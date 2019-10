VBSG testet weiteren Batterietrolley - bald ist klar, wer den Zuschlag für den 25 Millionen-Franken-Auftrag erhält

Möglicherweise fährt ein solcher Batterie-Trolleybus in zwei Jahren auf den Strassen der Stadt St.Gallen: Die VBSG haben Anfang Jahr einen "Swisstrolley plus" der Verkehrsbetriebe Zürich getestet. In den kommenden Wochen schreiben sie die Beschaffung der Busse aus. (Bild: Hanspeter Schiess/6. Februar 2018)