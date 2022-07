Veloschnellroute St.Gallen: Passerelle über Steinachstrasse

Veloschnellroute Oben drüber statt unten durch: Passerelle über St.Galler Steinachstrasse wird konkret Die Stadt St.Gallen hat den Architekturwettbewerb für eine Passerelle über die Steinachstrasse ausgeschrieben. Sie ist eines der Schlüsselprojekte der Veloschnellroute. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 19.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Links das Busdepot, rechts das Athletik-Zentrum und dazwischen die Steinachstrasse: Über diese führt heute die Veloroute. Künftig soll es hier eine Passerelle geben. Bild: Ralph Ribi

Stefan Pfiffner kennt die Situation an der Steinachstrasse gut. Der Abteilungsleiter Verkehrsplanung beim städtischen Tiefbauamt hat sie selbst acht Jahre lang fast täglich als Velofahrer gequert. An der Steinachstrasse endet die Lindenstrasse und damit die Velostrasse, auf der Fahrradfahrerinnen und -fahrer Vortritt haben. Sie zerschneidet damit die Veloschnellroute. Die Velosvorzugsroute, so heisst sie bei der Stadt, soll Ost und West verbinden, sodass Velofahrerinnen und -fahrer bequem und sicher durch die ganze Stadt radeln können.

Das ist heute noch nicht möglich: Auf der Lindenstrasse geht es vom Neudorf her zügig vorwärts, an ruhigen Quartierstrassen vorbei. Dann stoppt die vielbefahrene Splügenstrasse die Fahrt. Ist diese gequert, geht es abwärts am Kantonsspital St.Gallen entlang. Doch an der Kreuzung mit der Steinachstrasse müssen Velofahrende erneut bremsen. Hier gilt es, die Steinachstrasse zu queren, um nach links einzubiegen und am Athletik-Zentrum entlang aufwärts zu radeln. Anders als an der Splügenstrasse hat es hier kein Lichtsignal für Velofahrerinnen und Fussgänger.

Während der Olma müssen Velofahrende hier tough sein

Die Steinachstrasse ist wie die Splügenstrasse ein Autobahnzubringer. Das Verkehrsaufkommen ist entsprechend hoch, gerade zu den Hauptverkehrszeiten. Noch schwieriger für Velofahrende wird es während Olma und Offa. Dann ist die Sonnenstrasse für den Verkehr gesperrt und alle Fahrzeuge, die die Autobahn in Richtung Westen verlassen, werden über die Steinachstrasse geleitet. «Für Velofahrerinnen und Velofahrer ist es ‹tricky›, sich in den Verkehr einzufädeln», sagt Pfiffner. «Da muss man schon ein schneller Velofahrer sein.»

Stefan Pfiffner, Abteilungsleiter Verkehrsplanung beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Daher ist eine Passerelle für Fussgängerinnen und Velofahrer geplant. Sie ist eines der Schlüsselprojekte der Veloschnellroute. Vor einem Jahr lotete eine Machbarkeitsstudie mögliche Linienführungen der Passerelle aus. Zwei überzeugten: die sogenannten Varianten B und C1.

Nun soll es konkreter werden: Am Montag hat die Stadt nun den Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Gesucht sind Ideen zur Umsetzung. «Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium», sagt Pfiffner.

Passerelle soll am Athletik-Zentrum entlang führen

Variante B sieht den Beginn der Passerelle beim Vorplatz des Athletik-Zentrums an der Parkstrasse vor. Über eine Rampe führt sie südlich am Athletik-Zentrum vorbei, also entlang der Steinachstrasse und quert diese dann auf Höhe der Frohbergstrasse mit einer Brücke. Im Bereich des Kantonsspitals schliesst sie ans Gelände an. Der Weg würde dort bis zur Spitalstrasse weitergeführt.

Bei Variante C1 beginnt die Passerelle an der Ecke Parkstrasse/Museumsstrasse und verläuft nördlich des Athletik-Zentrums, also auf der anderen Seite. Vor dem Feuerwehrdepot biegt sie nach rechts ab in Richtung Kantonsspital, quert die Steinachstrasse mit einer Brücke und schliesst ebenfalls ans Gelände des Kantonsspitals an.

Eine Herausforderung

Brückenprojekte in einem Bereich, der bereits überbaut ist, seien grundsätzlich schwierig, heisst es im Programm zum Projektwettbewerb. Eine Verbindung in diesem Raum werde «architektonisch und stadträumlich sehr herausfordernd». Für diese Herausforderung sind nun gute Ideen gesucht.

Die Kosten für die Passerelle dürften im einstelligen Millionenbereich liegen. In diesem Projektstadium sind Kostenschätzungen schwierig, gerade weil zwei Linienführungen in Frage kommen. Schon klar ist laut Pfiffner, dass aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes Geld fliessen soll. Allenfalls zahlt auch der Kanton einen Beitrag. Das ist noch in Abklärung.

Der Kredit kommt Mitte 2023 ins Stadtparlament

Die Jurierung der Wettbewerbseingaben ist für Frühling 2023 vorgesehen. Läuft alles nach Plan, beantragt der Stadtrat dem Parlament Mitte Jahr den Projektierungskredit. Damit wird das Vor- und Bauprojekt ausgearbeitet. Der Baubeginn der Passerelle ist derzeit für 2026/2027 angesetzt. Davor muss das Parlament aber noch den Baukredit sprechen und das Projekt das Auflageverfahren durchlaufen.

Damit befinden sich alle kurz- bis mittelfristig geplanten Schlüsselprojekte der Veloschnellroute auf gutem Weg, wie Pfiffner sagt. Das Bauprojekt für die Verbreiterung der St.-Leonhard-Brücke sei fast fertig und kommt als Nächstes ins Parlament. Den Ausführungskredit für den Velotunnel zwischen Lokremise und Reithalle hat das Parlament im Mai beschlossen. Nach den Sommerferien wird das Projekt aufgelegt. Und die Verbreiterung der SBB-Sitterbrücke ist im Bau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen