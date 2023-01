Steinach: Scheibe bei Gemeindehaus eingeschlagen

VANDALISMUS Warum ein Mann beim Steinacher Gemeindehaus die Scheiben einschlägt und wie die Gemeinde darauf reagiert Im November und im Januar wurden Scheiben beim Steinacher Gemeindehaus zertrümmert. Um solche Vorfälle und Littering zu verhindern, will die Gemeinde das Areal mit Videokameras ausstatten. Erstaunlich dabei: Die Polizei kennt den Täter. Ambra Elia und Markus Schoch 24.01.2023, 04.50 Uhr

Bild von der eingeschlagenen Türe des Liftes. Fritz Heinze

Schon wieder zertrümmerte Glasscheiben am Steinacher Gemeindehaus: Das Gebäude wurde bereits zweimal durch Vandalenakte beschädigt. Im November wurde die Türe des Liftes eingeschlagen. In der Nacht auf den 3. Januar passierte es erneut, diesmal waren die Scheiben am Haupteingang betroffen. Passantinnen und Passanten konnten den Täter davon abhalten, noch mehr Schaden anzurichten.