oder erst nach mehreren Tagen geräumt werden.

Das Versäumnis zeigt sich an der Oberstrasse bei der Haltestelle Ruhsitz. Eine runde blaue Tafel signalisiert den Weg, der von Velofahrern obligatorisch benutzt werden muss. Die Oberstrasse war schneefrei. Fast drei Wochen nach dem grossen Schneefall war der Veloweg noch vollständig mit Schnee bedeckt.

Nicht alle Strassen sind gleich

Die Verantwortlichen für den Winterdienst in grösseren und kleineren Städten hatten es beim Wintereinbruch nicht leicht. Personen ging es zu langsam, bis das Strassennetz, die Trottoirs, Parkplätze, die Haltestellen des ÖV oder die Velowege freigeräumt wurden.

Strasseninspektor Gerald Hutter. Bild: PD

Bei Schneefall oder Glätte sei es bei einem so grossen Streckennetz wie in St.Gallen nicht möglich, alle Strassen und Wege gleichzeitig zu bedienen, sagt der Stadtsanktgaller Strasseninspektor Gerald Hutter. Gibt es also eine Räumungshierarchie? Bei der Schneeräumung werden die Strassen nach ihrer Verkehrsbedeutung und Versorgungsfunktion in Kategorien eingeteilt, bestätigt Hutter. Dies gelte auch für die Schneeräumung auf Velowegen.

Gewisse Strassen haben Vorrang

Die Velostreifen sind in der Regel am Strassenrand markiert, dort wo auch die Strassenentwässerung liegt. Der Schnee werde deshalb an den Rand geschoben, teils auf das Trottoir und teils auf den Velostreifen, sagt Hutter. Damit einerseits Velofahrer oder Fussgänger trotz den widrigen Umständen Wege finden und andererseits das Schmelzwasser über die Strassenentwässerung ablaufen könne. Der Strasseninspektor sagt: «Es soll verhindert werden, dass Wasser über die Fahrbahn rinnt und dort gefriert.»

Die Stadt St.Gallen lege bei jeder Witterung Wert auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf allen Strassen, sagt Hutter. «Strassen mit öffentlichem Verkehr sowie Zufahrtsstrassen und Trottoirs zu Bahnhöfen, Feuerwehr, Spitälern, Polizei, Altersheimen oder Schulen haben aber grundsätzlich Vorrang.»

St.Gallen muss auch in den Köpfen zur Velostadt werden

In der finnischen Stadt Oulu gibt es ein durchgängiges, mehrere hundert Meter langes Velowegnetz. Die Velowege sind dabei mehrheitlich vom Autoverkehr durch breite Grünstreifen getrennt – genügend Platz, um im Winter den Schnee dort abzulagern. Eine solche Veloinfrastruktur sollte auch in St.Gallen Priorität geniessen, sagt Moritz Drechsler von Pro Velo. Das Problem mit Schnee auf Velostreifen könne mit eigenständigen Velowegen so nachhaltig gelöst werden.

Die Verwirklichung dieser Vision, die zur Velostadt St.Gallen beiträgt, ist nicht utopisch. Auf einer Schnellroute sollen Velofahrer die Stadt bis 2030 vom Bahnhof Winkeln bis ins Stephanshorn durchqueren können, so das erklärte Ziel.

Der Stadtparlamentarier Marcel Baur, der selbst gesundheitsbedingt nicht in die Pedalen treten kann, möchte dazu seinen Beitrag leisten. Er werde wohl weiter auf die Köpfe einhämmern müssen, bis die Velostadt auch in den Köpfen der Direktion Planung und Bau ankomme, sagt er.

«Nette Worte, Leuchttürme und Versprechungen haben wir genug gehört – es müssen endlich Taten folgen.»