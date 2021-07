Die Critical Mass St.Gallen feiert ersten Geburtstag

VELODEMO «Oft gilt immer noch ‹Auto first›»: Die Critical Mass St.Gallen ist ein Jahr alt Vor einem Jahr startete die Critical Mass in St.Gallen. So viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie an der Premiere gab es zwar nicht mehr. Trotzdem hat sich die Bewegung zu einer wichtigen Stimme in der Verkehrspolitik entwickelt. Luca Ghiselli 27.07.2021, 05.00 Uhr

Die erste Critical Mass war ein voller Erfolg. Rund 120 Velofahrerinnen und Velofahrer kurvten gemeinsam durch die Stadt – hier gerade beim Bundesverwaltungsgericht auf dem Chrüzacker. Bild: Raphael Rohner (31. Juli 2020)

Die Critical Mass ist derzeit vor allem in Zürich in aller Munde. Grund dafür ist die Dimension, welche die Velokundgebung dort mittlerweile angenommen hat. Rund 2500 Velofahrerinnen und Velofahrer fuhren Ende Mai gemeinsam durch Zürich: Einige machten Party, andere wollten mit ihrer Teilnahme auf den fehlenden Platz für Velofahrerinnen und Velofahrer aufmerksam machen, wieder andere einfach eine gesellige Ausfahrt unternehmen.

Das alles ist die Critical Mass, oder das alles und mehr kann sie sein. Denn die Critical Mass – eben die kritische Masse – ist kein Verein, keine Veranstaltung und keine Kundgebung im engeren Sinn, sondern eine Versammlung von Velofahrerinnen und Velofahrern, jeweils am letzten Freitag des Monats. Es gibt keine Dachorganisation und keine Veranstalter, kein Manifest und keine Statuten.

Mit überraschend vielen Teilnehmenden gestartet

Während in Zürich der Vorwurf laut wurde, die Critical Mass habe einzig zum Ziel, den Verkehr lahmzulegen und Radau zu machen, geht es in St.Gallen beschaulicher zu und her. Zur Premiere am 31. Juli 2020, also vor fast genau einem Jahr, kamen rund 120 Velofahrerinnen und Velofahrer.

«So viele waren es auch pandemiebedingt seither nicht mehr», sagt Michael Kobel, der an den meisten Critical Masses in St.Gallen teilgenommen hat. Während der zweiten Coronawelle, im Lockdown und im Schnee, sei man zum Teil in zwei oder drei Fünfergruppen durch die Stadt gefahren, erzählt er. Abgesagt wurde sie aber nie, und ein bis zwei Handvoll Leute seien immer aufgetaucht. Inzwischen kommen wieder mehr Velofahrerinnen und Velofahrer an die Critical Masses: Ende Juni seien es bereits wieder um die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen. Eine gute Zahl, um auf sich aufmerksam zu machen. Und zwar ohne Zwischenfälle oder Konflikte mit Autofahrerinnen oder Autofahrern, sagt Kobel.

«Es gab keine einzige unschöne Szene in diesem Jahr.»

Kobel, der vor rund zehn Jahren aus dem Thurgau in die Stadt zog, danach sein Auto verkaufte und vorwiegend mit dem Velo unterwegs ist, hat schon an mehreren Critical Masses teilgenommen: in Konstanz, in Zürich, einmal sogar in Stuttgart. «Als die Bewegung dann im Sommer 2020 nach St.Gallen kam, war für mich klar, dass ich da dabei bin.»

Viele gute Ideen, aber es passiert zu wenig

Gerade in der Stadt St.Gallen brauche es die Critical Mass, ist Kobel überzeugt. «Denn ich werde den Eindruck nicht los, dass hier immer noch ‹Auto first› gilt.» Manche Veloinfrastruktur werde nur gebaut, damit die Zweiräder nicht den Autos im Weg stünden. So wirke es zumindest, sagt Kobel. «Man redet oft über Leuchtturmprojekte, aber seit ich in St.Gallen wohne, ist wenig passiert.» Velorouten seien in der Regel eher schlecht ausgeschildert und führten oft über Schleichwege, seien ein Umweg statt eine direkte Route. Slalom zu fahren zwischen parkierten Autos und Verkehrsberuhigungen macht nicht nur keinen Spass, es ist auch nicht sicherer als auf Hauptstrassen.

Kobel macht ein Beispiel: Er wohnt in der Stadt, arbeitet in Uzwil. Den Arbeitsweg bestreitet er jeden Tag mit dem Velo, auch im Winter. «Die Route über die SBB-Sitterbrücke und Gübsen nach Gossau wäre für mich prädestiniert. Aber es ist eng, dunkel, zum Teil nicht asphaltiert. Also fahre ich lieber der Hauptstrasse entlang und arrangiere mich mit dem Strassenverkehr.»

Es gehe ihm, auch bei der Teilnahme an der Critical Mass, darum, dass die Anliegen von Velofahrerinnen und Velofahrern sichtbar werden. Die Ideen, zum Beispiel die durchgehende Veloschnellroute durch die Stadt, seien super. Nur umsetzen müsse man sie. «Es geht in die richtige Richtung. Aber wir müssen an Tempo zulegen.»