E-Bikes und Velos: Das schützt vor Diebstahl

Velodiebstahl E-Bikes und Velos: So schützen Sie sich vor Dieben E-Bikes sind für Diebe lukrativ. Selbst vor Garagen und Veloräumen machen die Täter nicht Halt – auch in der Stadt St.Gallen. Marlen Hämmerli 31.05.2021, 05.00 Uhr

Die Veloständer vor dem Rathaus St.Gallen: Von Bahnhöfen werden besonders oft Fahrräder gestohlen. Bild: Arthur Gamsa

So ist Marco (Name geändert) vor kurzem sein Rennvelo abhanden gekommen. Am Donnerstagabend, am Vadianplatz. Er war einkaufen. Als er zurück kam, war das Velo weg. Zwei, drei andere habe es genauso getroffen. Und in seinem Bekanntenkreis gebe es weitere, die bestohlen worden seien. Marco sagt:

«Ein Velo klauen, weil man derzeit keines kaufen kann, das ist unter aller Sau.»

Weggekommen sind vor allem mittelteure Velos, keine E-Bikes.

Vom Bahnhofsvelo bis zum teuren Rennvelo kommt alles weg

Vom Schrottvelo übers normale E-Bike bis zum teuren Rennfahrrad wird alles geklaut. Tatsächlich machen aber billige «Göppel» den Grossteil der gestohlenen Velos aus. «Gelegenheit macht Diebe», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

«Wenn ein Velo unverschlossen herumsteht, muss man sich nicht wundern, wenn es wegkommt.»

Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Velostädte ziehen Langfinger an

Ein Blick auf die schweizweiten Zahlen zeigt: E-Bikes sind schneller als Velos, dafür aber auch schneller weg. Seit einigen Jahren werden immer mehr E-Bikes gestohlen. Das hat sicher mit den höheren Verkaufszahlen zu tun. Im Verhältnis nehmen die Diebstähle in der Schweiz aber stärker zu als die Verkäufe.

Velodiebstahl verhindern Steff Signer von der Veloflicki und Martin Schmid vom Radgeber sind sich einig: Ein Schloss ist der beste Schutz. Schmid sagt: «Es haltet 90 Prozent der Diebe ab, egal, was für eines man nimmt.» Aber natürlich gelte: «Die Chance, dass ein Velo wegkommt, das fünf Minuten vor einem Laden steht, ist kleiner, als wenn man es für eine Woche am Bahnhof parkiert.» Draussen kettet man es am besten an einen Zaun oder Pfosten, damit es nicht davongetragen werden kann. Signer rät zudem, das Velo ins Haus zu nehmen und auch im Keller abzuschliessen. Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt: «Wir haben doch einige Fälle, in denen das Fahrrad aus unverschlossenen Garagen gestohlen wurde.» Reinnehmen alleine genügt also nicht. Für E-Bike-Besitzer gilt: Batterie und Computer wegnehmen. «Sodass man nur noch ein schweres, unbrauchbares Velo hat», sagt Schneider. Das sei der beste Schutz. Auch wenn es mühsam sein kann, einen Veloakku mit nach Zürich zu nehmen.

Bei den Helvetia Versicherungen heisst es auf Anfrage, vor allem zwei Kantone seien von Diebstählen betroffen: Zürich und Bern, mit etwas Abstand gefolgt von Basel-Stadt. Velostädte also. Denn in Zürich macht der Veloverkehr 12 Prozent am Gesamtverkehr aus. In Bern sind es 55 und in Basel 17 Prozent.

In der Stadt St.Gallen liegt dieser Anteil bekanntlich tiefer, auf 4 Prozent, was sich auf die Zahl der gestohlenen Fahrräder auswirkt. 2016 wurden hier 277 Velos und 20 E-Bikes gestohlen. 2020 sind es 293 Velos und 56 E-Bikes. Es werden also mehr E-Bikes geklaut, aber auf tiefem Niveau.

Die Aufklärungsquote ist tief. 2020 wurden in der Stadt 3,6 Prozent der E-Bike-Diebstähle aufgeklärt und 3,1 Prozent der Velodiebstähle. Für die tiefe Zahl gebe es mehrere Gründe, sagt Kapo-Sprecher Schneider. «Viele kennen die Rahmennummer ihres Velos nichts. Und damit ist es verloren.» Vielfach ersetzt die Versicherung den Wert des Fahrrads teilweise oder ganz. Damit ist der bestohlene Besitzer zufriedengestellt, das Interesse an einer Strafverfolgung weg.

Dazu kommt: «Bei einem Auto rechtfertigt der Wert eines Fahrzeugs auch den höheren Ermittlungsaufwand.» Ausserdem bietet ein Auto mehr Anhaltspunkte für die Ermittlung, und:

«Ein Velo kann ich im Keller hinter einen Karton stellen und schon sieht es niemand mehr.»

Was beweglich ist, kommt weg

Selbst ruhige Wohnquartiere sind nicht sicher. Das Velo verschwindet auch dort, steht es mal kurz vor einem Haus. Martin Schmid, Besitzer vom Radgeber an der Sömmerlistrasse, hat sein Velo vor fünf Jahren unverschlossen vor dem Laden stehen lassen. Weg war's. Seither schliesst er es konsequent ab und nimmt es ins Geschäft.

Velo geklaut, was tun? Den Fall der Versicherung melden und der Polizei anzeigen. Dabei ist aber die Rahmennummer wichtig. Ohne kann die Polizei ein Velo nicht dem Besitzer zuordnen. Diese notiert man sich also am besten direkt nach dem Kauf und bewahrt sie zusammen mit der Quittung auf, was auch für die Versicherung nützlich ist. Wichtig für die Polizei sind zudem Marke, Typ und Farbe. Die Rahmennummer besteht aus einer Buchstaben- und allenfalls Zahlenkombination. Sie kann am Lenkerkopf eingestanzt sein, an der Sattelstütze, am vorderen oder hinteren Rahmenrohr, am Tretlagergehäuse oder an der hinteren Radaufhängung.

Bei E-Bikes sind meistens Profis am Werk

Aber wer klaut die Fahrräder? Bei E-Bikes ist es oft eine «hochtechnologisierte Täterschaft», sagt Florian Schneider. Ein Beispiel: Um die Batterie fürs Aufladen zu entfernen, braucht es einen Schlüssel. Fehlt dieser, ist das Entfernen des Akkus schwierig und bedeutet oft einen grösseren Schaden am Rahmen. Profidiebe kümmert das aber nicht.

Ähnlich ist es bei Tätern, die im grossen Stil E-Bikes stehlen. Gelegenheitsdiebe sind hier eher in der Minderheit. «Aber natürlich gibt es auch jene, die zu faul zum Laufen sind oder denken, sie könnten das E-Bike weiterverkaufen. Und dann auch einen Dummen finden, der es ohne Display kauft.»

Wie versichere ich ein E-Bike Roman Weil ist für die Helvetia Versicherungen Verkaufsleiter der Generalagentur St.Gallen-Appenzell. Er sagt: «In den vergangenen Jahren haben wir viele Anfragen wegen E-Bikes.» Es gebe mehr E-Bike-Fahrer, mehr Diebstähle, aber auch mehr Kunden, die sich informieren würden. Wird ein E-Bike zum Beispiel aus dem Keller oder von der Haustüre entwendet, kommt die Hausratversicherung zum Zug. Kommt das E-Bike etwa am Bahnhof weg, ist die Zusatzversicherung «Einfacher Diebstahl auswärts» gefragt. Über sie können aber nur E-Bikes ohne Nummernschild versichert werden. E-Bikes mit einem Nummernschild benötigen in der Hausratversicherung den Zusatz «Motor- und Elektromotorfahrzeuge». Aber auch hier gibt es eine Stolperfalle. Pro Schadensfall sind in der Regel 2000 bis 3000 Franken über diese Summe gedeckt versichert. Roman Weil macht ein Beispiel: «Wenn ein Paar mit zwei E-Bikes einen Ausflug zum Scheitlinsbüchel macht und dort beide Velos wegkommen, ist nicht der ganze Schaden gedeckt.» Weil empfiehlt, nach einem E-Bike-Kauf mit der Versicherungsberaterin oder dem Versicherungsberater zu klären, ob die versicherte Summe noch genügt.

Für Velos gibt es inzwischen Alarmanlagen und GPS-Tracker. Es gebe einzelne Fälle, wo die Polizei aufgrund von GPS-Trackern Erfolg hatte, sagt Schneider. Aber Profis wären nicht Profis, würden sie sich davon abhalten lassen. Trotzdem möchte der Kapo-Sprecher nicht von solchen Hilfsmitteln abraten. «Alles, was man tun kann, um einen Diebstahl zu verhindern, ist gut. Es wäre eine vergebene Chance.»

Von wo werden Velos geklaut? Laut Kapo-Sprecher Florian Schneider werden die meisten herkömmlichen Velos von Bahnhöfen und im öffentlichen Raum generell gestohlen. Für E-Bikes hingegen gibt es keine klassischen Orte. Sie werden aus unverschlossenen Veloräumen oder Garagen entwendet. «Das ist sehr beliebt.» Aber auch von Bahnhöfen. Und Profis räumen auch mal ganze Velogeschäfte aus.

Velos werden oft geklaut, es gibt aber auch die guten Momente. Momente, wo ehrliche Personen das Fahrrad zurückbringen. So passiert in einem ruhigen Wohnquartier im Westen der Stadt. Eine Bekannte brachte das verschwundene Velo zurück. Sie hatte es in einem Gebüsch gefunden.